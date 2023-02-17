https://ria.ru/20230217/obstrel-1852613015.html

Украинские войска выпустили по Донецку и Макеевке еще 12 снарядов

Украинские войска выпустили по Донецку и Макеевке еще 12 снарядов - РИА Новости, 17.02.2023

Украинские войска выпустили по Донецку и Макеевке еще 12 снарядов

Украинские войска выпустили по Донецку и Макеевке еще 12 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 17.02.2023

2023-02-17T11:32

2023-02-17T11:32

2023-02-17T11:32

специальная военная операция на украине

донецк

макеевка

донецкая народная республика

нато

сцкк

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/12/1755060380_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_863190535620eec913fdcd051d215403.jpg

ДОНЕЦК, 17 фев – РИА Новости. Украинские войска выпустили по Донецку и Макеевке еще 12 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 11:05 (совпадает с мск) – населенный пункт Карловка – город Донецк (Куйбышевский и Кировский районы): выпущено 8 снарядов калибром 155 мм; 11:10 – населенный пункт Тоненькое – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено 4 снаряда калибром 155 мм", - говорится в Telegram-канале представительства. Ранее ведомство сообщило, что с утра пятницы украинские войска выпустили по указанным городам 19 снарядов "натовского" калибра. Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к столице ДНР. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230217/artemovsk-1852573531.html

донецк

макеевка

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецк, макеевка, донецкая народная республика, нато, сцкк, происшествия