https://ria.ru/20230217/magazin-1852796482.html

Прокуратура раскрыла новые детали нападения в цветочном магазине в Москве

Прокуратура раскрыла новые детали нападения в цветочном магазине в Москве - РИА Новости, 17.02.2023

Прокуратура раскрыла новые детали нападения в цветочном магазине в Москве

Двое мужчин, у одного из которых был травматический пистолет, удерживали в магазине женщину-продавца, они задержаны, сообщается в Telegram-канале прокуратуры... РИА Новости, 17.02.2023

2023-02-17T22:15

2023-02-17T22:15

2023-02-17T22:21

происшествия

москва

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Двое мужчин, у одного из которых был травматический пистолет, удерживали в магазине женщину-продавца, они задержаны, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Москвы."По предварительной информации, двое мужчин, у одного из которых был травматический пистолет, зашли в магазин и удерживали там женщину-продавца. Мужчины задержаны", - говорится в сообщении.

москва

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва