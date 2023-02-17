https://ria.ru/20230217/moshennichestvo-1852679213.html

Главе орловского УГИБДД предъявили обвинение в мошенничестве

Главе орловского УГИБДД предъявили обвинение в мошенничестве - РИА Новости, 17.02.2023

Главе орловского УГИБДД предъявили обвинение в мошенничестве

Начальник УГИБДД УМВД по Орловской области обвиняется в ряде преступлений, совершенных в течение 12 лет с использованием служебного положения, один из эпизодов... РИА Новости, 17.02.2023

2023-02-17T14:17

2023-02-17T14:17

2023-02-17T14:17

происшествия

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БРЯНСК, 17 фев – РИА Новости. Начальник УГИБДД УМВД по Орловской области обвиняется в ряде преступлений, совершенных в течение 12 лет с использованием служебного положения, один из эпизодов дела связан с заключением контракта на обслуживание комплексов фиксации нарушений правил дорожного движения на сумму более 55 миллионов рублей, следует из сообщения СУСК РФ по региону. "В Орловской области начальнику УГИБДД УМВД России по Орловской области предъявлено окончательное обвинение в совершении ряда преступлений", - говорится в сообщении. Ему предъявлено обвинение в "незаконном участии в предпринимательской деятельности", "злоупотреблении должностными полномочиями" и "мошенничестве", отметили в СУСК. Следствие установило, что обвиняемый с августа 2010 года по апрель 2022 года принимал активное участие в управлении коммерческими организациями в Ливнах и Орле. Начальник УГИБДД, по версии следствия, в 2011-2012 годах содействовал размещению подразделений ГИБДД в одних зданиях с созданными по его указанию хозяйственными обществами с выплатой им арендной платы. Он также давал указания подчиненным о приоритетном порядке принятия экзаменов на получение водительских удостоверений у учеников подконтрольной ему автошколы ООО "Автостандарт-Плюс". В то же время конкурирующим автошколам создавались препятствия, полагает следствие. "Также… обвиняемый способствовал заключению на максимально выгодных условиях одним из подконтрольных ему обществ 16 контрактов с КУ ОО "Орелтранссигнал" на выполнение работ и оказание услуг по техническому обслуживанию аппаратно-программных комплексов автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения на сумму свыше 55 миллионов рублей", - говорится в сообщении. Кроме того, будучи доцентом Орловского юридического института МВД РФ им. В.В. Лукьянова, в течение трех лет он не проводил учебные занятия, не проверял и не оценивал знания у курсантов, таким образом похитил более 260 тысяч рублей у учебного заведения. Уголовные дела возбуждены на основании материалов оперативно-розыскной деятельности УФСБ России по Орловской области.

https://ria.ru/20230213/vzyatki-1851680610.html

https://ria.ru/20230203/pokhorony-1849575045.html

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