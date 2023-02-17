14:45 17.02.2023 (обновлено: 14:55 17.02.2023)
В России расширили круг лиц, у которых студенты смогут проходить практику
Путин подписал закон, расширяющий круг лиц, у которых студенты смогут проходить практику
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкУчащиеся колледжа предпринимательства №11 в Москве
Учащиеся колледжа предпринимательства №11 в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на расширение круга лиц, у которых может быть организована практическая подготовка студентов, документ опубликован на официальном портале правовой информации.
В перечень таких лиц внесены индивидуальные предприниматели, нотариусы, адвокаты - они приравниваются к организациям, которые осуществляют деятельность по профилю образовательной программы.
"Проект… направлен на расширение круга лиц, у которых может быть организована практическая подготовка… Законопроектом предлагается приравнять индивидуальных предпринимателей, а также нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и иных лиц, чья профессиональная деятельность в соответствии с федеральными законами подлежит государственной регистрации и (или) лицензированию, к организациям, "осуществляющим деятельность по профилю соответствующей образовательной программы", - отмечалось в пояснительной записке к законопроекту.