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Белый дом поручил отправить в Огайо токсикологов спустя две недели после ЧП - РИА Новости, 17.02.2023
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Белый дом поручил отправить в Огайо токсикологов спустя две недели после ЧП
Белый дом поручил отправить в Огайо токсикологов спустя две недели после ЧП - РИА Новости, 17.02.2023
Белый дом поручил отправить в Огайо токсикологов спустя две недели после ЧП
Федеральные власти США через две недели после схода с путей в штате Огайо поезда с опасными веществами поручили развернуть на месте команду медиков и... РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T21:22
2023-02-17T21:22
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ВАШИНГТОН, 17 фев - РИА Новости. Федеральные власти США через две недели после схода с путей в штате Огайо поезда с опасными веществами поручили развернуть на месте команду медиков и токсикологов, сообщает Белый дом. Отмечается, что команда поддержит находящихся на местах федеральных и местных чиновников и займется оценкой здоровья тех, кто потенциально подвергается воздействию химических веществ после аварии. Грузовой состав сошел с рельсов в штате Огайо 3 февраля, он перевозил несколько десятков вагонов с опасными химическими веществами. В результате аварии возник пожар и произошел взрыв. В атмосфере оказались опасные вещества, а для ликвидации еще большей опасности взрывов спасатели вскрыли емкости с химикатами, чтобы провести их контролируемый поджог. После аварии власти провели эвакуацию местных жителей, однако на минувшей неделе им разрешили вернуться домой. Министерство окружающей среды штата заявило, что уровень загрязнения не превышает допустимых норм. Вместе с тем, по сообщениям местных СМИ, старожилы рассказывают о случаях недомогания, а также гибели животных и рыб после выброса в окружающую среду химических веществ.
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в мире, огайо, сша
В мире, Огайо, США
21:22 17.02.2023
 
Белый дом поручил отправить в Огайо токсикологов спустя две недели после ЧП

Белый дом поручил отправить в Огайо токсикологов спустя две недели после ЧП с поездом

© AP Photo / Gene J. PuskarКрушение поезда в американском штате Огайо
Крушение поезда в американском штате Огайо - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
© AP Photo / Gene J. Puskar
Крушение поезда в американском штате Огайо
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ВАШИНГТОН, 17 фев - РИА Новости. Федеральные власти США через две недели после схода с путей в штате Огайо поезда с опасными веществами поручили развернуть на месте команду медиков и токсикологов, сообщает Белый дом.
"В ответ на просьбу губернатора и делегации конгресса штата Огайо о дополнительной федеральной поддержке общественного здравоохранения министерство здравоохранения и социальных служб (HHS) и Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) объявили о развертывании команды из медицинского персонала и токсикологов для проведения тестирования и оценки состояния здоровья населения", - говорится в распространенном бюллетене Белого дома.
Отмечается, что команда поддержит находящихся на местах федеральных и местных чиновников и займется оценкой здоровья тех, кто потенциально подвергается воздействию химических веществ после аварии.
Грузовой состав сошел с рельсов в штате Огайо 3 февраля, он перевозил несколько десятков вагонов с опасными химическими веществами. В результате аварии возник пожар и произошел взрыв. В атмосфере оказались опасные вещества, а для ликвидации еще большей опасности взрывов спасатели вскрыли емкости с химикатами, чтобы провести их контролируемый поджог.
После аварии власти провели эвакуацию местных жителей, однако на минувшей неделе им разрешили вернуться домой. Министерство окружающей среды штата заявило, что уровень загрязнения не превышает допустимых норм. Вместе с тем, по сообщениям местных СМИ, старожилы рассказывают о случаях недомогания, а также гибели животных и рыб после выброса в окружающую среду химических веществ.
Крушение поезда в американском штате Огайо - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
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