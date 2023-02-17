https://ria.ru/20230217/pro-1852769805.html

Макрон предложил организовать конференцию по системе европейской ПРО

Макрон предложил организовать конференцию по системе европейской ПРО - РИА Новости, 17.02.2023

Макрон предложил организовать конференцию по системе европейской ПРО

Франция совместно с партнерами в Германии, Италии и Великобритании хочет организовать конференцию по европейской системе ПРО, сказал президент страны Эммануэль... РИА Новости, 17.02.2023

2023-02-17T19:18

2023-02-17T19:18

2023-02-17T19:21

в мире

эммануэль макрон

франция

германия

италия

евросоюз

европа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/15/1840224755_425:0:2645:1249_1920x0_80_0_0_b98465b305f4c6b5970acba30d8e7a45.jpg

ПАРИЖ, 17 фев – РИА Новости. Франция совместно с партнерами в Германии, Италии и Великобритании хочет организовать конференцию по европейской системе ПРО, сказал президент страны Эммануэль Макрон, выступая на сессии Мюнхенской конференции по безопасности в пятницу. "Я хочу, чтобы вместе с нашими партнерами в Германии, Италии, Великобритании и всеми, кто захочет присоединиться, мы организовали в Париже конференцию по европейской системе ПРО с участием производящих компаний ЕС, у которых есть конкретные решения, но, в первую очередь, посвященную стратегическим вопросам", - сказал Макрон на конференции, которая транслировалась в официальном аккаунте события на Youtube. "Это позволит Европе занять свое место в будущей архитектуре безопасности", - добавил он. Создание общеевропейской системы ПРО стало одним из ключевых разногласий в сфере обороны между Парижем и Берлином. Так, Германия продвигает свою инициативу по созданию европейской системы ПВО "Европейский небесный щит", которую поддержали 14 европейских стран-членов НАТО. Франция же совместно с Италией реализует проект по созданию системы противовоздушной обороны Eurosam, которая должна увидеть свет в 2025 году.

https://ria.ru/20230217/dialog-1852732975.html

https://ria.ru/20230217/makron-1852711502.html

франция

германия

италия

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, эммануэль макрон, франция, германия, италия, евросоюз, европа