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Путин одобрил присоединение "Озон банка" к "Еком банку" - РИА Новости, 17.02.2023
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Путин одобрил присоединение "Озон банка" к "Еком банку"
Путин одобрил присоединение "Озон банка" к "Еком банку" - РИА Новости, 17.02.2023
Путин одобрил присоединение "Озон банка" к "Еком банку"
Президент России Владимир Путин подписал распоряжение, согласно которому ООО "Озон банк" разрешается присоединиться к ООО "Еком банк", документ опубликован на... РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T23:00
2023-02-17T23:39
экономика
россия
владимир путин
ozon
министерство финансов сша
федеральная налоговая служба (фнс россии)
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал распоряжение, согласно которому ООО "Озон банк" разрешается присоединиться к ООО "Еком банк", документ опубликован на официальном портале правовой информации.Путин в октябре утвердил список из 45 кредитных организаций, по которым сделки с долями недружественных нерезидентов запрещено проводить без специального разрешения. "Озон банк" и "Еком банк" входят в этот перечень.В марте прошлого года российский маркетплейс Ozon после попадания своего "Озон банка" под санкции минфина США (SDN) учредил новый банк - "Еком банк". В компании РИА Новости тогда уточнили, что лицензия нового банка - универсальная и имеет широкий функционал, позволяющий запускать больше сервисов, чем базовая лицензия "Озон банка".Позднее, в сентябре, Ozon принял решение реорганизовать принадлежащие ему банки - "Озон банк" и созданный в марте "Еком банк" - в один."На данный момент мы получили разрешение, необходимое для реорганизации … Финальный этап реорганизации включает отправку соответствующих документов в Центробанк России и ФНС и, по нашей оценке, займет до нескольких месяцев. Процесс будет организован бесшовно и никак не повлияет на операции наших клиентов", - пояснили РИА Новости в Ozon.
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экономика, россия, владимир путин, ozon, министерство финансов сша, федеральная налоговая служба (фнс россии)
Экономика, Россия, Владимир Путин, Ozon, Министерство финансов США, Федеральная налоговая служба (ФНС России)
23:00 17.02.2023 (обновлено: 23:39 17.02.2023)
 
Путин одобрил присоединение "Озон банка" к "Еком банку"

Путин подписал распоряжение, разрешающее присоединение "Озон банка" к "Еком банку"

© РИА Новости / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
© РИА Новости
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал распоряжение, согласно которому ООО "Озон банк" разрешается присоединиться к ООО "Еком банк", документ опубликован на официальном портале правовой информации.
"В соответствии с пунктом 5 указа президента Российской Федерации от 5 августа 2022 года № 520... разрешить реорганизацию общества с ограниченной ответственностью "Еком банк" в форме присоединения к нему общества с ограниченной ответственностью "Озон банк", - говорится в распоряжении.
Путин в октябре утвердил список из 45 кредитных организаций, по которым сделки с долями недружественных нерезидентов запрещено проводить без специального разрешения. "Озон банк" и "Еком банк" входят в этот перечень.
В марте прошлого года российский маркетплейс Ozon после попадания своего "Озон банка" под санкции минфина США (SDN) учредил новый банк - "Еком банк". В компании РИА Новости тогда уточнили, что лицензия нового банка - универсальная и имеет широкий функционал, позволяющий запускать больше сервисов, чем базовая лицензия "Озон банка".
Позднее, в сентябре, Ozon принял решение реорганизовать принадлежащие ему банки - "Озон банк" и созданный в марте "Еком банк" - в один.
"На данный момент мы получили разрешение, необходимое для реорганизации … Финальный этап реорганизации включает отправку соответствующих документов в Центробанк России и ФНС и, по нашей оценке, займет до нескольких месяцев. Процесс будет организован бесшовно и никак не повлияет на операции наших клиентов", - пояснили РИА Новости в Ozon.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
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ЭкономикаРоссияВладимир ПутинOzonМинистерство финансов СШАФедеральная налоговая служба (ФНС России)
 
 
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