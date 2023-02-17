Рейтинг@Mail.ru
Послов Италии и Нидерландов вызвали в МИД - РИА Новости, 17.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230217/posol-1852699557.html
Послов Италии и Нидерландов вызвали в МИД
Послов Италии и Нидерландов вызвали в МИД - РИА Новости, 17.02.2023
Послов Италии и Нидерландов вызвали в МИД
Российский МИД вызвал к себе послов Италии и Нидерландов, следует из сообщений на сайте ведомства. РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T15:19
2023-02-17T17:09
италия
россия
политика
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
нидерланды
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841583734_0:0:3139:1767_1920x0_80_0_0_c05ea75113359dbc474ebef9dddd5e87.jpg
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Российский МИД вызвал к себе послов Италии и Нидерландов, следует из сообщений на сайте ведомства.Представителю Италии Джорджо Стараче в министерстве выразили недоумение по поводу последних отмен выступлений российских исполнителей.При этом дипломаты подчеркнули, что Россия остается открытой к диалогу и не собирается вводить ограничения против итальянских деятелей культуры — если Рим, со своей стороны, будет соблюдать условия равноправия и взаимности в этой области.Кроме того, до посла довели российские оценки поставок киевскому режиму вооружений и военной техники, подготовки украинских военнослужащих и в целом линии Запада на эскалацию конфликта.На прошлой неделе стало известно, что организаторы международного фортепианного фестиваля в Брешии и Бергамо последовали призывам украинского посла и отменили концерты российского пианиста Дениса Мацуева. А в конце прошлого года сообщалось о срыве выступлений танцовщика Сергея Полунина и пианистки Валентины Лисицы.От посла Нидерландов Хиллеса Арно Бесхоора Плуха МИД потребовал прекращения попыток безосновательно возложить на Россию ответственность за авиакатастрофу малайзийского Boeing в небе над Донбассом 17 июля 2014 года. В ведомстве обратили внимание на политизированный характер работы Совместной следственной группы, которая, по словам российских дипломатов, на протяжении восьми с половиной лет занималась "подгонкой доказательной базы под заранее выбранную версию трагедии".Кроме того, МИД назвал недопустимой практику властей королевства, препятствующих работе российского посольства, и призвал отказаться от деструктивной позиции в визовом вопросе.Неделю назад прокуратура Нидерландов заявила, что считает руководство России причастным к крушению рейса MH17. Тем не менее дело приостановлено — ведомство признало, что у следствия нет конкретных доказательств для того, чтобы можно было начать новые судебные процессы.В ноябре окружной суд Гааги признал россиян Игоря Гиркина, Сергея Дубинского и украинца Леонида Харченко виновными в уничтожении малайзийского самолета и гибели 298 его пассажиров. Всех троих заочно приговорили к пожизненному заключению, а также к выплате семьям погибших компенсации в 16 миллионов евро. Четвертого обвиняемого, Олега Пулатова, от ответственности освободили.Суд постановил, что самолет сбили ракетой из ЗРК "Бук", запущенной со стороны Первомайского, которое в тот момент находилось под контролем ополченцев ДНР. При этом в ходе вынесения приговора применение "Бука" напрямую с Россией не увязывалось, хотя суд и выразил мнение, что Москва тогда контролировала республику.В Москве, комментируя это решение, отметили, что суд выборочно принимал материалы и пренебрег принципами беспристрастного правосудия, а ход и итоги разбирательства показывают, что в его основе лежал политический заказ на подкрепление версии о причастности России к крушению Boeing.
https://ria.ru/20230208/matsuev-1850495779.html
https://ria.ru/20230217/rossiya-1852529089.html
https://ria.ru/20230208/mh17-1850581311.html
https://ria.ru/20230209/zapad-1850676957.html
италия
россия
нидерланды
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841583734_219:0:2950:2048_1920x0_80_0_0_e81af8d1ec24ecb9e85e0bfcdadf2fdd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
италия, россия, политика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), нидерланды
Италия, Россия, Политика, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Нидерланды
15:19 17.02.2023 (обновлено: 17:09 17.02.2023)
 
Послов Италии и Нидерландов вызвали в МИД

Российский МИД вызвал к себе посла Италии Стараче и посла Нидерландов Плуха

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Российский МИД вызвал к себе послов Италии и Нидерландов, следует из сообщений на сайте ведомства.
Представителю Италии Джорджо Стараче в министерстве выразили недоумение по поводу последних отмен выступлений российских исполнителей.
"Указано, что эти решения итальянских властей, к сожалению, свидетельствуют о проявлении тенденции к дискриминации деятелей искусства России и сужению культурно-гуманитарных обменов, что диссонирует с заявлениями представителей итальянского руководства о важности сохранения единого пространства европейской и мировой культуры, недопустимости возведения в нем барьеров и ограждений по национальному признаку", — говорится в заявлении МИД.
При этом дипломаты подчеркнули, что Россия остается открытой к диалогу и не собирается вводить ограничения против итальянских деятелей культуры — если Рим, со своей стороны, будет соблюдать условия равноправия и взаимности в этой области.
Пианист Денис Мацуев
8 февраля, 11:23Культура
В Италии отменили концерты Дениса Мацуева
Кроме того, до посла довели российские оценки поставок киевскому режиму вооружений и военной техники, подготовки украинских военнослужащих и в целом линии Запада на эскалацию конфликта.
На прошлой неделе стало известно, что организаторы международного фортепианного фестиваля в Брешии и Бергамо последовали призывам украинского посла и отменили концерты российского пианиста Дениса Мацуева. А в конце прошлого года сообщалось о срыве выступлений танцовщика Сергея Полунина и пианистки Валентины Лисицы.
Польские и украинские солдаты на танке Leopard 2 во время учений на западе Польши - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
Вчера, 08:00Специальная военная операция на Украине
Россию пообещали уничтожить через три месяца
От посла Нидерландов Хиллеса Арно Бесхоора Плуха МИД потребовал прекращения попыток безосновательно возложить на Россию ответственность за авиакатастрофу малайзийского Boeing в небе над Донбассом 17 июля 2014 года.
В ведомстве обратили внимание на политизированный характер работы Совместной следственной группы, которая, по словам российских дипломатов, на протяжении восьми с половиной лет занималась "подгонкой доказательной базы под заранее выбранную версию трагедии".
"Заявление ССГ о приостановке расследования — очередное доказательство того, что следствие исчерпало аргументы в подтверждение своей однобокой обвинительной позиции. Подчеркнуто, что российская сторона не признает результаты расследования, в котором не принимала полноценного участия и от которого с самого начала была отстранена", — говорится в заявлении.
Кроме того, МИД назвал недопустимой практику властей королевства, препятствующих работе российского посольства, и призвал отказаться от деструктивной позиции в визовом вопросе.
Представление доклада об обстоятельствах крушения рейса MH17 - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
8 февраля, 15:35
В Нидерландах обвинили Россию в причастности к передаче "Бука" по делу MH17
Неделю назад прокуратура Нидерландов заявила, что считает руководство России причастным к крушению рейса MH17. Тем не менее дело приостановлено — ведомство признало, что у следствия нет конкретных доказательств для того, чтобы можно было начать новые судебные процессы.
В ноябре окружной суд Гааги признал россиян Игоря Гиркина, Сергея Дубинского и украинца Леонида Харченко виновными в уничтожении малайзийского самолета и гибели 298 его пассажиров. Всех троих заочно приговорили к пожизненному заключению, а также к выплате семьям погибших компенсации в 16 миллионов евро. Четвертого обвиняемого, Олега Пулатова, от ответственности освободили.
Суд постановил, что самолет сбили ракетой из ЗРК "Бук", запущенной со стороны Первомайского, которое в тот момент находилось под контролем ополченцев ДНР. При этом в ходе вынесения приговора применение "Бука" напрямую с Россией не увязывалось, хотя суд и выразил мнение, что Москва тогда контролировала республику.
В Москве, комментируя это решение, отметили, что суд выборочно принимал материалы и пренебрег принципами беспристрастного правосудия, а ход и итоги разбирательства показывают, что в его основе лежал политический заказ на подкрепление версии о причастности России к крушению Boeing.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
9 февраля, 08:00Специальная военная операция на Украине
Запад нашел способ победить Россию
 
ИталияРоссияПолитикаМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Нидерланды
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала