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Красноярские власти закупят для малой авиации региона 30 самолетов - РИА Новости, 17.02.2023
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Красноярские власти закупят для малой авиации региона 30 самолетов
Красноярские власти закупят для малой авиации региона 30 самолетов - РИА Новости, 17.02.2023
Красноярские власти закупят для малой авиации региона 30 самолетов
Власти Красноярского края намерены закупить 30 самолетов серии "Байкал" и "Ладога" для развития малой авиации региона, сообщает пресс-служба губернатора. РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T10:47
2023-02-17T10:47
красноярский край
ан-24
ан-2
александр усс
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КРАСНОЯРСК, 17 фев - РИА Новости. Власти Красноярского края намерены закупить 30 самолетов серии "Байкал" и "Ладога" для развития малой авиации региона, сообщает пресс-служба губернатора. По мнению главы региона Александра Усса, край может стать базовым регионом для обслуживания новых воздушных судов российского производства, отметили в пресс-службе. По слова Усса, в Красноярском крае идет поэтапное развитие малой авиации и обновляется региональный авиапарк. Уже должны прийти два воздушных судна российского производства ТВРС-44 "Ладога" и ЛМС-901 "Байкал". Один из них идет на замену Ан-24, а другой – Ан-2. "Сейчас мы ведем активные переговоры с Минтрансом и Минпромторгом РФ, чтобы наш край стал базовым регионом для прихода этих судов, чтоб именно здесь, на базе международного аэропорта Красноярск, был создан главный центр их технического обслуживания", – сказал Усс. "Создание в крае центра постпродажного технического обслуживания российских самолётов связано с планами по приобретению для нужд региона 10 "Байкалов" и 20 "Ладог". На первом этапе предполагается получение опытного образца "Ладоги" и его испытаний в аэропорту Черемшанка. После завершения испытательной программы и сертификации планируется передать самолет АО "КрасАвиа" (краевая автакомпания – ред.) как серийный для гражданской эксплуатации", - говорится в сообщении. Губернатор подчеркнул, что красноярские специалисты не просто ждут поставок опытного образца "Ладоги", но и в сотрудничестве с конструкторами участвуют в его разработке.
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красноярский край, ан-24, ан-2, александр усс
Красноярский край, Ан-24, Ан-2, Александр Усс
10:47 17.02.2023
 

Красноярские власти закупят для малой авиации региона 30 самолетов

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкРоссийский многоцелевой турбовинтовой однодвигательный самолет ЛМС-901 "Байкал" на Национальной выставке гражданской авиации NAIS-2022 в Москве
Российский многоцелевой турбовинтовой однодвигательный самолет ЛМС-901 Байкал на Национальной выставке гражданской авиации NAIS-2022 в Москве - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Российский многоцелевой турбовинтовой однодвигательный самолет ЛМС-901 "Байкал" на Национальной выставке гражданской авиации NAIS-2022 в Москве
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КРАСНОЯРСК, 17 фев - РИА Новости. Власти Красноярского края намерены закупить 30 самолетов серии "Байкал" и "Ладога" для развития малой авиации региона, сообщает пресс-служба губернатора.
По мнению главы региона Александра Усса, край может стать базовым регионом для обслуживания новых воздушных судов российского производства, отметили в пресс-службе.
По слова Усса, в Красноярском крае идет поэтапное развитие малой авиации и обновляется региональный авиапарк. Уже должны прийти два воздушных судна российского производства ТВРС-44 "Ладога" и ЛМС-901 "Байкал". Один из них идет на замену Ан-24, а другой – Ан-2.
"Сейчас мы ведем активные переговоры с Минтрансом и Минпромторгом РФ, чтобы наш край стал базовым регионом для прихода этих судов, чтоб именно здесь, на базе международного аэропорта Красноярск, был создан главный центр их технического обслуживания", – сказал Усс.
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"Создание в крае центра постпродажного технического обслуживания российских самолётов связано с планами по приобретению для нужд региона 10 "Байкалов" и 20 "Ладог". На первом этапе предполагается получение опытного образца "Ладоги" и его испытаний в аэропорту Черемшанка. После завершения испытательной программы и сертификации планируется передать самолет АО "КрасАвиа" (краевая автакомпания – ред.) как серийный для гражданской эксплуатации", - говорится в сообщении.
Губернатор подчеркнул, что красноярские специалисты не просто ждут поставок опытного образца "Ладоги", но и в сотрудничестве с конструкторами участвуют в его разработке.
 
Красноярский крайАн-24Ан-2Александр Усс
 
 
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