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Захарова прокомментировала санкции Киева против химпромышленности России - РИА Новости, 17.02.2023
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Захарова прокомментировала санкции Киева против химпромышленности России
Захарова прокомментировала санкции Киева против химпромышленности России - РИА Новости, 17.02.2023
Захарова прокомментировала санкции Киева против химпромышленности России
Санкции Киева против российских и белорусских химических компаний, в том числе заводов по производству удобрений, показывают, как на самом деле украинские... РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T11:36
2023-02-17T12:20
экономика
киев
россия
украина
мария захарова
владимир зеленский
сибирский химический комбинат
оон
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Санкции Киева против российских и белорусских химических компаний, в том числе заводов по производству удобрений, показывают, как на самом деле украинские власти относятся к реализации зерновой сделки, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Двадцать девятого января указом Зеленского ограничительные меры применены против 182 российских и белорусских транспортных и химических компаний. Среди них оказались и заводы по производству удобрений: это красноречиво свидетельствует о том, как в реальности Украина подходит к реализации пакетных договоренностей в рамках так называемой черноморской инициативы", - сказала Захарова на брифинге.В феврале стало известно, что Владимир Зеленский ввел санкции против 200 российских компаний и предприятий. В санкционный список, в частности, внесены Железногорский горно-химический комбинат (Красноярский край), Уральский электрохимический комбинат (Новоуральск, Свердловская область), "Сибирский химический комбинат" (Северск, Томская область).Зерновая сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Договор истекал 18 ноября 2022 года, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней при отсутствии возражений какой-либо из сторон. В МИД РФ заявили, что "таких возражений не поступило", одновременно отметив, что российская сторона допускает техническую пролонгацию "черноморской инициативы" по вывозу украинского зерна без каких-либо изменений по срокам и охвату. Сама сделка является составной частью пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений - Москва отмечала, что именно это выполнено не было. При этом со стороны ООН были заверения, что ограничения будут сняты.
https://ria.ru/20230217/zakharova-1852627478.html
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экономика, киев, россия, украина, мария захарова, владимир зеленский, сибирский химический комбинат, оон
Экономика, Киев, Россия, Украина, Мария Захарова, Владимир Зеленский, Сибирский химический комбинат, ООН
11:36 17.02.2023 (обновлено: 12:20 17.02.2023)
 
Захарова прокомментировала санкции Киева против химпромышленности России

Захарова: санкции против компаний России показывают отношение Киева к зерновой сделке

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга . Архивное фото
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Санкции Киева против российских и белорусских химических компаний, в том числе заводов по производству удобрений, показывают, как на самом деле украинские власти относятся к реализации зерновой сделки, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Двадцать девятого января указом Зеленского ограничительные меры применены против 182 российских и белорусских транспортных и химических компаний. Среди них оказались и заводы по производству удобрений: это красноречиво свидетельствует о том, как в реальности Украина подходит к реализации пакетных договоренностей в рамках так называемой черноморской инициативы", - сказала Захарова на брифинге.
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В феврале стало известно, что Владимир Зеленский ввел санкции против 200 российских компаний и предприятий. В санкционный список, в частности, внесены Железногорский горно-химический комбинат (Красноярский край), Уральский электрохимический комбинат (Новоуральск, Свердловская область), "Сибирский химический комбинат" (Северск, Томская область).
Зерновая сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Договор истекал 18 ноября 2022 года, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней при отсутствии возражений какой-либо из сторон. В МИД РФ заявили, что "таких возражений не поступило", одновременно отметив, что российская сторона допускает техническую пролонгацию "черноморской инициативы" по вывозу украинского зерна без каких-либо изменений по срокам и охвату. Сама сделка является составной частью пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений - Москва отмечала, что именно это выполнено не было. При этом со стороны ООН были заверения, что ограничения будут сняты.
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ЭкономикаКиевРоссияУкраинаМария ЗахароваВладимир ЗеленскийСибирский химический комбинатООН
 
 
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