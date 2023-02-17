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Путин одобрил распространение законов о соцстраховании на новые регионы - РИА Новости, 17.02.2023
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Путин одобрил распространение законов о соцстраховании на новые регионы
Путин одобрил распространение законов о соцстраховании на новые регионы - РИА Новости, 17.02.2023
Путин одобрил распространение законов о соцстраховании на новые регионы
Президент России Владимир Путин подписал закон о распространении норм законодательства РФ о соцстраховании на новые регионы. РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T15:35
2023-02-17T15:35
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
владимир путин
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о распространении норм законодательства РФ о соцстраховании на новые регионы. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Целью закона является правовое регулирование вопросов, связанных с интеграцией социальных прав граждан РФ, иностранных граждан и лиц без гражданства, проживающих (проживавших) на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, в систему обязательного соцстрахования Российской Федерации в части обязательного страхования на случай временной нетрудоспособности, говорится в документе. Так, согласно закону, если размер пособия по временной нетрудоспособности, по беременности, наступившей до 1 марта 2023 года, исчисленного гражданам на территории ЛНР и ДНР, не достигает размера пособия, исчисленного в соответствии с законодательством, действовавшем на территории республик до 1 марта, пособие будет выплачиваться в прежнем размере. Также документом предусмотрено продолжение назначенных по актам ДНР и ЛНР выплат отдельным категориям получателей, не предусмотренным законодательством РФ: учащиеся, студенты, дети-инвалиды, получившие вред здоровью, будучи зародышем вследствие травмирования женщины во время беременности на производстве или профессионального заболевания, до прекращения оснований, по которым они были установлены. Кроме того, устанавливается, что сведения о заработке за период с 30 сентября 2022 года по 31 декабря 2023 года и другие сведения, необходимые для назначения пособия на случай временной нетрудоспособности, представляются в территориальный орган Фонда пенсионного и соцстрахования страхователями в порядке, определенном Социальным фондом. Согласно финансово-экономическому обоснованию, общие расходы на социальное страхование граждан в новых регионах составят порядка 33,3 миллиарда рублей на 2023 год.
https://ria.ru/20230217/referendum-1852692295.html
https://ria.ru/20230217/zakon-1852689946.html
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россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, владимир путин
Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Владимир Путин
15:35 17.02.2023
 
Путин одобрил распространение законов о соцстраховании на новые регионы

Путин подписал закон о распространении законодательства о соцстраховании на новые регионы

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о распространении норм законодательства РФ о соцстраховании на новые регионы.
Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
Вчера, 14:56
Путин дополнил КАС нормой о включении в список участников референдума
Целью закона является правовое регулирование вопросов, связанных с интеграцией социальных прав граждан РФ, иностранных граждан и лиц без гражданства, проживающих (проживавших) на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, в систему обязательного соцстрахования Российской Федерации в части обязательного страхования на случай временной нетрудоспособности, говорится в документе.
Так, согласно закону, если размер пособия по временной нетрудоспособности, по беременности, наступившей до 1 марта 2023 года, исчисленного гражданам на территории ЛНР и ДНР, не достигает размера пособия, исчисленного в соответствии с законодательством, действовавшем на территории республик до 1 марта, пособие будет выплачиваться в прежнем размере.
Также документом предусмотрено продолжение назначенных по актам ДНР и ЛНР выплат отдельным категориям получателей, не предусмотренным законодательством РФ: учащиеся, студенты, дети-инвалиды, получившие вред здоровью, будучи зародышем вследствие травмирования женщины во время беременности на производстве или профессионального заболевания, до прекращения оснований, по которым они были установлены.
Кроме того, устанавливается, что сведения о заработке за период с 30 сентября 2022 года по 31 декабря 2023 года и другие сведения, необходимые для назначения пособия на случай временной нетрудоспособности, представляются в территориальный орган Фонда пенсионного и соцстрахования страхователями в порядке, определенном Социальным фондом.
Согласно финансово-экономическому обоснованию, общие расходы на социальное страхование граждан в новых регионах составят порядка 33,3 миллиарда рублей на 2023 год.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
Вчера, 14:47
Путин подписал закон об интеграции новых регионов в систему образования
 
РоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаВладимир Путин
 
 
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