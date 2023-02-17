Вучич заявил, что еще одна страна отозвала признание независимости Косово
Президент Сербии Вучич заявил, что еще одна страна отозвала признание независимости Косово
© AP Photo / Darko VojinovicПрезидент Сербии Александр Вучич
© AP Photo / Darko Vojinovic
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
БЕЛГРАД, 17 фев - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что еще одно государство отозвало признание независимости самопровозглашенной республики Косово.
В Приштине в пятницу торжественно отмечали годовщину провозглашения косовоалбанскими структурами независимости от официального Белграда 17 февраля 2008 года. Посол США Джефри Ховенир заявил в специальном видеообращении, что самопровозглашенная республика за 15 лет самопровозглашенной независимости добилась большого прогресса и постепенно занимает принадлежащие ей места в европейских, евроатлантических и международных структурах.
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"Мы располагаем еще одной нотой об отзыве признания независимости. Это была бы уже 27-ая или 28-ая страна. В одном государстве мы не уверены", - заявил президент Сербии на полях Мюнхенской конференции по безопасности.
Парламент Сербии после двух дней дебатов с участием президента Александра Вучича 3 февраля большинством голосов утвердила годовой доклад правительства о переговорах по Косово и Метохии и ситуации в крае. Президент Сербии озвучил парламентариям 10 пунктов программы руководства страны в условиях внешнего давления. Среди них – сохранение мира и стабильности, требование сформировать Сообщество сербских общин в Косово и Метохии, обеспечение безопасности косовских сербов, привлечение иностранных инвестиций в Сербию и так далее.
Вучич многократно и четко повторил, что "никогда не признает независимость Косово и против вступления Приштины в ООН". Он также заявлял, что Белград продолжит политику военного нейтралитета и "постарается продержаться без введения санкций против РФ, сколько сможет". Вооруженный конфликт на Украине, по его мнению, разрастается в Третью мировую войну, а страны Запада усиливают давление на Сербию из-за отказа поддержать санкции против РФ.
Сербский лидер ранее сообщил, что власти страны пока не дали согласия и не подписали последние предложения Запада по урегулированию в самопровозглашенной республике Косово, которые предполагают постепенное вступление территории в Совет Европы, ЮНЕСКО и ООН без формального признания независимости Белградом. Он также отметил, что данный план уже некорректно называть "франко-германским" так как его продвигают и Брюссель и США. При этом содержание предложения Запада детально не раскрывается.
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