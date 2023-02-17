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Производитель танков Leopard заявил о готовности к увеличению производства - РИА Новости, 17.02.2023
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Производитель танков Leopard заявил о готовности к увеличению производства
Производитель танков Leopard заявил о готовности к увеличению производства - РИА Новости, 17.02.2023
Производитель танков Leopard заявил о готовности к увеличению производства
Наращиванию производства вооружения в компании Krauss-Maffei Wegmann, которая производит поставляемые на Украину танки Leopard 2 и гаубицы Panzerhaubitze 2000,... РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T20:45
2023-02-17T20:47
в мире
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россия
германия
борис писториус
сергей лавров
дмитрий песков
нато
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БЕРЛИН, 17 фев - РИА Новости. Наращиванию производства вооружения в компании Krauss-Maffei Wegmann, которая производит поставляемые на Украину танки Leopard 2 и гаубицы Panzerhaubitze 2000, нет "индустриальных" препятствий, заявил глава концерна Ральф Кетцель. "Пока никто не подавал нам сигналов типа "это невозможно". Для этого нам нужен четкий политический консенсус", - сказал Кетцель агентству DPA. Он отметил, что не видит "индустриальных" преград для наращивания производства, однако для постройки новых линий в Германии или другой стране понадобится несколько лет. Ранее глава Минобороны Германии Борис Писториус сообщал, что вопреки ранним обещаниям, альянс по поддержке Украины сможет поставить лишь половину батальона более современных танков Leopard 2 A6. Связано это в том числе с тем, что Нидерланды и Дания пока не готовы принять участие в поставках. Писториус уточнил, что Нидерланды примут участие лишь в поставке боеприпасов к танкам, а Дания пока лишь оценивает варианты своего участия. Берлин ранее сообщал о планах создать "танковый альянс", который смог бы поставить Украине два батальона танков Leopard 2, что составляет около 90 боевых машин в немецкой военной трактовке и 60 - в украинской. Позднее правительство заявило, что "батальон" стоит понимать именно с точки зрения страны, куда танки поставляются. РФ ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230215/tanki-1852206524.html
https://ria.ru/20230216/leopard-2-1852502703.html
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в мире, украина, россия, германия, борис писториус, сергей лавров, дмитрий песков, нато, krauss-maffei wegmann
В мире, Украина, Россия, Германия, Борис Писториус, Сергей Лавров, Дмитрий Песков, НАТО, Krauss-Maffei Wegmann
20:45 17.02.2023 (обновлено: 20:47 17.02.2023)
 
Производитель танков Leopard заявил о готовности к увеличению производства

Глава Krauss-Maffei Wegmann Кетцель заявил о готовности к увеличению производства Leopard

© AP Photo / Martin MeissnerНемецкий танк Leopard 2
Немецкий танк Leopard 2 - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
© AP Photo / Martin Meissner
Немецкий танк Leopard 2 . Архивное фото
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БЕРЛИН, 17 фев - РИА Новости. Наращиванию производства вооружения в компании Krauss-Maffei Wegmann, которая производит поставляемые на Украину танки Leopard 2 и гаубицы Panzerhaubitze 2000, нет "индустриальных" препятствий, заявил глава концерна Ральф Кетцель.
"Пока никто не подавал нам сигналов типа "это невозможно". Для этого нам нужен четкий политический консенсус", - сказал Кетцель агентству DPA.
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Он отметил, что не видит "индустриальных" преград для наращивания производства, однако для постройки новых линий в Германии или другой стране понадобится несколько лет.
Ранее глава Минобороны Германии Борис Писториус сообщал, что вопреки ранним обещаниям, альянс по поддержке Украины сможет поставить лишь половину батальона более современных танков Leopard 2 A6. Связано это в том числе с тем, что Нидерланды и Дания пока не готовы принять участие в поставках. Писториус уточнил, что Нидерланды примут участие лишь в поставке боеприпасов к танкам, а Дания пока лишь оценивает варианты своего участия.
Берлин ранее сообщал о планах создать "танковый альянс", который смог бы поставить Украине два батальона танков Leopard 2, что составляет около 90 боевых машин в немецкой военной трактовке и 60 - в украинской. Позднее правительство заявило, что "батальон" стоит понимать именно с точки зрения страны, куда танки поставляются.
РФ ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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В миреУкраинаРоссияГерманияБорис ПисториусСергей ЛавровДмитрий ПесковНАТОKrauss-Maffei Wegmann
 
 
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