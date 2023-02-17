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Украинские войска выпустили еще девять снарядов по Донецку и Макеевке

Украинские войска выпустили еще девять снарядов по Донецку и Макеевке - РИА Новости, 17.02.2023

Украинские войска выпустили еще девять снарядов по Донецку и Макеевке

Украинские войска выпустили еще девять снарядов калибром 155 миллиметров по Киевскому району Донецка и Макеевке в течение пяти минут, сообщили в... РИА Новости, 17.02.2023

2023-02-17T12:00

2023-02-17T12:00

2023-02-17T12:00

специальная военная операция на украине

донецк

макеевка

донецкая народная республика

нато

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 17 фев – РИА Новости. Украинские войска выпустили еще девять снарядов калибром 155 миллиметров по Киевскому району Донецка и Макеевке в течение пяти минут, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 11:30 (совпадает с мск) – населенный пункт Тоненькое – город Донецк (Киевский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм", - сказано в Telegram-канале представительства. Отмечается, что в 11.35 украинские военные выпустили шесть снарядов такого же калибра по Червоногвардейскому району Макеевки. Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к столице ДНР. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230213/evropa-1851560164.html

донецк

макеевка

донецкая народная республика

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донецк, макеевка, донецкая народная республика, нато, сцкк, происшествия