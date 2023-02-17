Грузовой корабль "Прогресс МС-21" отстыкуют от МКС 18 февраля
"Роскосмос": грузовой корабль "Прогресс МС-21" отстыкуют от МКС 18 февраля
© РИА Новости / Роскосмос / Перейти в медиабанкПуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-21"
Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-21" . Архивное фото
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Грузовой корабль "Прогресс МС-21" отстыкуют от МКС 18 февраля, как и планировали до разгерметизации его системы терморегулирования, сообщили журналистам в пресс-службе "Роскосмоса".
"Прогресс МС-21" отстыкуется от МКС 18 февраля в 05:26. Такое решение приняла РКК "Энергия" после детального анализа изображений повреждения радиатора системы терморегулирования на внешней поверхности приборно-агрегатного отсека корабля", - говорится в сообщении.
Отмечается, что после отхода от модуля "Поиск" космонавты с помощью системы телеоператорного управления развернут грузовой корабль и еще раз сфотографируют место повреждения.
Двигательная установка "Прогресса МС-21" после расстыковки включится на торможение в 7.03 мск для сведения его с орбиты.
В течение двух месяцев на МКС произошли две очень похожие нештатные ситуации. 15 декабря разгерметизировалась система охлаждения пилотируемого корабля "Союз МС-22". В "Роскосмосе" назвали причиной попадание микрометеорита, и позднее даже показали фотографию пробитой обшивки корабля.
Экипаж корабля – россиян Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина, а также американца Фрэнка Рубио, было решено вернуть на "Союзе МС-23", сам следующий пилотируемый корабль отправить в беспилотном режиме 20 февраля, а неисправный "Союз МС-22" спустить на Землю без экипажа после прибытия нового корабля.
Однако в минувшую субботу стало известно о разгерметизации системы терморегулирования на еще одном корабле – грузовике "Прогресс МС-21", который находился в составе станции более трех месяцев и был подготовлен экипажем к расстыковке и затоплению 18 февраля.
Из-за схожести двух аварий старт "Союза" перенесли; как объявил гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов, он должен состояться до 10 марта. "Союз МС-23" полетит на МКС после того, как будет понятно, отличается ли причина разгерметизации "Прогресса МС-21" от "Союза МС-22".
Экипаж МКС уже сфотографировал и снял на видео проблемный "Прогресс" и отправил данные на Землю, чтобы специалисты могли установить причину еще одной разгерметизации. Также планируется, что будет перепроверен процесс создания кораблей.