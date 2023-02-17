https://ria.ru/20230217/ozero-1852593553.html

В Омской области трех мертвых рыбаков нашли в палатке на озере

В Омской области трех мертвых рыбаков нашли в палатке на озере - РИА Новости, 17.02.2023

В Омской области трех мертвых рыбаков нашли в палатке на озере

Трех рыбаков нашли мертвыми в палатке на льду озера Салтаим в Омской области, проводится доследственная проверка, сообщила пресс-служба регионального СУСК РФ. РИА Новости, 17.02.2023

2023-02-17T10:12

2023-02-17T10:12

2023-02-17T10:12

происшествия

россия

омская область

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ОМСК, 17 фев - РИА Новости. Трех рыбаков нашли мертвыми в палатке на льду озера Салтаим в Омской области, проводится доследственная проверка, сообщила пресс-служба регионального СУСК РФ. Погибшие - мужчины из поселка Павлоградка в возрасте 43, 59 и 58 лет. "Мужчины приехали на озеро для рыбалки и установили палатку на льду. Для обогрева использовалась газовая горелка. По предварительным данным, смерть мужчин наступила от острого отравления угарным газом", - сообщили в пресс-службе. Как рассказали РИА Новости в следственном управлении, мужчинам не могли два дня дозвониться родственники, тогда они решили сообщить об этом в полицию. Проведение доследственной проверки взяла на контроль прокуратура Омской области. ​

https://ria.ru/20230210/rybaki-1851323853.html

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происшествия, россия, омская область