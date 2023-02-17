https://ria.ru/20230217/rasselenie-1852724508.html

Сургутский район Югры выделит средства на расселение "фенольных" домов

Сургутский район Югры выделит средства на расселение "фенольных" домов - РИА Новости, 17.02.2023

Сургутский район Югры выделит средства на расселение "фенольных" домов

Сургутский район Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в ближайшие три года потратит порядка 1,5 миллиарда рублей на переселение жителей из "фенольных"... РИА Новости, 17.02.2023

2023-02-17T16:37

2023-02-17T16:37

2023-02-17T16:37

ханты-мансийский автономный округ

ханты-мансийский автономный округ

сургутский район

россия

жилье

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 фев – РИА Новости. Сургутский район Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в ближайшие три года потратит порядка 1,5 миллиарда рублей на переселение жителей из "фенольных" домов, сообщил глава Сургутского района Андрей Трубецкой. Сургутский район стал первым муниципалитетом в РФ и Югре, который реализовал денежные средства в рамках федеральной программы по ликвидации "фенольного жилья". "Лимиты доведены, они известны. За прошлый год общий объем средств, который был направлен на эти цели, составил 270 миллионов рублей. На 2023-й нам доведен лимит 350 миллионов рублей. И на 2024-2025 год - по 500 миллионов рублей. Вроде бы суммы такие значительные, они существенные. Но надо понимать, что у нас на территории района, если мне память не изменяет, 103 фенольных дома, общая площадь 86 тысяч квадратных метров. Объем средств в нынешних ценах, действующих, которые необходимы для переселения такого объема, - 8,5 миллиарда рублей", - сказал Трубецкой в ходе отчета перед депутатами о проделанной работе за 2022 год. Он подчеркнул, что деревянный фонд района достигает рекордных масштабов – миллион квадратных метров. По словам главы муниципалитета, общий размер средств, направленных на улучшение жилищных условий, составил 1,9 миллиарда рублей, что почти вдвое больше показателя 2021 года года. В общей сложности, добавил Трубецкой, за последние 5 лет объем средств на улучшения жилищных условий увеличился в 2,3 раза по сравнению с предыдущей пятилеткой. Всего было приобретено 3200 жилых помещений, что в 2,2 раза больше предыдущего аналогичного периода. Панельные дома с добавлением в бетон формальдегидов строились в 1965-1985 годы, это ускоряло затвердевание и снижало стоимость строительства. Кроме того, в качестве утеплителя панелей применяли пропитанную фенолом стекловату. По данным властей ХМАО, на конец 2021 года в округе насчитывалось 235 "фенольных" жилых домов, расселение которых оценивалось в 13,1 миллиарда рублей.

https://ria.ru/20230202/lyantor-1849133590.html

https://ria.ru/20221216/kotelnye-1839235398.html

ханты-мансийский автономный округ

сургутский район

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Владимир Лаврентьев

ханты-мансийский автономный округ, сургутский район, россия, жилье