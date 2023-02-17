https://ria.ru/20230217/obstrel-1852695328.html

Поселок в Курской области частично остался без света после обстрела ВСУ

Поселок в Курской области частично остался без света после обстрела ВСУ - РИА Новости, 17.02.2023

Поселок в Курской области частично остался без света после обстрела ВСУ

Приграничный посёлок Краснооктябрьский в Курской области частично обесточен в результате обстрела со стороны Украины, также повреждён один жилой дом, сообщил... РИА Новости, 17.02.2023

2023-02-17T15:07

2023-02-17T15:07

2023-02-17T15:07

специальная военная операция на украине

курская область

глушковский район

украина

роман старовойт

россия

происшествия

жкх

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ВОРОНЕЖ, 17 фев - РИА Новости. Приграничный посёлок Краснооктябрьский в Курской области частично обесточен в результате обстрела со стороны Украины, также повреждён один жилой дом, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт. "Под очередной обстрел с территории Украины сегодня попал посёлок Краснооктябрьский Глушковского района. Зафиксировано пять "прилетов". Пострадавших, к счастью, нет, но осколками посекло крышу, фасад и забор одного домовладения. Часть посёлка осталась без электричества, ремонтные бригады приступают к устранению полученных повреждений", — сообщил Старовойт в своём Telegram-канале. Ранее губернатор сообщал, что украинские войска нанесли удары и по двум приграничным сёлам Суджанского района. Зафиксировано 15 прилётов. В Глушковском районе 29 января из минометов был обстрелян посёлок Краснооктябрьский - повреждены линии электропередачи. В тот же день в соседнем селе Волфино попала под обстрел ремонтная бригада электриков, один человек получил лёгкое ранение. Кроме того, 19 мая прошлого года в Тёткино Глушковского района под обстрел попали двое местных жителей - один погиб, второго госпитализировали с осколочными ранениями. 6 октября от сердечного приступа при обстреле там скончался 72-летний пенсионер, а 10-го числа того же месяца пострадали мужчина и женщина.

https://ria.ru/20230217/ssha-1852682559.html

курская область

глушковский район

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курская область, глушковский район, украина, роман старовойт, россия, происшествия, жкх