https://ria.ru/20230217/priznanie-1852798506.html

Вучич заявил, что еще одна страна отозвала признание независимости Косово

Вучич заявил, что еще одна страна отозвала признание независимости Косово - РИА Новости, 17.02.2023

Вучич заявил, что еще одна страна отозвала признание независимости Косово

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что еще одно государство отозвало признание независимости самопровозглашенной республики Косово. РИА Новости, 17.02.2023

2023-02-17T22:38

2023-02-17T22:38

2023-02-17T22:38

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БЕЛГРАД, 17 фев - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что еще одно государство отозвало признание независимости самопровозглашенной республики Косово. В Приштине в пятницу торжественно отмечали годовщину провозглашения косовоалбанскими структурами независимости от официального Белграда 17 февраля 2008 года. Посол США Джефри Ховенир заявил в специальном видеообращении, что самопровозглашенная республика за 15 лет самопровозглашенной независимости добилась большого прогресса и постепенно занимает принадлежащие ей места в европейских, евроатлантических и международных структурах. "Мы располагаем еще одной нотой об отзыве признания независимости. Это была бы уже 27-ая или 28-ая страна. В одном государстве мы не уверены", - заявил президент Сербии на полях Мюнхенской конференции по безопасности. Парламент Сербии после двух дней дебатов с участием президента Александра Вучича 3 февраля большинством голосов утвердила годовой доклад правительства о переговорах по Косово и Метохии и ситуации в крае. Президент Сербии озвучил парламентариям 10 пунктов программы руководства страны в условиях внешнего давления. Среди них – сохранение мира и стабильности, требование сформировать Сообщество сербских общин в Косово и Метохии, обеспечение безопасности косовских сербов, привлечение иностранных инвестиций в Сербию и так далее. Вучич многократно и четко повторил, что "никогда не признает независимость Косово и против вступления Приштины в ООН". Он также заявлял, что Белград продолжит политику военного нейтралитета и "постарается продержаться без введения санкций против РФ, сколько сможет". Вооруженный конфликт на Украине, по его мнению, разрастается в Третью мировую войну, а страны Запада усиливают давление на Сербию из-за отказа поддержать санкции против РФ. Сербский лидер ранее сообщил, что власти страны пока не дали согласия и не подписали последние предложения Запада по урегулированию в самопровозглашенной республике Косово, которые предполагают постепенное вступление территории в Совет Европы, ЮНЕСКО и ООН без формального признания независимости Белградом. Он также отметил, что данный план уже некорректно называть "франко-германским" так как его продвигают и Брюссель и США. При этом содержание предложения Запада детально не раскрывается.

https://ria.ru/20230213/nato-1851772118.html

https://ria.ru/20230209/vstrecha-1850822980.html

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в мире, косово, сербия, белград (город), александр вучич, оон, совет европы, юнеско