Рейтинг@Mail.ru
Вучич заявил, что еще одна страна отозвала признание независимости Косово - РИА Новости, 17.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230217/priznanie-1852798506.html
Вучич заявил, что еще одна страна отозвала признание независимости Косово
Вучич заявил, что еще одна страна отозвала признание независимости Косово - РИА Новости, 17.02.2023
Вучич заявил, что еще одна страна отозвала признание независимости Косово
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что еще одно государство отозвало признание независимости самопровозглашенной республики Косово. РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T22:38
2023-02-17T22:38
в мире
косово
сербия
белград (город)
александр вучич
оон
совет европы
юнеско
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/07/1815171145_0:307:3096:2048_1920x0_80_0_0_d98a8d4ad13bc552842577846bc994a0.jpg
БЕЛГРАД, 17 фев - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что еще одно государство отозвало признание независимости самопровозглашенной республики Косово. В Приштине в пятницу торжественно отмечали годовщину провозглашения косовоалбанскими структурами независимости от официального Белграда 17 февраля 2008 года. Посол США Джефри Ховенир заявил в специальном видеообращении, что самопровозглашенная республика за 15 лет самопровозглашенной независимости добилась большого прогресса и постепенно занимает принадлежащие ей места в европейских, евроатлантических и международных структурах. "Мы располагаем еще одной нотой об отзыве признания независимости. Это была бы уже 27-ая или 28-ая страна. В одном государстве мы не уверены", - заявил президент Сербии на полях Мюнхенской конференции по безопасности. Парламент Сербии после двух дней дебатов с участием президента Александра Вучича 3 февраля большинством голосов утвердила годовой доклад правительства о переговорах по Косово и Метохии и ситуации в крае. Президент Сербии озвучил парламентариям 10 пунктов программы руководства страны в условиях внешнего давления. Среди них – сохранение мира и стабильности, требование сформировать Сообщество сербских общин в Косово и Метохии, обеспечение безопасности косовских сербов, привлечение иностранных инвестиций в Сербию и так далее. Вучич многократно и четко повторил, что "никогда не признает независимость Косово и против вступления Приштины в ООН". Он также заявлял, что Белград продолжит политику военного нейтралитета и "постарается продержаться без введения санкций против РФ, сколько сможет". Вооруженный конфликт на Украине, по его мнению, разрастается в Третью мировую войну, а страны Запада усиливают давление на Сербию из-за отказа поддержать санкции против РФ. Сербский лидер ранее сообщил, что власти страны пока не дали согласия и не подписали последние предложения Запада по урегулированию в самопровозглашенной республике Косово, которые предполагают постепенное вступление территории в Совет Европы, ЮНЕСКО и ООН без формального признания независимости Белградом. Он также отметил, что данный план уже некорректно называть "франко-германским" так как его продвигают и Брюссель и США. При этом содержание предложения Запада детально не раскрывается.
https://ria.ru/20230213/nato-1851772118.html
https://ria.ru/20230209/vstrecha-1850822980.html
косово
сербия
белград (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/07/1815171145_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c63b5445b88441ad360ff21139852e6b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, косово, сербия, белград (город), александр вучич, оон, совет европы, юнеско
В мире, Косово, Сербия, Белград (город), Александр Вучич, ООН, Совет Европы, ЮНЕСКО
22:38 17.02.2023
 
Вучич заявил, что еще одна страна отозвала признание независимости Косово

Президент Сербии Вучич заявил, что еще одна страна отозвала признание независимости Косово

© AP Photo / Darko VojinovicПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
© AP Photo / Darko Vojinovic
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 17 фев - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что еще одно государство отозвало признание независимости самопровозглашенной республики Косово.
В Приштине в пятницу торжественно отмечали годовщину провозглашения косовоалбанскими структурами независимости от официального Белграда 17 февраля 2008 года. Посол США Джефри Ховенир заявил в специальном видеообращении, что самопровозглашенная республика за 15 лет самопровозглашенной независимости добилась большого прогресса и постепенно занимает принадлежащие ей места в европейских, евроатлантических и международных структурах.
Граффити с изображением флагов России и Сербии на улице в Митровице, Косово - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
13 февраля, 18:14
НАТО поддержала "франко-германский" план ЕС по Косово
"Мы располагаем еще одной нотой об отзыве признания независимости. Это была бы уже 27-ая или 28-ая страна. В одном государстве мы не уверены", - заявил президент Сербии на полях Мюнхенской конференции по безопасности.
Парламент Сербии после двух дней дебатов с участием президента Александра Вучича 3 февраля большинством голосов утвердила годовой доклад правительства о переговорах по Косово и Метохии и ситуации в крае. Президент Сербии озвучил парламентариям 10 пунктов программы руководства страны в условиях внешнего давления. Среди них – сохранение мира и стабильности, требование сформировать Сообщество сербских общин в Косово и Метохии, обеспечение безопасности косовских сербов, привлечение иностранных инвестиций в Сербию и так далее.
Вучич многократно и четко повторил, что "никогда не признает независимость Косово и против вступления Приштины в ООН". Он также заявлял, что Белград продолжит политику военного нейтралитета и "постарается продержаться без введения санкций против РФ, сколько сможет". Вооруженный конфликт на Украине, по его мнению, разрастается в Третью мировую войну, а страны Запада усиливают давление на Сербию из-за отказа поддержать санкции против РФ.
Сербский лидер ранее сообщил, что власти страны пока не дали согласия и не подписали последние предложения Запада по урегулированию в самопровозглашенной республике Косово, которые предполагают постепенное вступление территории в Совет Европы, ЮНЕСКО и ООН без формального признания независимости Белградом. Он также отметил, что данный план уже некорректно называть "франко-германским" так как его продвигают и Брюссель и США. При этом содержание предложения Запада детально не раскрывается.
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррел - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
9 февраля, 13:13
Боррель рассчитывает провести встречу лидеров Сербии и Косово
 
В миреКосовоСербияБелград (город)Александр ВучичООНСовет ЕвропыЮНЕСКО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала