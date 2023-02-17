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Прокуратура раскрыла новые детали нападения в цветочном магазине в Москве
Прокуратура раскрыла новые детали нападения в цветочном магазине в Москве - РИА Новости, 17.02.2023
Прокуратура раскрыла новые детали нападения в цветочном магазине в Москве
Двое мужчин, у одного из которых был травматический пистолет, удерживали в магазине женщину-продавца, они задержаны, сообщается в Telegram-канале прокуратуры... РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T22:15
2023-02-17T22:15
2023-02-17T22:21
происшествия
москва
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Двое мужчин, у одного из которых был травматический пистолет, удерживали в магазине женщину-продавца, они задержаны, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Москвы."По предварительной информации, двое мужчин, у одного из которых был травматический пистолет, зашли в магазин и удерживали там женщину-продавца. Мужчины задержаны", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
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происшествия, москва
22:15 17.02.2023 (обновлено: 22:21 17.02.2023)
Прокуратура раскрыла новые детали нападения в цветочном магазине в Москве
Прокуратура: женщину в магазине на Таганской улице в Москве удерживали двое мужчин