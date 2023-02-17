https://ria.ru/20230217/ovchinskiy-1852569304.html

Овчинский: столичные композиты помогли восстановить здание в центре Казани

Овчинский: столичные композиты помогли восстановить здание в центре Казани - РИА Новости, 17.02.2023

Овчинский: столичные композиты помогли восстановить здание в центре Казани

Социально значимый объект в центре Казани реконструировали при помощи созданных московской компанией инновационных композитных материалов, сообщил глава... РИА Новости, 17.02.2023

2023-02-17T07:14

2023-02-17T07:14

2023-02-17T07:14

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

владислав овчинский

москва

казань

республика татарстан (татарстан)

россия

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МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Социально значимый объект в центре Казани реконструировали при помощи созданных московской компанией инновационных композитных материалов, сообщил глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский.Он уточнил, что материалы системы внешнего армирования (СВА) для реконструкции Института пространственного планирования Республики Татарстан предоставила компания "Нанотехнологический центр композитов" (НКЦ), которая является резидентом ОЭЗ "Технополис Москва". В 2022 году компания отгрузила заказчикам по всей России более восьми километров ламелей – специальных высокопрочных пластин, применяемых при усилении железобетонных конструкций.Глава департамента добавил, что применение СВА на объекте в Казани позволило провести строительные работы без привлечения тяжелой техники и сварочных работ. Кроме того, усиление композитами помогло избежать высокой нагрузки на ремонтируемые конструкции."Система внешнего армирования позволяет значительно повысить несущую способность и надежность строящихся зданий и сооружений. А при ремонте - устранить последствия разрушения строительных конструкций из-за длительного воздействия природных факторов, устранить ошибки проектирования и последствий применения некачественных стройматериалов", – пояснил руководитель департамента продаж НКЦ Евений Рафаилов.

https://ria.ru/20230216/promdizayn-1852406341.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

владислав овчинский, москва, казань, республика татарстан (татарстан), россия