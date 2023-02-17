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Владимир Путин участвует в мероприятии по случаю 30-летия "Газпрома" - РИА Новости, 17.02.2023
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Владимир Путин участвует в мероприятии по случаю 30-летия "Газпрома"
Владимир Путин участвует в мероприятии по случаю 30-летия "Газпрома" - РИА Новости, 17.02.2023
Владимир Путин участвует в мероприятии по случаю 30-летия "Газпрома"
Президент России Владимир Путин принимает участие в мероприятиях по случаю 30-летия Газпрома. РИА Новости, 17.02.2023
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россия
владимир путин
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Президент России Владимир Путин принимает участие в мероприятиях по случаю 30-летия Газпрома.
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LIVE: Путин принимает участие в мероприятиях по случаю 30-летия Газпрома_17 февраля
LIVE: Путин принимает участие в мероприятиях по случаю 30-летия Газпрома_17 февраля
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россия, владимир путин, газпром, видео
Россия, Владимир Путин, Газпром
Владимир Путин участвует в мероприятии по случаю 30-летия "Газпрома"
Президент России Владимир Путин принимает участие в мероприятиях по случаю 30-летия Газпрома.
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PT41M36S
13:20 17.02.2023
 

Владимир Путин участвует в мероприятии по случаю 30-летия "Газпрома"

Читать ria.ru в
Президент России Владимир Путин принимает участие в мероприятиях по случаю 30-летия Газпрома.
 
РоссияВладимир ПутинГазпром
 
 
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