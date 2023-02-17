Рейтинг@Mail.ru
Зеленский бездоказательно обвинил Россию в подготовке нападения на Молдавию - РИА Новости, 17.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230217/moldaviya-1852757739.html
Зеленский бездоказательно обвинил Россию в подготовке нападения на Молдавию
Зеленский бездоказательно обвинил Россию в подготовке нападения на Молдавию - РИА Новости, 17.02.2023
Зеленский бездоказательно обвинил Россию в подготовке нападения на Молдавию
Владимир Зеленский в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности вновь заявил, что Россия готовит план нападения на Молдавию, однако не привел... РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T18:33
2023-02-17T18:33
в мире
россия
молдавия
украина
владимир зеленский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850909777_0:1030:2048:2182_1920x0_80_0_0_80e9c03f2114765debc19311651b7070.jpg
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности вновь заявил, что Россия готовит план нападения на Молдавию, однако не привел никаких доказательств. "Пока мы ведем переговоры о том, как усилить свою оборону современными танками, Кремль думает как задушить Молдавию", - заявил Зеленский в ходе выступления на конференции. Кроме того, Зеленский утверждает, что РФ якобы планирует захват остальных постсоветских государств. Ранее Зеленский во время выступления в Европейском совете заявил, что украинская разведка ранее перехватила якобы "план РФ" по "разрушению демократического порядка" в Молдавии, украинская сторона предупредила молдавское руководство. Президент Молдавии Майя Санду отметила, что полученные материалы от украинских партнеров содержат инструкции о правилах въезда в Молдавию для граждан России, Белоруссии, Сербии и Черногории, все государственные органы работают над предотвращением этих угроз и держат ситуацию под контролем. Первый вице-премьер и глава МИД Сербии Ивица Дачич в ответ на заявление Санду потребовал доказательств. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что нарастанием риторики о том, что РФ планирует государственный переворот в Молдавии, Кишинев хочет отвести от себя обвинения за провал социально-экономической политики, который вызывает возмущение у граждан страны. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, - "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".
https://ria.ru/20230216/moldaviya-1852212822.html
https://ria.ru/20230209/moldaviya-1850584245.html
россия
молдавия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850909777_0:952:2048:2488_1920x0_80_0_0_155ba617a2202f4dc140197693f91cd1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, молдавия, украина, владимир зеленский
В мире, Россия, Молдавия, Украина, Владимир Зеленский
18:33 17.02.2023
 
Зеленский бездоказательно обвинил Россию в подготовке нападения на Молдавию

Президент Украины Зеленский утверждает, что Россия готовит план нападения на Молдавию

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности вновь заявил, что Россия готовит план нападения на Молдавию, однако не привел никаких доказательств.
"Пока мы ведем переговоры о том, как усилить свою оборону современными танками, Кремль думает как задушить Молдавию", - заявил Зеленский в ходе выступления на конференции. Кроме того, Зеленский утверждает, что РФ якобы планирует захват остальных постсоветских государств.
Президент Молдавии Майя Санду на брифинге в Кишиневе по вопросу получения Молдавией статуса кандидата в члены Европейского союза (ЕС) - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
16 февраля, 08:00
"Пострадают все". Молдавию ужаснул "тайный план" России
Ранее Зеленский во время выступления в Европейском совете заявил, что украинская разведка ранее перехватила якобы "план РФ" по "разрушению демократического порядка" в Молдавии, украинская сторона предупредила молдавское руководство. Президент Молдавии Майя Санду отметила, что полученные материалы от украинских партнеров содержат инструкции о правилах въезда в Молдавию для граждан России, Белоруссии, Сербии и Черногории, все государственные органы работают над предотвращением этих угроз и держат ситуацию под контролем. Первый вице-премьер и глава МИД Сербии Ивица Дачич в ответ на заявление Санду потребовал доказательств.
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что нарастанием риторики о том, что РФ планирует государственный переворот в Молдавии, Кишинев хочет отвести от себя обвинения за провал социально-экономической политики, который вызывает возмущение у граждан страны.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, - "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
9 февраля, 08:00
"Это все изменит". Власти Молдавии перешли черту
 
В миреРоссияМолдавияУкраинаВладимир Зеленский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала