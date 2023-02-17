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В Уфе на складе предприятия "Крезол" произошел пожар
В Уфе на складе предприятия "Крезол" произошел пожар - РИА Новости, 17.02.2023
В Уфе на складе предприятия "Крезол" произошел пожар
Склад предприятия "Крезол" загорелся в Уфе на площади 200 квадратных метров, в настоящее время пожар потушен, пострадавших нет, сообщает региональное управление РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T22:11
2023-02-17T22:11
2023-02-17T22:11
происшествия
коммерческая недвижимость
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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КАЗАНЬ, 17 фев – РИА Новости. Склад предприятия "Крезол" загорелся в Уфе на площади 200 квадратных метров, в настоящее время пожар потушен, пострадавших нет, сообщает региональное управление МЧС РФ по Башкирии. "В 19.52 мск в оперативную дежурную смену… поступило сообщение о выезде сил и средств Уфимского пожарно-спасательного гарнизона по рангу пожара №2 на загорание склада ООО "Крезол" по адресу: Уфа, улица Путейская, дом 25/3", - говорится в сообщении. В 21.13 пожар был локализован на площади 200 квадратных метров, в 21.18 - ликвидация открытого горения. Пострадавших нет. К тушению пожара привлекались 69 человек и 24 единицы техники. ГК "Крезол" - крупнейший российский производитель и поставщик химических реагентов, лабораторного оборудования и мебели.
https://ria.ru/20230217/pozhar-1852585142.html
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происшествия, коммерческая недвижимость, уфа, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Коммерческая недвижимость, Уфа, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Уфе на складе предприятия "Крезол" произошел пожар
МЧС по Башкирии: в Уфе на складе предприятия "Крезол" произошел пожар