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Украинские войска выпустили по Донецку и Макеевке еще 12 снарядов
Украинские войска выпустили по Донецку и Макеевке еще 12 снарядов - РИА Новости, 17.02.2023
Украинские войска выпустили по Донецку и Макеевке еще 12 снарядов
Украинские войска выпустили по Донецку и Макеевке еще 12 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T11:32
2023-02-17T11:32
2023-02-17T11:32
специальная военная операция на украине
донецк
макеевка
донецкая народная республика
нато
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 17 фев – РИА Новости. Украинские войска выпустили по Донецку и Макеевке еще 12 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 11:05 (совпадает с мск) – населенный пункт Карловка – город Донецк (Куйбышевский и Кировский районы): выпущено 8 снарядов калибром 155 мм; 11:10 – населенный пункт Тоненькое – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено 4 снаряда калибром 155 мм", - говорится в Telegram-канале представительства. Ранее ведомство сообщило, что с утра пятницы украинские войска выпустили по указанным городам 19 снарядов "натовского" калибра. Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к столице ДНР. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230217/artemovsk-1852573531.html
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донецк, макеевка, донецкая народная республика, нато, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Макеевка, Донецкая Народная Республика, НАТО, СЦКК, Происшествия
Украинские войска выпустили по Донецку и Макеевке еще 12 снарядов
Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Донецку и Макеевке еще 12 снарядов