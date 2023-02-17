https://ria.ru/20230217/oruzhie-1852690906.html
Путин подписал закон о госпошлине на аренду охотничьего оружия
Путин подписал закон о госпошлине на аренду охотничьего оружия - РИА Новости, 17.02.2023
Путин подписал закон о госпошлине на аренду охотничьего оружия
Президент России Владимир Путин подписал закон об установлении государственной пошлины за выдачу и переоформление разрешительных документов на аренду... РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T14:52
2023-02-17T14:52
2023-02-17T14:52
россия
владимир путин
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон об установлении государственной пошлины за выдачу и переоформление разрешительных документов на аренду охотничьего оружия, документ опубликован на официальном портале правовой информации. Действующее законодательство позволяет российским и иностранным гражданам с 15 июля 2023 года брать охотничье оружие в аренду. Иностранцы смогут арендовать такое оружие лишь у юрлиц и индивидуальных предпринимателей, ведущих охотничье хозяйство и имеющих соответствующее разрешение, а россияне - как у юрлиц и ИП, так и у других граждан РФ, имеющих охотничье оружие в собственности. Но для этого гражданам РФ, не имеющим разрешения на владение оружием, необходимо получить отдельное разрешение на ношение и использование охотничьего оружия и охотничий билет. А иностранцы должны иметь разрешение на владение огнестрельным оружием, выданное за рубежом, или ходатайство дипломатического представительства своего государства в РФ о выдаче им разрешения на аренду охотничьего оружия. Срок действия разрешения на ношение и использование гражданином РФ охотничьего оружия составляет пять лет, а разрешения на его передачу иностранцу – 90 дней. Кроме того, ранее не была установлена госпошлина за выдачу и переоформление разрешений на транспортирование и перевозку оружия и патронов, а также за переоформление лицензий на экспонирование или коллекционирование оружия. Оформлением этих документов занимается Росгвардия и ее территориальные органы. Ежегодно в России выдается около 3000 разрешений на транспортирование и перевозку оружия и 1500 лицензий - на экспонирование и коллекционирование. Расходы на оформление этих документов, в том числе на изготовление защищенных бланков, государству не возмещались. В связи с этим закон устанавливает госпошлину в размере 500 рублей за выдачу или продление разрешения на ношение и использование охотничьего оружия, передачу такого оружия иностранному гражданину для ношения и охоты, а также на транспортирование и перевозку оружия и патронов к нему. А за переоформление такого разрешения, а также лицензии на экспонирование или коллекционирование оружия и патронов к нему госпошлина составит 250 рублей.
https://ria.ru/20230217/shtraf-1852686339.html
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россия, владимир путин, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Россия, Владимир Путин, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
Путин подписал закон о госпошлине на аренду охотничьего оружия
Путин подписал закон об установлении госпошлины за разрешение на аренду охотничьего оружия
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин подписал закон об установлении государственной пошлины за выдачу и переоформление разрешительных документов на аренду охотничьего оружия, документ
опубликован на официальном портале правовой информации.
Действующее законодательство позволяет российским и иностранным гражданам с 15 июля 2023 года брать охотничье оружие в аренду. Иностранцы смогут арендовать такое оружие лишь у юрлиц и индивидуальных предпринимателей, ведущих охотничье хозяйство и имеющих соответствующее разрешение, а россияне - как у юрлиц и ИП, так и у других граждан РФ, имеющих охотничье оружие в собственности.
Но для этого гражданам РФ, не имеющим разрешения на владение оружием, необходимо получить отдельное разрешение на ношение и использование охотничьего оружия и охотничий билет. А иностранцы должны иметь разрешение на владение огнестрельным оружием, выданное за рубежом, или ходатайство дипломатического представительства своего государства в РФ о выдаче им разрешения на аренду охотничьего оружия. Срок действия разрешения на ношение и использование гражданином РФ охотничьего оружия составляет пять лет, а разрешения на его передачу иностранцу – 90 дней.
Кроме того, ранее не была установлена госпошлина за выдачу и переоформление разрешений на транспортирование и перевозку оружия и патронов, а также за переоформление лицензий на экспонирование или коллекционирование оружия. Оформлением этих документов занимается Росгвардия
и ее территориальные органы. Ежегодно в России выдается около 3000 разрешений на транспортирование и перевозку оружия и 1500 лицензий - на экспонирование и коллекционирование. Расходы на оформление этих документов, в том числе на изготовление защищенных бланков, государству не возмещались.
В связи с этим закон устанавливает госпошлину в размере 500 рублей за выдачу или продление разрешения на ношение и использование охотничьего оружия, передачу такого оружия иностранному гражданину для ношения и охоты, а также на транспортирование и перевозку оружия и патронов к нему. А за переоформление такого разрешения, а также лицензии на экспонирование или коллекционирование оружия и патронов к нему госпошлина составит 250 рублей.