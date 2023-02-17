https://ria.ru/20230217/nuland-1852563339.html

Украина должна получить "армию будущего", заявила Нуланд

Украина должна получить "армию будущего", заявила Нуланд - РИА Новости, 17.02.2023

Украина должна получить "армию будущего", заявила Нуланд

США считают необходимым дать Украине "вооруженные силы будущего", которые были бы способны сдерживать Россию даже после окончания конфликта, заявила заместитель РИА Новости, 17.02.2023

2023-02-17T03:27

2023-02-17T03:27

2023-02-17T03:27

россия

украина

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виктория нуланд

владимир путин

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в мире

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ВАШИНГТОН, 17 фев – РИА Новости. США считают необходимым дать Украине "вооруженные силы будущего", которые были бы способны сдерживать Россию даже после окончания конфликта, заявила заместитель госсекретаря по политическим делам Виктория Нуланд. По ее словам, при любом сценарии урегулирования, пока у власти в России остается Владимир Путин или "кто-то, ему подобный", не может быть уверенности в том, что конфликт не начнется вновь. "Даже если будет достигнут справедливый мир, необходимо долгосрочное планирование и строительство украинской армии будущего, способной сдержать любые аппетиты, которые могут в будущем появиться в Путина", - сказала Нуланд, выступая в вашингтонском аналитическом центре Карнеги. Это, по ее словам, означает создание при поддержке Запада на Украине "интегрированной системы ПВО, высококласнных пограничных сил, возможностей для патрулирования собственных морских вод". Конфликт может окончиться в силу "истощения" той или иной стороны, достижения своих целей или в результате дипломатического урегулирования, заявила Нуланд, добавив, что США хотят видеть "стратегическое поражение Путина". Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://ria.ru/20230216/evropa-1852273297.html

https://ria.ru/20230217/ukraina-1852559423.html

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россия, украина, сша, виктория нуланд, владимир путин, нато, в мире