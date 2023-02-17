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Путин дополнил КАС нормой о включении в список участников референдума - РИА Новости, 17.02.2023
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Путин дополнил КАС нормой о включении в список участников референдума
Путин дополнил КАС нормой о включении в список участников референдума - РИА Новости, 17.02.2023
Путин дополнил КАС нормой о включении в список участников референдума
Президент России Владимир Путин подписал закон о внесении в Кодекс административного судопроизводства (КАС) нормы о немедленном включении заявителя в список... РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T14:56
2023-02-17T14:56
россия
политика
владимир путин
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о внесении в Кодекс административного судопроизводства (КАС) нормы о немедленном включении заявителя в список участников референдума. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. В соответствии с законодательством граждане имеют право защищать свои избирательные права и права на участие в референдуме через суд. Раньше такие дела рассматривались по Гражданскому процессуальному кодексу (ГПК), сейчас - по КАС. Поэтому сохранившаяся в ГПК норма о немедленном исполнении судебного приказа или решения суда о включении в список избирателей или участников референдума фактически не применяется и должна быть исключена. При этом в Кодексе административного судопроизводства была закреплена только необходимость такого исполнения в отношении избирателей. Поэтому в кодекс добавляется норма о немедленном исполнении решения суда о включении гражданина в список участников референдума.
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россия, политика, владимир путин
Россия, Политика, Владимир Путин
14:56 17.02.2023
 
Путин дополнил КАС нормой о включении в список участников референдума

Путин дополнил КАС нормой о немедленном включении в список участников референдума

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о внесении в Кодекс административного судопроизводства (КАС) нормы о немедленном включении заявителя в список участников референдума. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
В соответствии с законодательством граждане имеют право защищать свои избирательные права и права на участие в референдуме через суд. Раньше такие дела рассматривались по Гражданскому процессуальному кодексу (ГПК), сейчас - по КАС.
Поэтому сохранившаяся в ГПК норма о немедленном исполнении судебного приказа или решения суда о включении в список избирателей или участников референдума фактически не применяется и должна быть исключена.
При этом в Кодексе административного судопроизводства была закреплена только необходимость такого исполнения в отношении избирателей. Поэтому в кодекс добавляется норма о немедленном исполнении решения суда о включении гражданина в список участников референдума.
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