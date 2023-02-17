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Украинские войска за сутки 25 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки 25 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 17.02.2023
Украинские войска за сутки 25 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за минувшие сутки 25 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив в общей сложности 119 боеприпасов, сообщили в... РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T09:19
2023-02-17T09:19
2023-02-17T09:19
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
донецк
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сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 17 фев - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 25 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив в общей сложности 119 боеприпасов, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За истекшие сутки представительство сообщало о 25 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины). На донецком направлении противник совершил 18 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 миллиметров. На горловском - один обстрел из артиллерии 152 миллиметра. На ясиноватском - четыре обстрела из артиллерии 155 и 152 миллиметра. На енакиевском - два обстрела из РСЗО "Himars". Выпустив 119 единиц различных боеприпасов", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале. Под огнем оказались районы шести населенных пунктов республики: Горловка, Енакиево, Донецк, Яковлевка, Минеральное, Макеевка. За прошедшие сутки поступили сведения о ранении женщины в Петровском районе Донецка. В предыдущие сутки со стороны украинских войск зафиксировано 16 обстрелов.
https://ria.ru/20230217/rossiya-1852529089.html
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донецкая народная республика, донецк, украина, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Донецк, Украина, СЦКК, Происшествия
Украинские войска за сутки 25 раз обстреляли территорию ДНР
Представительство ДНР: украинские войска за сутки 25 раз обстреляли территорию региона