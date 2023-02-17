11:36 17.02.2023 (обновлено: 12:20 17.02.2023)
Захарова прокомментировала санкции Киева против химпромышленности России
Захарова: санкции против компаний России показывают отношение Киева к зерновой сделке
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга . Архивное фото
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Санкции Киева против российских и белорусских химических компаний, в том числе заводов по производству удобрений, показывают, как на самом деле украинские власти относятся к реализации зерновой сделки, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Двадцать девятого января указом Зеленского ограничительные меры применены против 182 российских и белорусских транспортных и химических компаний. Среди них оказались и заводы по производству удобрений: это красноречиво свидетельствует о том, как в реальности Украина подходит к реализации пакетных договоренностей в рамках так называемой черноморской инициативы", - сказала Захарова на брифинге.
В феврале стало известно, что Владимир Зеленский ввел санкции против 200 российских компаний и предприятий. В санкционный список, в частности, внесены Железногорский горно-химический комбинат (Красноярский край), Уральский электрохимический комбинат (Новоуральск, Свердловская область), "Сибирский химический комбинат" (Северск, Томская область).
Зерновая сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Договор истекал 18 ноября 2022 года, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней при отсутствии возражений какой-либо из сторон. В МИД РФ заявили, что "таких возражений не поступило", одновременно отметив, что российская сторона допускает техническую пролонгацию "черноморской инициативы" по вывозу украинского зерна без каких-либо изменений по срокам и охвату. Сама сделка является составной частью пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений - Москва отмечала, что именно это выполнено не было. При этом со стороны ООН были заверения, что ограничения будут сняты.