https://ria.ru/20230217/pozhar-1852585142.html

В Москве при пожаре в электричке погиб человек

В Москве при пожаре в электричке погиб человек - РИА Новости, 17.02.2023

В Москве при пожаре в электричке погиб человек

Вагон электрички загорелся в Москве на проспекте Мира, один человек погиб, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. РИА Новости, 17.02.2023

2023-02-17T09:22

2023-02-17T09:22

2023-02-17T09:41

происшествия

москва

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Вагон электрички загорелся в Москве на проспекте Мира, один человек погиб, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "Поступило сообщение о загорании вагона поезда на проспекте Мира... Возгорание происходило в последнем вагоне на общей площади около 7 квадратных метров. Состав покинули три человека, машинисты использовали систему пожаротушения "Белый Волк". В вагоне обнаружен один погибший", - сказал собеседник агентства. Он также отметил, что пожар был ликвидирован.Московская железная дорога (МЖД, филиал РЖД), уточнила, что ЧП случилось 17 февраля в 0.18 мск на станции Ростокино Ярославского направления МЖД. "Произошло задымление в хвостовом вагоне поезда №6349 Александров — Москва. В 00:30 задымление было устранено. В ходе осмотра в вагоне обнаружен один погибший. Обстоятельства по инциденту выясняются", - говорится в сообщении.Пассажиры этой электрички продолжили движение на вслед идущих. Из-за инцидента в пути задерживались поезда №6349 Александров — Москва и №6575 Щелково — Москва.

https://ria.ru/20230217/pozhar-1852575546.html

москва

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, москва