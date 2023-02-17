19:53 17.02.2023 (обновлено: 20:00 17.02.2023)
При обстреле Кировского района Донецка пострадал мирный житель
Представительство ДНР: при обстреле Кировского района Донецка пострадал мирный житель
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкПоследствия обстрела Кировского района Донецка
Последствия обстрела Кировского района Донецка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 17 фев - РИА Новости. Юноша получил ранение при обстреле Кировского района Донецка украинскими войсками, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"По оперативным линиям СЦКК ДНР за 17 февраля поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: город Донецк (Кировский район): - по улице Абакумова пострадал парень 2002 года рождения", - говорится в сообщении в телеграм-канале представительства.
О тяжести ранения юноши не сообщается.
По информации ведомства, украинские войска в 17.00 выпустили по Кировскому району Донецка пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра