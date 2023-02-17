https://ria.ru/20230217/obstrel-1852626887.html
Украинские войска выпустили еще девять снарядов по Донецку и Макеевке
Украинские войска выпустили еще девять снарядов по Донецку и Макеевке - РИА Новости, 17.02.2023
Украинские войска выпустили еще девять снарядов по Донецку и Макеевке
Украинские войска выпустили еще девять снарядов калибром 155 миллиметров по Киевскому району Донецка и Макеевке в течение пяти минут, сообщили в... РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T12:00
2023-02-17T12:00
2023-02-17T12:00
специальная военная операция на украине
донецк
макеевка
донецкая народная республика
нато
сцкк
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155573/99/1555739997_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_822a9579b70c69288c60efa134828faa.jpg
ДОНЕЦК, 17 фев – РИА Новости. Украинские войска выпустили еще девять снарядов калибром 155 миллиметров по Киевскому району Донецка и Макеевке в течение пяти минут, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 11:30 (совпадает с мск) – населенный пункт Тоненькое – город Донецк (Киевский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм", - сказано в Telegram-канале представительства. Отмечается, что в 11.35 украинские военные выпустили шесть снарядов такого же калибра по Червоногвардейскому району Макеевки. Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к столице ДНР. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230213/evropa-1851560164.html
донецк
макеевка
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155573/99/1555739997_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d7bfd88be8df66cb7930ede94f20cb9e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецк, макеевка, донецкая народная республика, нато, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Макеевка, Донецкая Народная Республика, НАТО, СЦКК, Происшествия
Украинские войска выпустили еще девять снарядов по Донецку и Макеевке
Представительство ДНР: ВСУ выпустили еще девять снарядов по Донецку и Макеевке