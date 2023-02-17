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Москвичам рассказали о погоде в пятницу - РИА Новости, 17.02.2023
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Москвичам рассказали о погоде в пятницу
Москвичам рассказали о погоде в пятницу - РИА Новости, 17.02.2023
Москвичам рассказали о погоде в пятницу
Облачная с прояснениями погода, без существенных осадков и до минус 6 градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра... РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T08:08
2023-02-17T08:08
общество
москва
московская область (подмосковье)
александр синенков
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода, без существенных осадков и до минус 6 градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков. "В пятницу в Москве облачно с прояснениями, без существенных осадков. В Москве минус 4-6 градусов, в Московской области минус 3-8 градусов", — рассказал синоптик. Синенков отметил, что ветер будет дуть юго-восточный 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление без существенных изменений — 752 миллиметра ртутного столба.
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общество, москва, московская область (подмосковье), александр синенков
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Александр Синенков
08:08 17.02.2023
 
Москвичам рассказали о погоде в пятницу

Синоптик Синенков: облачная погода и до минус шести градусов ожидается в Москве в пятницу

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкПарк Зарядье в Москве
Парк Зарядье в Москве - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Парк Зарядье в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода, без существенных осадков и до минус 6 градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
"В пятницу в Москве облачно с прояснениями, без существенных осадков. В Москве минус 4-6 градусов, в Московской области минус 3-8 градусов", — рассказал синоптик.
Синенков отметил, что ветер будет дуть юго-восточный 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление без существенных изменений — 752 миллиметра ртутного столба.
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ОбществоМоскваМосковская область (Подмосковье)Александр Синенков
 
 
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