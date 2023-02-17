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При обстреле Кировского района Донецка пострадал мирный житель - РИА Новости, 17.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230217/obstrel-1852778790.html
При обстреле Кировского района Донецка пострадал мирный житель
При обстреле Кировского района Донецка пострадал мирный житель - РИА Новости, 17.02.2023
При обстреле Кировского района Донецка пострадал мирный житель
Юноша получил ранение при обстреле Кировского района Донецка украинскими войсками, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации... РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T19:53
2023-02-17T20:00
специальная военная операция на украине
в мире
кировский район
донецк
донецкая народная республика
сцкк
нато
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ДОНЕЦК, 17 фев - РИА Новости. Юноша получил ранение при обстреле Кировского района Донецка украинскими войсками, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). О тяжести ранения юноши не сообщается. По информации ведомства, украинские войска в 17.00 выпустили по Кировскому району Донецка пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра
https://ria.ru/20230217/spetsoperatsiya-1852711158.html
кировский район
донецк
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в мире, кировский район, донецк, донецкая народная республика, сцкк, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Кировский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, НАТО
19:53 17.02.2023 (обновлено: 20:00 17.02.2023)
 
При обстреле Кировского района Донецка пострадал мирный житель

Представительство ДНР: при обстреле Кировского района Донецка пострадал мирный житель

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкПоследствия обстрела Кировского района Донецка
Последствия обстрела Кировского района Донецка - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Последствия обстрела Кировского района Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 17 фев - РИА Новости. Юноша получил ранение при обстреле Кировского района Донецка украинскими войсками, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"По оперативным линиям СЦКК ДНР за 17 февраля поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: город Донецк (Кировский район): - по улице Абакумова пострадал парень 2002 года рождения", - говорится в сообщении в телеграм-канале представительства.
О тяжести ранения юноши не сообщается.
По информации ведомства, украинские войска в 17.00 выпустили по Кировскому району Донецка пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра
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Вчера, 16:11Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 17.02.2023
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКировский районДонецкДонецкая Народная РеспубликаСЦККНАТО
 
 
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