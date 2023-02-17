https://ria.ru/20230217/rebenok-1852594686.html

На Камчатке семья растерзанного собаками ребенка отсудила компенсацию

На Камчатке семья растерзанного собаками ребенка отсудила компенсацию - РИА Новости, 17.02.2023

На Камчатке семья растерзанного собаками ребенка отсудила компенсацию

Родители мальчика, которого загрызла стая бродячих собак, отсудили у службы благоустройства Петропавловска-Камчатского 6 миллионов рублей морального ущерба,... РИА Новости, 17.02.2023

2023-02-17T10:19

2023-02-17T10:19

2023-02-17T10:19

петропавловск-камчатский

камчатский край

владимир голубев (кинолог)

госдума рф

происшествия

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 17 фев - РИА Новости. Родители мальчика, которого загрызла стая бродячих собак, отсудили у службы благоустройства Петропавловска-Камчатского 6 миллионов рублей морального ущерба, сообщили в прокуратуре Камчатского края в пятницу. Восьмилетний ребёнок пропал в районе улицы Красная сопка в Петропавловске-Камчатском осенью 2020 года. На следующий день мальчика нашли мёртвым в районе морского порта - по характеру травм было ясно, что его загрызли животные. "Суд краевой столицы 4 октября 2022 года удовлетворил исковые требования законных представителей несовершеннолетнего ребенка, погибшего в результате нападения стаи бродячих животных в ноябре 2020 года, о взыскании со "Службы благоустройства Петропавловск-Камчатского городского округа" компенсации морального вреда в сумме 3 млн рублей каждому", — говорится в телеграм-канале надзорного ведомства. Служба благоустройства обжаловала приговор, однако краевой суд оставил решение без изменения. Теперь оно вступило в законную силу. Кроме того, было возбуждено уголовное дело о халатности. По его итогам суд приговорил заместителя начальника службы благоустройства к двум годам колонии. Ранее депутаты Госдумы от ЛДПР внесли законопроект о запрете возврата бродячих собак на прежние места обитания после стерилизации и чипирования. Предлагается содержать их в приютах до передачи новым хозяевам или "до естественной смерти". Это, как утверждают депутаты, должно сделать улицы безопаснее. Впрочем, как объяснил РИА Новости президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев, сам по себе запрет возвращать их на улицу не будет эффективным: этот вопрос нужно решать комплексно. Проблема нападений бродячих собак на людей приобрела федеральный масштаб. Новости о таких ЧП регулярно приходят из различных субъектов, в некоторых случаях нападения заканчиваются смертельным исходом.

https://ria.ru/20220511/rotveyler-1787854799.html

https://ria.ru/20220214/sobaki-1772665307.html

https://ria.ru/20230125/sobaka-1847281904.html

петропавловск-камчатский

камчатский край

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

петропавловск-камчатский, камчатский край, владимир голубев (кинолог), госдума рф, происшествия