https://ria.ru/20230217/posadka-1852610799.html
При аварийной посадке вертолета на Сахалине погибли два человека
При аварийной посадке вертолета на Сахалине погибли два человека - РИА Новости, 17.02.2023
При аварийной посадке вертолета на Сахалине погибли два человека
Два человека погибли, еще один пострадал при аварийной посадке вертолета Robinson на Сахалине, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС. РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T11:23
2023-02-17T11:23
2023-02-17T12:48
происшествия
сахалин
сахалинская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0c/1727905474_0:378:2968:2048_1920x0_80_0_0_703af933243ba3e45ad16688787a9263.jpg
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Два человека погибли, еще один пострадал при аварийной посадке вертолета Robinson на Сахалине, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС."В результате жесткой посадки один человек эвакуирован и доставлен в областную больницу Южно-Сахалинска вертолетом, два человека погибли", — сказал собеседник агентства.В правительстве Сахалинской области уточнили, что всего на борту было три человека — капитан и два пассажира. Состояние пострадавшего пассажира оценивается как средней степени тяжести. Вертолет Robinson R-44, летевший по маршруту Южно-Сахалинск — пик Чехова — Южно-Сахалинск, совершил аварийную посадку северо-восточнее горы Красная. По информации Дальневосточной транспортной прокуратуры, спасатели уже обнаружили обломки воздушного судна. Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации.
https://ria.ru/20230217/vertolety-1852611387.html
сахалин
сахалинская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0c/1727905474_190:0:2921:2048_1920x0_80_0_0_6ffa4779c171ce5d5cf638c9805e8e89.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, сахалин, сахалинская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Сахалин, Сахалинская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
11:23 17.02.2023 (обновлено: 12:48 17.02.2023)
При аварийной посадке вертолета на Сахалине погибли два человека
При аварийной посадке вертолета на Сахалине погибли два человека, один пострадал