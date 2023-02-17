https://ria.ru/20230217/moldaviya-1852728015.html

Молдавская оппозиция планирует акцию протеста против роста тарифов

Молдавская оппозиция планирует акцию протеста против роста тарифов - РИА Новости, 17.02.2023

Молдавская оппозиция планирует акцию протеста против роста тарифов

Акция протеста против роста тарифов на энергоносители, анонсированная в столице Молдавии на воскресенье, 19 февраля, будет массовой и мирной, заявил в пятницу... РИА Новости, 17.02.2023

2023-02-17T16:50

2023-02-17T16:50

2023-02-17T16:50

в мире

молдавия

кишинев

илан шор

майя санду

ион чебан

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КИШИНЕВ, 17 фев— РИА Новости. Акция протеста против роста тарифов на энергоносители, анонсированная в столице Молдавии на воскресенье, 19 февраля, будет массовой и мирной, заявил в пятницу лидер оппозиционной партии "Шор" Илан Шор. Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что в республике готовились попытки изменения конституционного строя с участием оппозиционных сил, включая партию "Шор". Она выступила за расширение полномочий службы информации и безопасности и других правоохранительных структур в контексте попыток дестабилизации ситуации в стране. Оппозиция и экспертное сообщество Молдавии раскритиковали предложение главы республики, назвав его необоснованным. "В воскресенье мы покажем им (властям - ред.), что нас много, что мы настроены решительно и что мы протестуем мирно. Вся страна увидит, что сценарии дестабилизации – это ни что иное, как плод больного воображения. Итак, 19 февраля, в 13.00 (12.00 мск - ред.), мы приходим к парламенту и потребуем у марионеток из так называемого правительства оплатить счета граждан за три зимних месяца. Они спровоцировали кризис – они пусть и платят! Пока мы едины, мы непобедимы!", - заявил Шор в ходе видеообращения, которое он опубликовал в своем телеграм-канале. Политик также подчеркнул, что поддерживает инициативу оппозиционной платформы "Движения для народа" об оплате счетов граждан за зимние месяцы. Ранее в партии сообщили, что возобновляют акции протеста против роста тарифов на электроэнергию и роста цен. Организаторы обратились к партиям социалистов и коммунистов, а также "Национальному альтернативному движению" мэра Кишинева Иона Чебана с призывом поддержать протесты. Шор находится за пределами Молдавии, поскольку на родине его ждет тюремное заключение. В июне 2017 года он был приговорен к 7,5 годам лишения свободы по обвинению в банковских махинациях. Молдавия переживает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы, тариф на газ для потребителей вырос в течение прошлого года в семь раз, а на электроэнергию с января 2022 года - в четыре раза, также более чем вдвое подняты тарифы на водоснабжение домохозяйств. На этом фоне кабмин ввел режим жесткой экономии, а из бюджета были выделены около 5 миллиардов леев (261 миллион долларов) для компенсации за оплату газа, электроэнергии и отопления жилья для бытовых потребителей. На фоне роста тарифов в Молдавии прошли антиправительственные акции протеста.

https://ria.ru/20230209/moldaviya-1850584245.html

https://ria.ru/20230216/moldaviya-1852447919.html

https://ria.ru/20230210/moldaviya-1851201651.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, молдавия, кишинев, илан шор, майя санду, ион чебан