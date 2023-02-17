https://ria.ru/20230217/rasselenie-1852724508.html
Сургутский район Югры выделит средства на расселение "фенольных" домов
Сургутский район Югры выделит средства на расселение "фенольных" домов - РИА Новости, 17.02.2023
Сургутский район Югры выделит средства на расселение "фенольных" домов
Сургутский район Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в ближайшие три года потратит порядка 1,5 миллиарда рублей на переселение жителей из "фенольных"... РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T16:37
2023-02-17T16:37
2023-02-17T16:37
ханты-мансийский автономный округ
ханты-мансийский автономный округ
сургутский район
россия
жилье
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 фев – РИА Новости. Сургутский район Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в ближайшие три года потратит порядка 1,5 миллиарда рублей на переселение жителей из "фенольных" домов, сообщил глава Сургутского района Андрей Трубецкой. Сургутский район стал первым муниципалитетом в РФ и Югре, который реализовал денежные средства в рамках федеральной программы по ликвидации "фенольного жилья". "Лимиты доведены, они известны. За прошлый год общий объем средств, который был направлен на эти цели, составил 270 миллионов рублей. На 2023-й нам доведен лимит 350 миллионов рублей. И на 2024-2025 год - по 500 миллионов рублей. Вроде бы суммы такие значительные, они существенные. Но надо понимать, что у нас на территории района, если мне память не изменяет, 103 фенольных дома, общая площадь 86 тысяч квадратных метров. Объем средств в нынешних ценах, действующих, которые необходимы для переселения такого объема, - 8,5 миллиарда рублей", - сказал Трубецкой в ходе отчета перед депутатами о проделанной работе за 2022 год. Он подчеркнул, что деревянный фонд района достигает рекордных масштабов – миллион квадратных метров. По словам главы муниципалитета, общий размер средств, направленных на улучшение жилищных условий, составил 1,9 миллиарда рублей, что почти вдвое больше показателя 2021 года года. В общей сложности, добавил Трубецкой, за последние 5 лет объем средств на улучшения жилищных условий увеличился в 2,3 раза по сравнению с предыдущей пятилеткой. Всего было приобретено 3200 жилых помещений, что в 2,2 раза больше предыдущего аналогичного периода. Панельные дома с добавлением в бетон формальдегидов строились в 1965-1985 годы, это ускоряло затвердевание и снижало стоимость строительства. Кроме того, в качестве утеплителя панелей применяли пропитанную фенолом стекловату. По данным властей ХМАО, на конец 2021 года в округе насчитывалось 235 "фенольных" жилых домов, расселение которых оценивалось в 13,1 миллиарда рублей.
https://ria.ru/20230202/lyantor-1849133590.html
https://ria.ru/20221216/kotelnye-1839235398.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ханты-мансийский автономный округ, сургутский район, россия, жилье
Ханты-Мансийский Автономный Округ, Ханты-Мансийский автономный округ, Сургутский район, Россия, Жилье
Сургутский район Югры выделит средства на расселение "фенольных" домов
Сургутский район Югры потратит около 1,5 миллиарда рублей на расселение "фенольных" домов
ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 фев – РИА Новости. Сургутский район Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в ближайшие три года потратит порядка 1,5 миллиарда рублей на переселение жителей из "фенольных" домов, сообщил глава Сургутского района Андрей Трубецкой.
Сургутский район стал первым муниципалитетом в РФ
и Югре, который реализовал денежные средства в рамках федеральной программы по ликвидации "фенольного жилья".
"Лимиты доведены, они известны. За прошлый год общий объем средств, который был направлен на эти цели, составил 270 миллионов рублей. На 2023-й нам доведен лимит 350 миллионов рублей. И на 2024-2025 год - по 500 миллионов рублей. Вроде бы суммы такие значительные, они существенные. Но надо понимать, что у нас на территории района, если мне память не изменяет, 103 фенольных дома, общая площадь 86 тысяч квадратных метров. Объем средств в нынешних ценах, действующих, которые необходимы для переселения такого объема, - 8,5 миллиарда рублей", - сказал Трубецкой в ходе отчета перед депутатами о проделанной работе за 2022 год.
Он подчеркнул, что деревянный фонд района достигает рекордных масштабов – миллион квадратных метров. По словам главы муниципалитета, общий размер средств, направленных на улучшение жилищных условий, составил 1,9 миллиарда рублей, что почти вдвое больше показателя 2021 года года.
В общей сложности, добавил Трубецкой, за последние 5 лет объем средств на улучшения жилищных условий увеличился в 2,3 раза по сравнению с предыдущей пятилеткой. Всего было приобретено 3200 жилых помещений, что в 2,2 раза больше предыдущего аналогичного периода.
Панельные дома с добавлением в бетон формальдегидов строились в 1965-1985 годы, это ускоряло затвердевание и снижало стоимость строительства. Кроме того, в качестве утеплителя панелей применяли пропитанную фенолом стекловату. По данным властей ХМАО, на конец 2021 года в округе насчитывалось 235 "фенольных" жилых домов, расселение которых оценивалось в 13,1 миллиарда рублей.