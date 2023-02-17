https://ria.ru/20230217/podozrevaemyy-1852769941.html

В Бурятии задержали подозреваемого в изнасилованиях нескольких женщин

В Бурятии задержали подозреваемого в изнасилованиях нескольких женщин - РИА Новости, 17.02.2023

В Бурятии задержали подозреваемого в изнасилованиях нескольких женщин

В Бурятии задержан 30-летний житель республики, которого подозревают в изнасилованиях и покушениях на убийство нескольких женщин, сообщает пресс-служба СУСК РФ... РИА Новости, 17.02.2023

2023-02-17T19:18

2023-02-17T19:18

2023-02-17T19:18

происшествия

россия

октябрьский район

улан-удэ

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УЛАН-УДЭ, 17 фев - РИА Новости. В Бурятии задержан 30-летний житель республики, которого подозревают в изнасилованиях и покушениях на убийство нескольких женщин, сообщает пресс-служба СУСК РФ по региону. По данным следствия, в апреле, июне, декабре 2016 года житель Октябрьского района г. Улан-Удэ, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нападал на незнакомых женщин с целью изнасилования. При нападении он наносил удары по голове твердым тупым предметом - камнем, молотком. "По подозрению в совершении преступлений… "покушение на убийство"… - 3 эпизода,… "изнасилование",… "покушение на изнасилование",… задержан ранее не привлекавшийся к уголовной ответственности 30-летний местный житель", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что при допросе он дал подробные показания обо всех фактах совершенных им преступлений. Сейчас подозреваемый находится под стражей. Его ждет суд.

https://ria.ru/20230210/garmazhapova-1851224042.html

россия

октябрьский район

улан-удэ

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, россия, октябрьский район, улан-удэ