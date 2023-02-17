https://ria.ru/20230217/posol-1852699557.html

Послов Италии и Нидерландов вызвали в МИД

Послов Италии и Нидерландов вызвали в МИД - РИА Новости, 17.02.2023

Послов Италии и Нидерландов вызвали в МИД

Российский МИД вызвал к себе послов Италии и Нидерландов, следует из сообщений на сайте ведомства. РИА Новости, 17.02.2023

2023-02-17T15:19

2023-02-17T15:19

2023-02-17T17:09

италия

россия

политика

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

нидерланды

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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Российский МИД вызвал к себе послов Италии и Нидерландов, следует из сообщений на сайте ведомства.Представителю Италии Джорджо Стараче в министерстве выразили недоумение по поводу последних отмен выступлений российских исполнителей.При этом дипломаты подчеркнули, что Россия остается открытой к диалогу и не собирается вводить ограничения против итальянских деятелей культуры — если Рим, со своей стороны, будет соблюдать условия равноправия и взаимности в этой области.Кроме того, до посла довели российские оценки поставок киевскому режиму вооружений и военной техники, подготовки украинских военнослужащих и в целом линии Запада на эскалацию конфликта.На прошлой неделе стало известно, что организаторы международного фортепианного фестиваля в Брешии и Бергамо последовали призывам украинского посла и отменили концерты российского пианиста Дениса Мацуева. А в конце прошлого года сообщалось о срыве выступлений танцовщика Сергея Полунина и пианистки Валентины Лисицы.От посла Нидерландов Хиллеса Арно Бесхоора Плуха МИД потребовал прекращения попыток безосновательно возложить на Россию ответственность за авиакатастрофу малайзийского Boeing в небе над Донбассом 17 июля 2014 года. В ведомстве обратили внимание на политизированный характер работы Совместной следственной группы, которая, по словам российских дипломатов, на протяжении восьми с половиной лет занималась "подгонкой доказательной базы под заранее выбранную версию трагедии".Кроме того, МИД назвал недопустимой практику властей королевства, препятствующих работе российского посольства, и призвал отказаться от деструктивной позиции в визовом вопросе.Неделю назад прокуратура Нидерландов заявила, что считает руководство России причастным к крушению рейса MH17. Тем не менее дело приостановлено — ведомство признало, что у следствия нет конкретных доказательств для того, чтобы можно было начать новые судебные процессы.В ноябре окружной суд Гааги признал россиян Игоря Гиркина, Сергея Дубинского и украинца Леонида Харченко виновными в уничтожении малайзийского самолета и гибели 298 его пассажиров. Всех троих заочно приговорили к пожизненному заключению, а также к выплате семьям погибших компенсации в 16 миллионов евро. Четвертого обвиняемого, Олега Пулатова, от ответственности освободили.Суд постановил, что самолет сбили ракетой из ЗРК "Бук", запущенной со стороны Первомайского, которое в тот момент находилось под контролем ополченцев ДНР. При этом в ходе вынесения приговора применение "Бука" напрямую с Россией не увязывалось, хотя суд и выразил мнение, что Москва тогда контролировала республику.В Москве, комментируя это решение, отметили, что суд выборочно принимал материалы и пренебрег принципами беспристрастного правосудия, а ход и итоги разбирательства показывают, что в его основе лежал политический заказ на подкрепление версии о причастности России к крушению Boeing.

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https://ria.ru/20230217/rossiya-1852529089.html

https://ria.ru/20230208/mh17-1850581311.html

https://ria.ru/20230209/zapad-1850676957.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

италия, россия, политика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), нидерланды