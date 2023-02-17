https://ria.ru/20230217/praktika-1852689058.html

В России расширили круг лиц, у которых студенты смогут проходить практику

В России расширили круг лиц, у которых студенты смогут проходить практику - РИА Новости, 17.02.2023

В России расширили круг лиц, у которых студенты смогут проходить практику

Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на расширение круга лиц, у которых может быть организована практическая подготовка студентов,... РИА Новости, 17.02.2023

2023-02-17T14:45

2023-02-17T14:45

2023-02-17T14:55

общество

россия

владимир путин

навигатор абитуриента

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на расширение круга лиц, у которых может быть организована практическая подготовка студентов, документ опубликован на официальном портале правовой информации. В перечень таких лиц внесены индивидуальные предприниматели, нотариусы, адвокаты - они приравниваются к организациям, которые осуществляют деятельность по профилю образовательной программы. "Проект… направлен на расширение круга лиц, у которых может быть организована практическая подготовка… Законопроектом предлагается приравнять индивидуальных предпринимателей, а также нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и иных лиц, чья профессиональная деятельность в соответствии с федеральными законами подлежит государственной регистрации и (или) лицензированию, к организациям, "осуществляющим деятельность по профилю соответствующей образовательной программы", - отмечалось в пояснительной записке к законопроекту.

https://ria.ru/20230217/shtraf-1852686339.html

россия

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, россия, владимир путин, навигатор абитуриента