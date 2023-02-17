https://ria.ru/20230217/samolety-1852595713.html

Красноярские власти закупят для малой авиации региона 30 самолетов

Красноярские власти закупят для малой авиации региона 30 самолетов - РИА Новости, 17.02.2023

Красноярские власти закупят для малой авиации региона 30 самолетов

Власти Красноярского края намерены закупить 30 самолетов серии "Байкал" и "Ладога" для развития малой авиации региона, сообщает пресс-служба губернатора. РИА Новости, 17.02.2023

2023-02-17T10:47

2023-02-17T10:47

2023-02-17T10:47

красноярский край

ан-24

ан-2

александр усс

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КРАСНОЯРСК, 17 фев - РИА Новости. Власти Красноярского края намерены закупить 30 самолетов серии "Байкал" и "Ладога" для развития малой авиации региона, сообщает пресс-служба губернатора. По мнению главы региона Александра Усса, край может стать базовым регионом для обслуживания новых воздушных судов российского производства, отметили в пресс-службе. По слова Усса, в Красноярском крае идет поэтапное развитие малой авиации и обновляется региональный авиапарк. Уже должны прийти два воздушных судна российского производства ТВРС-44 "Ладога" и ЛМС-901 "Байкал". Один из них идет на замену Ан-24, а другой – Ан-2. "Сейчас мы ведем активные переговоры с Минтрансом и Минпромторгом РФ, чтобы наш край стал базовым регионом для прихода этих судов, чтоб именно здесь, на базе международного аэропорта Красноярск, был создан главный центр их технического обслуживания", – сказал Усс. "Создание в крае центра постпродажного технического обслуживания российских самолётов связано с планами по приобретению для нужд региона 10 "Байкалов" и 20 "Ладог". На первом этапе предполагается получение опытного образца "Ладоги" и его испытаний в аэропорту Черемшанка. После завершения испытательной программы и сертификации планируется передать самолет АО "КрасАвиа" (краевая автакомпания – ред.) как серийный для гражданской эксплуатации", - говорится в сообщении. Губернатор подчеркнул, что красноярские специалисты не просто ждут поставок опытного образца "Ладоги", но и в сотрудничестве с конструкторами участвуют в его разработке.

https://realty.ria.ru/20230215/bolnitsa-1852256713.html

красноярский край

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

красноярский край, ан-24, ан-2, александр усс