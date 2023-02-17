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При аварийной посадке вертолета на Сахалине погибли два человека - РИА Новости, 17.02.2023
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При аварийной посадке вертолета на Сахалине погибли два человека
При аварийной посадке вертолета на Сахалине погибли два человека - РИА Новости, 17.02.2023
При аварийной посадке вертолета на Сахалине погибли два человека
Два человека погибли, еще один пострадал при аварийной посадке вертолета Robinson на Сахалине, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС. РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T11:23
2023-02-17T12:48
происшествия
сахалин
сахалинская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Два человека погибли, еще один пострадал при аварийной посадке вертолета Robinson на Сахалине, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС."В результате жесткой посадки один человек эвакуирован и доставлен в областную больницу Южно-Сахалинска вертолетом, два человека погибли", — сказал собеседник агентства.В правительстве Сахалинской области уточнили, что всего на борту было три человека — капитан и два пассажира. Состояние пострадавшего пассажира оценивается как средней степени тяжести. Вертолет Robinson R-44, летевший по маршруту Южно-Сахалинск — пик Чехова — Южно-Сахалинск, совершил аварийную посадку северо-восточнее горы Красная. По информации Дальневосточной транспортной прокуратуры, спасатели уже обнаружили обломки воздушного судна. Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации.
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сахалин
сахалинская область
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происшествия, сахалин, сахалинская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Сахалин, Сахалинская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
11:23 17.02.2023 (обновлено: 12:48 17.02.2023)
 
При аварийной посадке вертолета на Сахалине погибли два человека

При аварийной посадке вертолета на Сахалине погибли два человека, один пострадал

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Два человека погибли, еще один пострадал при аварийной посадке вертолета Robinson на Сахалине, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС.
"В результате жесткой посадки один человек эвакуирован и доставлен в областную больницу Южно-Сахалинска вертолетом, два человека погибли", — сказал собеседник агентства.
В правительстве Сахалинской области уточнили, что всего на борту было три человека — капитан и два пассажира. Состояние пострадавшего пассажира оценивается как средней степени тяжести.
Вертолет Robinson R-44, летевший по маршруту Южно-Сахалинск — пик Чехова — Южно-Сахалинск, совершил аварийную посадку северо-восточнее горы Красная. По информации Дальневосточной транспортной прокуратуры, спасатели уже обнаружили обломки воздушного судна. Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации.
Последствия крушения вертолета Robinson R66 в Тверской области - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
11:27
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ПроисшествияСахалинСахалинская областьРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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