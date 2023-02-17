В Одессе кафе отказалось обслуживать клиентку, требовавшую меню на мове
В Одессе кафе отказало в обслуживании клиентке, потребовавшей меню на украинском языке
© iStock.com / MultipediaОдесса
© iStock.com / Multipedia
Одесса. Архивное фото
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. В одном из одесских кафе посетительнице отказали в обслуживании после того, как она требовала обращаться к ней исключительно на украинском языке, видео инцидента публикует украинский телеканал ТСН.
"К сожалению, случаи отказа в обслуживании на украинском языке в Одессе еще существуют, подписала видео девушка", - передает телеканал в своем Telegram-канале.
На опубликованном видео хозяин кафе отказался говорить с клиенткой исключительно на украинском языке, объяснив это тем, что плохо им владеет, при этом он поинтересовался, коробит ли ее этот факт. Девушка настаивала на своем, требовала заменить меню на русском языке. Впоследствии владелец сообщил, что заведение закрывается, а недовольная клиентка была вынуждена покинуть кафе. Позже в комментариях под видео посетительница сообщила, что написала заявление в полицию по этой ситуации и проинформирует об инциденте языкового омбудсмена.
На Украине с 16 января 2021 года вступила в силу статья закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", которая предусматривает переход всей сферы обслуживания на украинский язык. Нарушение таких норм означают для заведений административные штрафы в размере от 200 до 700 необлагаемых минимумов (от 3400 до 11 900 гривен (от 92 до 321 доллара США), изменения вступили в силу в июле 2022 года.
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