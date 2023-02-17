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В Магадане горит склад с грузовой техникой - РИА Новости, 17.02.2023
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В Магадане горит склад с грузовой техникой
В Магадане горит склад с грузовой техникой - РИА Новости, 17.02.2023
В Магадане горит склад с грузовой техникой
Большой склад с грузовой техникой горит в Магадане, огнём охвачено около 600 квадратных метров территории, на месте работают пожарные, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T04:03
2023-02-17T04:04
происшествия
магадан
россия
магаданская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МАГАДАН, 17 фев - РИА Новости. Большой склад с грузовой техникой горит в Магадане, огнём охвачено около 600 квадратных метров территории, на месте работают пожарные, сообщил РИА Новости исполняющий обязанности начальника службы пожаротушения ГУ МЧС России по Магаданской области Руслан Царук. "Горит 600 квадратных метров, это общая площадь пожара… Сложность в том, что большая площадь. Внутри хранятся неизвестно какие-то там жидкости. Резинотехнические изделия. По месту еще было эвакуировано шесть единиц техники. Какие-то запчасти", - сообщил собеседник агентства. Он добавил, что сейчас пожар локализован, его тушат 15 единиц техники. На складе находились грузовики, которые в итоге сгорели, рассказал РИА Новости его совладелец Зураб Кастоев. "Техника там стоит, на пятнадцать-двадцать миллионов там машины стоят. Три машины. Автомобили стоят грузовые. После ремонта должны были завтра на Чукотку поехать. Вот все, что осталось от этого, все сгорело", - рассказал Кастоев.
https://ria.ru/20230217/pozhar-1852559063.html
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происшествия, магадан, россия, магаданская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Магадан, Россия, Магаданская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
04:03 17.02.2023 (обновлено: 04:04 17.02.2023)
 
В Магадане горит склад с грузовой техникой

МЧС: в Магадане горит склад с техникой, огнём охвачено около 600 квадратных метров

© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в медиабанкСотрудник МЧС
Сотрудник МЧС - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Сотрудник МЧС. Архивное фото
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МАГАДАН, 17 фев - РИА Новости. Большой склад с грузовой техникой горит в Магадане, огнём охвачено около 600 квадратных метров территории, на месте работают пожарные, сообщил РИА Новости исполняющий обязанности начальника службы пожаротушения ГУ МЧС России по Магаданской области Руслан Царук.
"Горит 600 квадратных метров, это общая площадь пожара… Сложность в том, что большая площадь. Внутри хранятся неизвестно какие-то там жидкости. Резинотехнические изделия. По месту еще было эвакуировано шесть единиц техники. Какие-то запчасти", - сообщил собеседник агентства.
Он добавил, что сейчас пожар локализован, его тушат 15 единиц техники.
На складе находились грузовики, которые в итоге сгорели, рассказал РИА Новости его совладелец Зураб Кастоев.
"Техника там стоит, на пятнадцать-двадцать миллионов там машины стоят. Три машины. Автомобили стоят грузовые. После ремонта должны были завтра на Чукотку поехать. Вот все, что осталось от этого, все сгорело", - рассказал Кастоев.
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ПроисшествияМагаданРоссияМагаданская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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