https://ria.ru/20230217/rasporyazhenie-1852801678.html

Путин одобрил присоединение "Озон банка" к "Еком банку"

Путин одобрил присоединение "Озон банка" к "Еком банку" - РИА Новости, 17.02.2023

Путин одобрил присоединение "Озон банка" к "Еком банку"

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение, согласно которому ООО "Озон банк" разрешается присоединиться к ООО "Еком банк", документ опубликован на... РИА Новости, 17.02.2023

2023-02-17T23:00

2023-02-17T23:00

2023-02-17T23:39

экономика

россия

владимир путин

ozon

министерство финансов сша

федеральная налоговая служба (фнс россии)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/0c/1745458813_0:0:3019:1698_1920x0_80_0_0_e6b0af5e5866450b8d0ea6ea06f12556.jpg

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал распоряжение, согласно которому ООО "Озон банк" разрешается присоединиться к ООО "Еком банк", документ опубликован на официальном портале правовой информации.Путин в октябре утвердил список из 45 кредитных организаций, по которым сделки с долями недружественных нерезидентов запрещено проводить без специального разрешения. "Озон банк" и "Еком банк" входят в этот перечень.В марте прошлого года российский маркетплейс Ozon после попадания своего "Озон банка" под санкции минфина США (SDN) учредил новый банк - "Еком банк". В компании РИА Новости тогда уточнили, что лицензия нового банка - универсальная и имеет широкий функционал, позволяющий запускать больше сервисов, чем базовая лицензия "Озон банка".Позднее, в сентябре, Ozon принял решение реорганизовать принадлежащие ему банки - "Озон банк" и созданный в марте "Еком банк" - в один."На данный момент мы получили разрешение, необходимое для реорганизации … Финальный этап реорганизации включает отправку соответствующих документов в Центробанк России и ФНС и, по нашей оценке, займет до нескольких месяцев. Процесс будет организован бесшовно и никак не повлияет на операции наших клиентов", - пояснили РИА Новости в Ozon.

https://ria.ru/20230217/putin-1852705148.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, россия, владимир путин, ozon, министерство финансов сша, федеральная налоговая служба (фнс россии)