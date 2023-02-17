https://ria.ru/20230217/putin-1852705148.html

Путин одобрил распространение законов о соцстраховании на новые регионы

Путин одобрил распространение законов о соцстраховании на новые регионы - РИА Новости, 17.02.2023

Путин одобрил распространение законов о соцстраховании на новые регионы

Президент России Владимир Путин подписал закон о распространении норм законодательства РФ о соцстраховании на новые регионы. РИА Новости, 17.02.2023

2023-02-17T15:35

2023-02-17T15:35

2023-02-17T15:35

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

владимир путин

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о распространении норм законодательства РФ о соцстраховании на новые регионы. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Целью закона является правовое регулирование вопросов, связанных с интеграцией социальных прав граждан РФ, иностранных граждан и лиц без гражданства, проживающих (проживавших) на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, в систему обязательного соцстрахования Российской Федерации в части обязательного страхования на случай временной нетрудоспособности, говорится в документе. Так, согласно закону, если размер пособия по временной нетрудоспособности, по беременности, наступившей до 1 марта 2023 года, исчисленного гражданам на территории ЛНР и ДНР, не достигает размера пособия, исчисленного в соответствии с законодательством, действовавшем на территории республик до 1 марта, пособие будет выплачиваться в прежнем размере. Также документом предусмотрено продолжение назначенных по актам ДНР и ЛНР выплат отдельным категориям получателей, не предусмотренным законодательством РФ: учащиеся, студенты, дети-инвалиды, получившие вред здоровью, будучи зародышем вследствие травмирования женщины во время беременности на производстве или профессионального заболевания, до прекращения оснований, по которым они были установлены. Кроме того, устанавливается, что сведения о заработке за период с 30 сентября 2022 года по 31 декабря 2023 года и другие сведения, необходимые для назначения пособия на случай временной нетрудоспособности, представляются в территориальный орган Фонда пенсионного и соцстрахования страхователями в порядке, определенном Социальным фондом. Согласно финансово-экономическому обоснованию, общие расходы на социальное страхование граждан в новых регионах составят порядка 33,3 миллиарда рублей на 2023 год.

https://ria.ru/20230217/referendum-1852692295.html

https://ria.ru/20230217/zakon-1852689946.html

россия

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, владимир путин