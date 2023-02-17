Зеленский бездоказательно обвинил Россию в подготовке нападения на Молдавию
Президент Украины Зеленский утверждает, что Россия готовит план нападения на Молдавию
© AP Photo / Geert Vanden WijngaertПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности вновь заявил, что Россия готовит план нападения на Молдавию, однако не привел никаких доказательств.
"Пока мы ведем переговоры о том, как усилить свою оборону современными танками, Кремль думает как задушить Молдавию", - заявил Зеленский в ходе выступления на конференции. Кроме того, Зеленский утверждает, что РФ якобы планирует захват остальных постсоветских государств.
16 февраля, 08:00"Пострадают все". Молдавию ужаснул "тайный план" России
Ранее Зеленский во время выступления в Европейском совете заявил, что украинская разведка ранее перехватила якобы "план РФ" по "разрушению демократического порядка" в Молдавии, украинская сторона предупредила молдавское руководство. Президент Молдавии Майя Санду отметила, что полученные материалы от украинских партнеров содержат инструкции о правилах въезда в Молдавию для граждан России, Белоруссии, Сербии и Черногории, все государственные органы работают над предотвращением этих угроз и держат ситуацию под контролем. Первый вице-премьер и глава МИД Сербии Ивица Дачич в ответ на заявление Санду потребовал доказательств.
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что нарастанием риторики о том, что РФ планирует государственный переворот в Молдавии, Кишинев хочет отвести от себя обвинения за провал социально-экономической политики, который вызывает возмущение у граждан страны.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, - "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".
9 февраля, 08:00"Это все изменит". Власти Молдавии перешли черту