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Макрон предложил организовать конференцию по системе европейской ПРО - РИА Новости, 17.02.2023
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Макрон предложил организовать конференцию по системе европейской ПРО
Макрон предложил организовать конференцию по системе европейской ПРО - РИА Новости, 17.02.2023
Макрон предложил организовать конференцию по системе европейской ПРО
Франция совместно с партнерами в Германии, Италии и Великобритании хочет организовать конференцию по европейской системе ПРО, сказал президент страны Эммануэль... РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T19:18
2023-02-17T19:21
в мире
эммануэль макрон
франция
германия
италия
евросоюз
европа
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ПАРИЖ, 17 фев – РИА Новости. Франция совместно с партнерами в Германии, Италии и Великобритании хочет организовать конференцию по европейской системе ПРО, сказал президент страны Эммануэль Макрон, выступая на сессии Мюнхенской конференции по безопасности в пятницу. "Я хочу, чтобы вместе с нашими партнерами в Германии, Италии, Великобритании и всеми, кто захочет присоединиться, мы организовали в Париже конференцию по европейской системе ПРО с участием производящих компаний ЕС, у которых есть конкретные решения, но, в первую очередь, посвященную стратегическим вопросам", - сказал Макрон на конференции, которая транслировалась в официальном аккаунте события на Youtube. "Это позволит Европе занять свое место в будущей архитектуре безопасности", - добавил он. Создание общеевропейской системы ПРО стало одним из ключевых разногласий в сфере обороны между Парижем и Берлином. Так, Германия продвигает свою инициативу по созданию европейской системы ПВО "Европейский небесный щит", которую поддержали 14 европейских стран-членов НАТО. Франция же совместно с Италией реализует проект по созданию системы противовоздушной обороны Eurosam, которая должна увидеть свет в 2025 году.
https://ria.ru/20230217/dialog-1852732975.html
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в мире, эммануэль макрон, франция, германия, италия, евросоюз, европа
В мире, Эммануэль Макрон, Франция, Германия, Италия, Евросоюз, Европа
19:18 17.02.2023 (обновлено: 19:21 17.02.2023)
 
Макрон предложил организовать конференцию по системе европейской ПРО

Макрон: Франция с партнерами хочет организовать конференцию по системе европейской ПРО

© AP Photo / Ludovic MarinПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
© AP Photo / Ludovic Marin
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 17 фев – РИА Новости. Франция совместно с партнерами в Германии, Италии и Великобритании хочет организовать конференцию по европейской системе ПРО, сказал президент страны Эммануэль Макрон, выступая на сессии Мюнхенской конференции по безопасности в пятницу.
"Я хочу, чтобы вместе с нашими партнерами в Германии, Италии, Великобритании и всеми, кто захочет присоединиться, мы организовали в Париже конференцию по европейской системе ПРО с участием производящих компаний ЕС, у которых есть конкретные решения, но, в первую очередь, посвященную стратегическим вопросам", - сказал Макрон на конференции, которая транслировалась в официальном аккаунте события на Youtube.
Президент Франции Эммануэль Макрон во время выступления на сессии Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
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"Это позволит Европе занять свое место в будущей архитектуре безопасности", - добавил он.
Создание общеевропейской системы ПРО стало одним из ключевых разногласий в сфере обороны между Парижем и Берлином. Так, Германия продвигает свою инициативу по созданию европейской системы ПВО "Европейский небесный щит", которую поддержали 14 европейских стран-членов НАТО. Франция же совместно с Италией реализует проект по созданию системы противовоздушной обороны Eurosam, которая должна увидеть свет в 2025 году.
Президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
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