https://ria.ru/20230217/ogayo-1852790439.html

Белый дом поручил отправить в Огайо токсикологов спустя две недели после ЧП

Белый дом поручил отправить в Огайо токсикологов спустя две недели после ЧП - РИА Новости, 17.02.2023

Белый дом поручил отправить в Огайо токсикологов спустя две недели после ЧП

Федеральные власти США через две недели после схода с путей в штате Огайо поезда с опасными веществами поручили развернуть на месте команду медиков и... РИА Новости, 17.02.2023

2023-02-17T21:22

2023-02-17T21:22

2023-02-17T21:22

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ВАШИНГТОН, 17 фев - РИА Новости. Федеральные власти США через две недели после схода с путей в штате Огайо поезда с опасными веществами поручили развернуть на месте команду медиков и токсикологов, сообщает Белый дом. Отмечается, что команда поддержит находящихся на местах федеральных и местных чиновников и займется оценкой здоровья тех, кто потенциально подвергается воздействию химических веществ после аварии. Грузовой состав сошел с рельсов в штате Огайо 3 февраля, он перевозил несколько десятков вагонов с опасными химическими веществами. В результате аварии возник пожар и произошел взрыв. В атмосфере оказались опасные вещества, а для ликвидации еще большей опасности взрывов спасатели вскрыли емкости с химикатами, чтобы провести их контролируемый поджог. После аварии власти провели эвакуацию местных жителей, однако на минувшей неделе им разрешили вернуться домой. Министерство окружающей среды штата заявило, что уровень загрязнения не превышает допустимых норм. Вместе с тем, по сообщениям местных СМИ, старожилы рассказывают о случаях недомогания, а также гибели животных и рыб после выброса в окружающую среду химических веществ.

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, огайо, сша