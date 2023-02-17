19:18 17.02.2023 (обновлено: 19:21 17.02.2023)
Макрон предложил организовать конференцию по системе европейской ПРО
Макрон: Франция с партнерами хочет организовать конференцию по системе европейской ПРО
© AP Photo / Ludovic MarinПрезидент Франции Эммануэль Макрон
© AP Photo / Ludovic Marin
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
ПАРИЖ, 17 фев – РИА Новости. Франция совместно с партнерами в Германии, Италии и Великобритании хочет организовать конференцию по европейской системе ПРО, сказал президент страны Эммануэль Макрон, выступая на сессии Мюнхенской конференции по безопасности в пятницу.
"Я хочу, чтобы вместе с нашими партнерами в Германии, Италии, Великобритании и всеми, кто захочет присоединиться, мы организовали в Париже конференцию по европейской системе ПРО с участием производящих компаний ЕС, у которых есть конкретные решения, но, в первую очередь, посвященную стратегическим вопросам", - сказал Макрон на конференции, которая транслировалась в официальном аккаунте события на Youtube.
"Это позволит Европе занять свое место в будущей архитектуре безопасности", - добавил он.
Создание общеевропейской системы ПРО стало одним из ключевых разногласий в сфере обороны между Парижем и Берлином. Так, Германия продвигает свою инициативу по созданию европейской системы ПВО "Европейский небесный щит", которую поддержали 14 европейских стран-членов НАТО. Франция же совместно с Италией реализует проект по созданию системы противовоздушной обороны Eurosam, которая должна увидеть свет в 2025 году.