https://ria.ru/20230217/roskosmos-1852630064.html

Грузовой корабль "Прогресс МС-21" отстыкуют от МКС 18 февраля

Грузовой корабль "Прогресс МС-21" отстыкуют от МКС 18 февраля - РИА Новости, 17.02.2023

Грузовой корабль "Прогресс МС-21" отстыкуют от МКС 18 февраля

Грузовой корабль "Прогресс МС-21" отстыкуют от МКС 18 февраля, как и планировали до разгерметизации его системы терморегулирования, сообщили журналистам в... РИА Новости, 17.02.2023

2023-02-17T12:07

2023-02-17T12:07

2023-02-17T12:07

земля

космос - риа наука

юрий борисов (роскосмос)

роскосмос

ркк "энергия"

мс-21

международная космическая станция (мкс)

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Грузовой корабль "Прогресс МС-21" отстыкуют от МКС 18 февраля, как и планировали до разгерметизации его системы терморегулирования, сообщили журналистам в пресс-службе "Роскосмоса". "Прогресс МС-21" отстыкуется от МКС 18 февраля в 05:26. Такое решение приняла РКК "Энергия" после детального анализа изображений повреждения радиатора системы терморегулирования на внешней поверхности приборно-агрегатного отсека корабля", - говорится в сообщении. Отмечается, что после отхода от модуля "Поиск" космонавты с помощью системы телеоператорного управления развернут грузовой корабль и еще раз сфотографируют место повреждения. Двигательная установка "Прогресса МС-21" после расстыковки включится на торможение в 7.03 мск для сведения его с орбиты. В течение двух месяцев на МКС произошли две очень похожие нештатные ситуации. 15 декабря разгерметизировалась система охлаждения пилотируемого корабля "Союз МС-22". В "Роскосмосе" назвали причиной попадание микрометеорита, и позднее даже показали фотографию пробитой обшивки корабля. Экипаж корабля – россиян Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина, а также американца Фрэнка Рубио, было решено вернуть на "Союзе МС-23", сам следующий пилотируемый корабль отправить в беспилотном режиме 20 февраля, а неисправный "Союз МС-22" спустить на Землю без экипажа после прибытия нового корабля. Однако в минувшую субботу стало известно о разгерметизации системы терморегулирования на еще одном корабле – грузовике "Прогресс МС-21", который находился в составе станции более трех месяцев и был подготовлен экипажем к расстыковке и затоплению 18 февраля. Из-за схожести двух аварий старт "Союза" перенесли; как объявил гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов, он должен состояться до 10 марта. "Союз МС-23" полетит на МКС после того, как будет понятно, отличается ли причина разгерметизации "Прогресса МС-21" от "Союза МС-22". Экипаж МКС уже сфотографировал и снял на видео проблемный "Прогресс" и отправил данные на Землю, чтобы специалисты могли установить причину еще одной разгерметизации. Также планируется, что будет перепроверен процесс создания кораблей.

https://ria.ru/20230213/razgermetizatsiya-1851787055.html

https://ria.ru/20230217/sputnik-1852566102.html

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земля, космос - риа наука, юрий борисов (роскосмос), роскосмос, ркк "энергия", мс-21, международная космическая станция (мкс)