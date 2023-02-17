https://ria.ru/20230217/otpor-1852574557.html

Попытка удара по Крыму получит сокрушительный отпор, заявили в Госдуме

Попытка удара по Крыму получит сокрушительный отпор, заявили в Госдуме - РИА Новости, 17.02.2023

Попытка удара по Крыму получит сокрушительный отпор, заявили в Госдуме

Попытка украинских войск, подталкиваемых США, нанести удар по Крыму, получит сокрушительный отпор, заявил РИА Новости депутат Госдумы РФ от крымского региона... РИА Новости, 17.02.2023

2023-02-17T08:32

2023-02-17T08:32

2023-02-17T08:32

специальная военная операция на украине

россия

украина

леонид ивлев

владимир путин

сша

виктория нуланд

нато

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости. Попытка украинских войск, подталкиваемых США, нанести удар по Крыму, получит сокрушительный отпор, заявил РИА Новости депутат Госдумы РФ от крымского региона Леонид Ивлев. Ранее заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд назвала российские военные объекты в Крыму "легитимными целями" для Украины, добавив, что США поддерживают удары по ним. По ее словам, Украина никогда не будет в безопасности без как минимум демилитаризации Крыма. "Крым очень надежно укреплен на земле, в воздухе и в море. Любые попытки произвести какие-то удары по военным целям либо гражданским объектам получат сокрушительный отпор. В этом сомневаться не стоит, и крымчане могут быть в этом уверены", - сказал Ивлев агентству. По его словам, по меньшей мере странно слышать слова о легитимности со стороны США, власти которых своей варварской международной политикой попрали все мыслимые и немыслимые международные нормы. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно". Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://ria.ru/20230217/ukraina-1852559423.html

https://ria.ru/20230217/nuland-1852566647.html

россия

украина

сша

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