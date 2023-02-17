https://ria.ru/20230217/putin-1852573068.html
Владимир Путин участвует в мероприятии по случаю 30-летия "Газпрома"
Владимир Путин участвует в мероприятии по случаю 30-летия "Газпрома" - РИА Новости, 17.02.2023
Владимир Путин участвует в мероприятии по случаю 30-летия "Газпрома"
Президент России Владимир Путин принимает участие в мероприятиях по случаю 30-летия Газпрома. РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T13:20
2023-02-17T13:20
2023-02-17T13:20
россия
владимир путин
газпром
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Президент России Владимир Путин принимает участие в мероприятиях по случаю 30-летия Газпрома.
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РИА Новости
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LIVE: Путин принимает участие в мероприятиях по случаю 30-летия Газпрома_17 февраля
LIVE: Путин принимает участие в мероприятиях по случаю 30-летия Газпрома_17 февраля
2023-02-17T13:20
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PT41M36S
РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
1
5
4.7
96
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россия, владимир путин, газпром, видео
Россия, Владимир Путин, Газпром
Владимир Путин участвует в мероприятии по случаю 30-летия "Газпрома"
Президент России Владимир Путин принимает участие в мероприятиях по случаю 30-летия Газпрома.
2023-02-17T13:20
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PT41M36S
Владимир Путин участвует в мероприятии по случаю 30-летия "Газпрома"
Президент России Владимир Путин принимает участие в мероприятиях по случаю 30-летия Газпрома.