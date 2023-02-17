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Украинские войска выпустили по Донецку восемь крупнокалиберных снарядов
Украинские войска выпустили по Донецку восемь крупнокалиберных снарядов - РИА Новости, 17.02.2023
Украинские войска выпустили по Донецку восемь крупнокалиберных снарядов
Украинские войска за час выпустили по Киевскому району Донецка восемь снарядов калибром 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T18:34
2023-02-17T18:34
2023-02-17T18:34
происшествия
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ДОНЕЦК, 17 фев - РИА Новости. Украинские войска за час выпустили по Киевскому району Донецка восемь снарядов калибром 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 17.05 - населенный пункт Тоненькое – город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 18.10 - населенный пункт Ласточкино – город Донецк (Киевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в его Telegram-канале. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230217/spetsoperatsiya-1852711158.html
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Происшествия, Донецк, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, НАТО
Украинские войска выпустили по Донецку восемь крупнокалиберных снарядов
Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Донецку восемь крупнокалиберных снарядов