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Овчинский: столичные композиты помогли восстановить здание в центре Казани - РИА Новости, 17.02.2023
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
https://ria.ru/20230217/ovchinskiy-1852569304.html
Овчинский: столичные композиты помогли восстановить здание в центре Казани
Овчинский: столичные композиты помогли восстановить здание в центре Казани - РИА Новости, 17.02.2023
Овчинский: столичные композиты помогли восстановить здание в центре Казани
Социально значимый объект в центре Казани реконструировали при помощи созданных московской компанией инновационных композитных материалов, сообщил глава... РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T07:14
2023-02-17T07:14
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
владислав овчинский
москва
казань
республика татарстан (татарстан)
россия
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МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Социально значимый объект в центре Казани реконструировали при помощи созданных московской компанией инновационных композитных материалов, сообщил глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский.Он уточнил, что материалы системы внешнего армирования (СВА) для реконструкции Института пространственного планирования Республики Татарстан предоставила компания "Нанотехнологический центр композитов" (НКЦ), которая является резидентом ОЭЗ "Технополис Москва". В 2022 году компания отгрузила заказчикам по всей России более восьми километров ламелей – специальных высокопрочных пластин, применяемых при усилении железобетонных конструкций.Глава департамента добавил, что применение СВА на объекте в Казани позволило провести строительные работы без привлечения тяжелой техники и сварочных работ. Кроме того, усиление композитами помогло избежать высокой нагрузки на ремонтируемые конструкции."Система внешнего армирования позволяет значительно повысить несущую способность и надежность строящихся зданий и сооружений. А при ремонте - устранить последствия разрушения строительных конструкций из-за длительного воздействия природных факторов, устранить ошибки проектирования и последствий применения некачественных стройматериалов", – пояснил руководитель департамента продаж НКЦ Евений Рафаилов.
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владислав овчинский, москва, казань, республика татарстан (татарстан), россия
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Владислав Овчинский, Москва, Казань, Республика Татарстан (Татарстан), Россия
07:14 17.02.2023
 

Овчинский: столичные композиты помогли восстановить здание в центре Казани

© Фото : Пресс-служба ДИППРуководитель городского департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский
Руководитель городского департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
© Фото : Пресс-служба ДИПП
Руководитель городского департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский
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МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Социально значимый объект в центре Казани реконструировали при помощи созданных московской компанией инновационных композитных материалов, сообщил глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский.
Он уточнил, что материалы системы внешнего армирования (СВА) для реконструкции Института пространственного планирования Республики Татарстан предоставила компания "Нанотехнологический центр композитов" (НКЦ), которая является резидентом ОЭЗ "Технополис Москва". В 2022 году компания отгрузила заказчикам по всей России более восьми километров ламелей – специальных высокопрочных пластин, применяемых при усилении железобетонных конструкций.
"Более 130 предприятий города предлагают сегодня разработки для строительной отрасли, среди которых инновационные материалы, позволяющие сократить использование тяжелой техники, сроки строительства, освободить людей от работы на опасных участках, а также сэкономить финансовые и другие ресурсы", – отметил Овчинский, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.
Глава департамента добавил, что применение СВА на объекте в Казани позволило провести строительные работы без привлечения тяжелой техники и сварочных работ. Кроме того, усиление композитами помогло избежать высокой нагрузки на ремонтируемые конструкции.
"Система внешнего армирования позволяет значительно повысить несущую способность и надежность строящихся зданий и сооружений. А при ремонте - устранить последствия разрушения строительных конструкций из-за длительного воздействия природных факторов, устранить ошибки проектирования и последствий применения некачественных стройматериалов", – пояснил руководитель департамента продаж НКЦ Евений Рафаилов.
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыВладислав ОвчинскийМоскваКазаньРеспублика Татарстан (Татарстан)Россия
 
 
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