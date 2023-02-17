https://ria.ru/20230217/raketa-1852701407.html

МВД Молдавии привело результаты экспертизы найденной ракеты

МВД Молдавии привело результаты экспертизы найденной ракеты - РИА Новости, 17.02.2023

МВД Молдавии привело результаты экспертизы найденной ракеты

Найденные на севере Молдавии фрагменты ракеты, не представляют никакой угрозы, показали результаты экспертизы, сообщает в пятницу пресс-служба МВД республики. РИА Новости, 17.02.2023

2023-02-17T15:28

2023-02-17T15:28

2023-02-17T15:28

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КИШИНЕВ, 17 фев – РИА Новости. Найденные на севере Молдавии фрагменты ракеты, не представляют никакой угрозы, показали результаты экспертизы, сообщает в пятницу пресс-служба МВД республики. В четверг власти Молдавии сообщили, что пограничная служба обнаружила в районе Бричаны (граничит с Украиной) обломок ракеты, принадлежность объекта не уточняется. "Фрагменты ракеты и других обнаруженных компонентов, были исследованы экспертами… По итогам проверок специалисты пришли к выводу, что объекты не представляют никакой опасности", - отметили в ведомстве. МВД не сообщает о принадлежности ракеты, но оповещает, что по факту обнаружения обломков открыто уголовное дело, а все собранные материалы будут направлены в прокуратуру. Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям и пограничная полиция обеспечивают охрану периметра и готовят помощь следственно-проверочным группам. Это четвертый случай, когда обломки ракет падают на территорию Молдавии.

https://ria.ru/20230217/nato-1852673403.html

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