https://ria.ru/20230217/posol-1852699557.html
Послов Италии и Нидерландов вызвали в МИД
Послов Италии и Нидерландов вызвали в МИД - РИА Новости, 17.02.2023
Послов Италии и Нидерландов вызвали в МИД
Российский МИД вызвал к себе послов Италии и Нидерландов, следует из сообщений на сайте ведомства. РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T15:19
2023-02-17T15:19
2023-02-17T17:09
италия
россия
политика
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
нидерланды
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Российский МИД вызвал к себе послов Италии и Нидерландов, следует из сообщений на сайте ведомства.Представителю Италии Джорджо Стараче в министерстве выразили недоумение по поводу последних отмен выступлений российских исполнителей.При этом дипломаты подчеркнули, что Россия остается открытой к диалогу и не собирается вводить ограничения против итальянских деятелей культуры — если Рим, со своей стороны, будет соблюдать условия равноправия и взаимности в этой области.Кроме того, до посла довели российские оценки поставок киевскому режиму вооружений и военной техники, подготовки украинских военнослужащих и в целом линии Запада на эскалацию конфликта.На прошлой неделе стало известно, что организаторы международного фортепианного фестиваля в Брешии и Бергамо последовали призывам украинского посла и отменили концерты российского пианиста Дениса Мацуева. А в конце прошлого года сообщалось о срыве выступлений танцовщика Сергея Полунина и пианистки Валентины Лисицы.От посла Нидерландов Хиллеса Арно Бесхоора Плуха МИД потребовал прекращения попыток безосновательно возложить на Россию ответственность за авиакатастрофу малайзийского Boeing в небе над Донбассом 17 июля 2014 года. В ведомстве обратили внимание на политизированный характер работы Совместной следственной группы, которая, по словам российских дипломатов, на протяжении восьми с половиной лет занималась "подгонкой доказательной базы под заранее выбранную версию трагедии".Кроме того, МИД назвал недопустимой практику властей королевства, препятствующих работе российского посольства, и призвал отказаться от деструктивной позиции в визовом вопросе.Неделю назад прокуратура Нидерландов заявила, что считает руководство России причастным к крушению рейса MH17. Тем не менее дело приостановлено — ведомство признало, что у следствия нет конкретных доказательств для того, чтобы можно было начать новые судебные процессы.В ноябре окружной суд Гааги признал россиян Игоря Гиркина, Сергея Дубинского и украинца Леонида Харченко виновными в уничтожении малайзийского самолета и гибели 298 его пассажиров. Всех троих заочно приговорили к пожизненному заключению, а также к выплате семьям погибших компенсации в 16 миллионов евро. Четвертого обвиняемого, Олега Пулатова, от ответственности освободили.Суд постановил, что самолет сбили ракетой из ЗРК "Бук", запущенной со стороны Первомайского, которое в тот момент находилось под контролем ополченцев ДНР. При этом в ходе вынесения приговора применение "Бука" напрямую с Россией не увязывалось, хотя суд и выразил мнение, что Москва тогда контролировала республику.В Москве, комментируя это решение, отметили, что суд выборочно принимал материалы и пренебрег принципами беспристрастного правосудия, а ход и итоги разбирательства показывают, что в его основе лежал политический заказ на подкрепление версии о причастности России к крушению Boeing.
https://ria.ru/20230208/matsuev-1850495779.html
https://ria.ru/20230217/rossiya-1852529089.html
https://ria.ru/20230208/mh17-1850581311.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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италия, россия, политика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), нидерланды
Италия, Россия, Политика, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Нидерланды
15:19 17.02.2023 (обновлено: 17:09 17.02.2023)
Послов Италии и Нидерландов вызвали в МИД
Российский МИД вызвал к себе посла Италии Стараче и посла Нидерландов Плуха
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости.
Российский МИД вызвал к себе послов Италии и Нидерландов, следует из сообщений на сайте
ведомства.
Представителю Италии Джорджо Стараче
в министерстве выразили недоумение по поводу последних отмен выступлений российских исполнителей.
"Указано, что эти решения итальянских властей, к сожалению, свидетельствуют о проявлении тенденции к дискриминации деятелей искусства России и сужению культурно-гуманитарных обменов, что диссонирует с заявлениями представителей итальянского руководства о важности сохранения единого пространства европейской и мировой культуры, недопустимости возведения в нем барьеров и ограждений по национальному признаку", — говорится в заявлении МИД.
При этом дипломаты подчеркнули, что Россия остается открытой к диалогу и не собирается вводить ограничения против итальянских деятелей культуры — если Рим, со своей стороны, будет соблюдать условия равноправия и взаимности в этой области.
Кроме того, до посла довели российские оценки поставок киевскому режиму вооружений и военной техники, подготовки украинских военнослужащих и в целом линии Запада на эскалацию конфликта.
На прошлой неделе стало известно, что организаторы международного фортепианного фестиваля в Брешии и Бергамо последовали призывам украинского посла и отменили концерты российского пианиста Дениса Мацуева
. А в конце прошлого года сообщалось о срыве выступлений танцовщика Сергея Полунина и пианистки Валентины Лисицы.
От посла Нидерландов
Хиллеса Арно Бесхоора Плуха МИД потребовал прекращения попыток безосновательно возложить на Россию ответственность за авиакатастрофу малайзийского Boeing в небе над Донбассом 17 июля 2014 года.
В ведомстве обратили внимание на политизированный характер работы Совместной следственной группы, которая, по словам российских дипломатов, на протяжении восьми с половиной лет занималась "подгонкой доказательной базы под заранее выбранную версию трагедии".
"Заявление ССГ о приостановке расследования — очередное доказательство того, что следствие исчерпало аргументы в подтверждение своей однобокой обвинительной позиции. Подчеркнуто, что российская сторона не признает результаты расследования, в котором не принимала полноценного участия и от которого с самого начала была отстранена", — говорится в заявлении.
Кроме того, МИД назвал недопустимой практику властей королевства, препятствующих работе российского посольства, и призвал отказаться от деструктивной позиции в визовом вопросе.
Неделю назад прокуратура Нидерландов заявила, что считает руководство России причастным к крушению рейса MH17
. Тем не менее дело приостановлено — ведомство признало, что у следствия нет конкретных доказательств для того, чтобы можно было начать новые судебные процессы.
В ноябре окружной суд Гааги признал россиян Игоря Гиркина, Сергея Дубинского и украинца Леонида Харченко виновными в уничтожении малайзийского самолета и гибели 298 его пассажиров. Всех троих заочно приговорили к пожизненному заключению, а также к выплате семьям погибших компенсации в 16 миллионов евро. Четвертого обвиняемого, Олега Пулатова, от ответственности освободили.
Суд постановил, что самолет сбили ракетой из ЗРК "Бук", запущенной со стороны Первомайского, которое в тот момент находилось под контролем ополченцев ДНР. При этом в ходе вынесения приговора применение "Бука" напрямую с Россией не увязывалось, хотя суд и выразил мнение, что Москва тогда контролировала республику.
В Москве, комментируя это решение, отметили, что суд выборочно принимал материалы и пренебрег принципами беспристрастного правосудия, а ход и итоги разбирательства показывают, что в его основе лежал политический заказ на подкрепление версии о причастности России к крушению Boeing.