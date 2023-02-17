https://ria.ru/20230217/moldaviya-1852757739.html

Зеленский бездоказательно обвинил Россию в подготовке нападения на Молдавию

Зеленский бездоказательно обвинил Россию в подготовке нападения на Молдавию - РИА Новости, 17.02.2023

Зеленский бездоказательно обвинил Россию в подготовке нападения на Молдавию

Владимир Зеленский в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности вновь заявил, что Россия готовит план нападения на Молдавию, однако не привел... РИА Новости, 17.02.2023

2023-02-17T18:33

2023-02-17T18:33

2023-02-17T18:33

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россия

молдавия

украина

владимир зеленский

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности вновь заявил, что Россия готовит план нападения на Молдавию, однако не привел никаких доказательств. "Пока мы ведем переговоры о том, как усилить свою оборону современными танками, Кремль думает как задушить Молдавию", - заявил Зеленский в ходе выступления на конференции. Кроме того, Зеленский утверждает, что РФ якобы планирует захват остальных постсоветских государств. Ранее Зеленский во время выступления в Европейском совете заявил, что украинская разведка ранее перехватила якобы "план РФ" по "разрушению демократического порядка" в Молдавии, украинская сторона предупредила молдавское руководство. Президент Молдавии Майя Санду отметила, что полученные материалы от украинских партнеров содержат инструкции о правилах въезда в Молдавию для граждан России, Белоруссии, Сербии и Черногории, все государственные органы работают над предотвращением этих угроз и держат ситуацию под контролем. Первый вице-премьер и глава МИД Сербии Ивица Дачич в ответ на заявление Санду потребовал доказательств. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что нарастанием риторики о том, что РФ планирует государственный переворот в Молдавии, Кишинев хочет отвести от себя обвинения за провал социально-экономической политики, который вызывает возмущение у граждан страны. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, - "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".

https://ria.ru/20230216/moldaviya-1852212822.html

https://ria.ru/20230209/moldaviya-1850584245.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, молдавия, украина, владимир зеленский