https://ria.ru/20230217/referendum-1852692295.html

Путин дополнил КАС нормой о включении в список участников референдума

Путин дополнил КАС нормой о включении в список участников референдума - РИА Новости, 17.02.2023

Путин дополнил КАС нормой о включении в список участников референдума

Президент России Владимир Путин подписал закон о внесении в Кодекс административного судопроизводства (КАС) нормы о немедленном включении заявителя в список... РИА Новости, 17.02.2023

2023-02-17T14:56

2023-02-17T14:56

2023-02-17T14:56

россия

политика

владимир путин

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о внесении в Кодекс административного судопроизводства (КАС) нормы о немедленном включении заявителя в список участников референдума. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. В соответствии с законодательством граждане имеют право защищать свои избирательные права и права на участие в референдуме через суд. Раньше такие дела рассматривались по Гражданскому процессуальному кодексу (ГПК), сейчас - по КАС. Поэтому сохранившаяся в ГПК норма о немедленном исполнении судебного приказа или решения суда о включении в список избирателей или участников референдума фактически не применяется и должна быть исключена. При этом в Кодексе административного судопроизводства была закреплена только необходимость такого исполнения в отношении избирателей. Поэтому в кодекс добавляется норма о немедленном исполнении решения суда о включении гражданина в список участников референдума.

https://ria.ru/20230123/prigovor-1846864472.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, политика, владимир путин