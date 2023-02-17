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При аварийной посадке вертолета на Сахалине погибли два человека

При аварийной посадке вертолета на Сахалине погибли два человека - РИА Новости, 17.02.2023

При аварийной посадке вертолета на Сахалине погибли два человека

Два человека погибли, еще один пострадал при аварийной посадке вертолета Robinson на Сахалине, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС. РИА Новости, 17.02.2023

2023-02-17T11:23

2023-02-17T11:23

2023-02-17T12:48

происшествия

сахалин

сахалинская область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Два человека погибли, еще один пострадал при аварийной посадке вертолета Robinson на Сахалине, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС."В результате жесткой посадки один человек эвакуирован и доставлен в областную больницу Южно-Сахалинска вертолетом, два человека погибли", — сказал собеседник агентства.В правительстве Сахалинской области уточнили, что всего на борту было три человека — капитан и два пассажира. Состояние пострадавшего пассажира оценивается как средней степени тяжести. Вертолет Robinson R-44, летевший по маршруту Южно-Сахалинск — пик Чехова — Южно-Сахалинск, совершил аварийную посадку северо-восточнее горы Красная. По информации Дальневосточной транспортной прокуратуры, спасатели уже обнаружили обломки воздушного судна. Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации.

https://ria.ru/20230217/vertolety-1852611387.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Екатерина Зайцева

происшествия, сахалин, сахалинская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)