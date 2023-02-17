16:48 17.02.2023 (обновлено: 17:25 17.02.2023)
Премьер Нидерландов заявил, что страна не готова поставлять Украине авиацию
Премьер Нидерландов заявил, что пока не готов обсуждать с Зеленским авиационную коалицию
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeПрезидент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте во время встречи в Киеве. 17 февраля 2023
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте во время встречи в Киеве. 17 февраля 2023
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Премьер Нидерландов Марк Рютте в ходе визита в Киев заявил, что пока не готов предметно обсуждать с Владимиром Зеленским "авиационную коалицию".
Зеленский провел в пятницу встречу с Рютте в Киеве, на которой стороны обсудили военную помощь Украине. Украинские власти неоднократно призывали западных партнеров предоставить Киеву боевую авиацию. Под коалицией подразумевают объединение стран, готовых предоставить истребители.
"Будем считать, что будут поставки и тренировки (военных - ред.), но я не готов сейчас говорить на эту тему. То, что Нидерланды склоняются, чтобы поставить эти самолеты – да. Но дальше я об этом бы не говорил, потому что это может не помочь достичь решения", - сказал Рютте, которого цитирует интернет-издание Klymenko Time в своем Telegram-канале.
Зеленский в свою очередь выразил надежду, что вопрос с поставкой самолетов будет решен.
"Вопрос самолетов сложнее, чем "танковая коалиция". Мы будем точно работать над этой коалицией. Мы начали разговор о тренировках. Это вопрос ко всему миру, потому что это зависит не от одной страны Это вопрос многих составляющих. Будем верить, что в этом направлении у нас будет результат", - приводит слова Зеленского издание.
СМИ ранее сообщали, что отдельные представители американской администрации лоббируют передачу украинским военным истребителей F-16. Президент США Джо Байден ранее ответил "нет" на вопрос журналистов, будут ли украинским военным поставлены F-16. В то же время президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не исключает возможность поставок самолетов Украине. СМИ также писали, что Париж изучает запрос Киева по подготовке украинских пилотов.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине - не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
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