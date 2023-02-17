Красноярские власти закупят для малой авиации региона 30 самолетов
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкРоссийский многоцелевой турбовинтовой однодвигательный самолет ЛМС-901 "Байкал" на Национальной выставке гражданской авиации NAIS-2022 в Москве
Российский многоцелевой турбовинтовой однодвигательный самолет ЛМС-901 "Байкал" на Национальной выставке гражданской авиации NAIS-2022 в Москве
КРАСНОЯРСК, 17 фев - РИА Новости. Власти Красноярского края намерены закупить 30 самолетов серии "Байкал" и "Ладога" для развития малой авиации региона, сообщает пресс-служба губернатора.
По мнению главы региона Александра Усса, край может стать базовым регионом для обслуживания новых воздушных судов российского производства, отметили в пресс-службе.
"Сейчас мы ведем активные переговоры с Минтрансом и Минпромторгом РФ, чтобы наш край стал базовым регионом для прихода этих судов, чтоб именно здесь, на базе международного аэропорта Красноярск, был создан главный центр их технического обслуживания", – сказал Усс.
"Создание в крае центра постпродажного технического обслуживания российских самолётов связано с планами по приобретению для нужд региона 10 "Байкалов" и 20 "Ладог". На первом этапе предполагается получение опытного образца "Ладоги" и его испытаний в аэропорту Черемшанка. После завершения испытательной программы и сертификации планируется передать самолет АО "КрасАвиа" (краевая автакомпания – ред.) как серийный для гражданской эксплуатации", - говорится в сообщении.
Губернатор подчеркнул, что красноярские специалисты не просто ждут поставок опытного образца "Ладоги", но и в сотрудничестве с конструкторами участвуют в его разработке.