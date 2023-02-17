https://ria.ru/20230217/lnr-1852790983.html

ВСУ обстреляли Рубежное в ЛНР

ВСУ обстреляли Рубежное в ЛНР - РИА Новости, 17.02.2023

ВСУ обстреляли Рубежное в ЛНР

Украинские войска обстреляли Рубежное в ЛНР, выпустив один снаряд калибром 155 миллиметров, сообщили в представительстве республики в Совместном центре контроля РИА Новости, 17.02.2023

2023-02-17T21:27

2023-02-17T21:27

2023-02-17T21:27

специальная военная операция на украине

в мире

рубежное

луганская народная республика

украина

сцкк

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/04/1843080779_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_287fa187a6a55bb2d759bc1dc0937bb2.jpg

ЛУГАНСК, 17 фев - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Рубежное в ЛНР, выпустив один снаряд калибром 155 миллиметров, сообщили в представительстве республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Информация о пострадавших и повреждениях уточняется Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

рубежное

луганская народная республика

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, рубежное, луганская народная республика, украина, сцкк, нато