https://ria.ru/20230217/obstrel-1852778790.html

При обстреле Кировского района Донецка пострадал мирный житель

При обстреле Кировского района Донецка пострадал мирный житель - РИА Новости, 17.02.2023

При обстреле Кировского района Донецка пострадал мирный житель

Юноша получил ранение при обстреле Кировского района Донецка украинскими войсками, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации... РИА Новости, 17.02.2023

2023-02-17T19:53

2023-02-17T19:53

2023-02-17T20:00

специальная военная операция на украине

в мире

кировский район

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сцкк

нато

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ДОНЕЦК, 17 фев - РИА Новости. Юноша получил ранение при обстреле Кировского района Донецка украинскими войсками, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). О тяжести ранения юноши не сообщается. По информации ведомства, украинские войска в 17.00 выпустили по Кировскому району Донецка пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра

https://ria.ru/20230217/spetsoperatsiya-1852711158.html

кировский район

донецк

донецкая народная республика

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в мире, кировский район, донецк, донецкая народная республика, сцкк, нато