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В России расширили круг лиц, у которых студенты смогут проходить практику - РИА Новости, 17.02.2023
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В России расширили круг лиц, у которых студенты смогут проходить практику
В России расширили круг лиц, у которых студенты смогут проходить практику - РИА Новости, 17.02.2023
В России расширили круг лиц, у которых студенты смогут проходить практику
Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на расширение круга лиц, у которых может быть организована практическая подготовка студентов,... РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T14:45
2023-02-17T14:55
общество
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владимир путин
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на расширение круга лиц, у которых может быть организована практическая подготовка студентов, документ опубликован на официальном портале правовой информации. В перечень таких лиц внесены индивидуальные предприниматели, нотариусы, адвокаты - они приравниваются к организациям, которые осуществляют деятельность по профилю образовательной программы. "Проект… направлен на расширение круга лиц, у которых может быть организована практическая подготовка… Законопроектом предлагается приравнять индивидуальных предпринимателей, а также нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и иных лиц, чья профессиональная деятельность в соответствии с федеральными законами подлежит государственной регистрации и (или) лицензированию, к организациям, "осуществляющим деятельность по профилю соответствующей образовательной программы", - отмечалось в пояснительной записке к законопроекту.
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общество, россия, владимир путин, навигатор абитуриента
Общество, Россия, Владимир Путин, Навигатор абитуриента
14:45 17.02.2023 (обновлено: 14:55 17.02.2023)
 
В России расширили круг лиц, у которых студенты смогут проходить практику

Путин подписал закон, расширяющий круг лиц, у которых студенты смогут проходить практику

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкУчащиеся колледжа предпринимательства №11 в Москве
Учащиеся колледжа предпринимательства №11 в Москве - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Учащиеся колледжа предпринимательства №11 в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на расширение круга лиц, у которых может быть организована практическая подготовка студентов, документ опубликован на официальном портале правовой информации.
В перечень таких лиц внесены индивидуальные предприниматели, нотариусы, адвокаты - они приравниваются к организациям, которые осуществляют деятельность по профилю образовательной программы.
"Проект… направлен на расширение круга лиц, у которых может быть организована практическая подготовка… Законопроектом предлагается приравнять индивидуальных предпринимателей, а также нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и иных лиц, чья профессиональная деятельность в соответствии с федеральными законами подлежит государственной регистрации и (или) лицензированию, к организациям, "осуществляющим деятельность по профилю соответствующей образовательной программы", - отмечалось в пояснительной записке к законопроекту.
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