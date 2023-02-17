https://ria.ru/20230217/pozhar-1852585142.html
В Москве при пожаре в электричке погиб человек
В Москве при пожаре в электричке погиб человек - РИА Новости, 17.02.2023
В Москве при пожаре в электричке погиб человек
Вагон электрички загорелся в Москве на проспекте Мира, один человек погиб, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T09:22
2023-02-17T09:22
2023-02-17T09:41
происшествия
москва
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Вагон электрички загорелся в Москве на проспекте Мира, один человек погиб, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "Поступило сообщение о загорании вагона поезда на проспекте Мира... Возгорание происходило в последнем вагоне на общей площади около 7 квадратных метров. Состав покинули три человека, машинисты использовали систему пожаротушения "Белый Волк". В вагоне обнаружен один погибший", - сказал собеседник агентства. Он также отметил, что пожар был ликвидирован.Московская железная дорога (МЖД, филиал РЖД), уточнила, что ЧП случилось 17 февраля в 0.18 мск на станции Ростокино Ярославского направления МЖД. "Произошло задымление в хвостовом вагоне поезда №6349 Александров — Москва. В 00:30 задымление было устранено. В ходе осмотра в вагоне обнаружен один погибший. Обстоятельства по инциденту выясняются", - говорится в сообщении.Пассажиры этой электрички продолжили движение на вслед идущих. Из-за инцидента в пути задерживались поезда №6349 Александров — Москва и №6575 Щелково — Москва.
https://ria.ru/20230217/pozhar-1852575546.html
москва
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва
09:22 17.02.2023 (обновлено: 09:41 17.02.2023)
В Москве при пожаре в электричке погиб человек
Экстренные службы: один человек погиб при пожаре в электричке на проспекте Мира в Москве
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Вагон электрички загорелся в Москве на проспекте Мира, один человек погиб, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"Поступило сообщение о загорании вагона поезда на проспекте Мира... Возгорание происходило в последнем вагоне на общей площади около 7 квадратных метров. Состав покинули три человека, машинисты использовали систему пожаротушения "Белый Волк". В вагоне обнаружен один погибший", - сказал собеседник агентства.
Он также отметил, что пожар был ликвидирован.
Московская железная дорога (МЖД, филиал РЖД), уточнила, что ЧП случилось 17 февраля в 0.18 мск на станции Ростокино Ярославского направления МЖД. "Произошло задымление в хвостовом вагоне поезда №6349 Александров — Москва. В 00:30 задымление было устранено. В ходе осмотра в вагоне обнаружен один погибший. Обстоятельства по инциденту выясняются", - говорится в сообщении.
Пассажиры этой электрички продолжили движение на вслед идущих. Из-за инцидента в пути задерживались поезда №6349 Александров — Москва и №6575 Щелково — Москва.