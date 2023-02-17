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В Астраханской области появится "Белорусский квартал"
В Астраханской области появится "Белорусский квартал" - РИА Новости, 17.02.2023
В Астраханской области появится "Белорусский квартал"
Астраханская и белорусская компании договорились о реализации совместного проекта по строительству в Астраханской области жилого микрорайона "Тёплый", вторым... РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T16:52
2023-02-17T16:52
2023-02-17T16:53
астраханская область
игорь бабушкин
белоруссия
россия
минск
роман головченко
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 фев – РИА Новости. Астраханская и белорусская компании договорились о реализации совместного проекта по строительству в Астраханской области жилого микрорайона "Тёплый", вторым названием которого станет "Белорусский квартал", сообщил губернатор области Игорь Бабушкин. В эти дни делегация Астраханской области посещает Минск. В рамках визита Бабушкин обсудил с премьер-министром Белоруссии Романом Головченко новые планы взаимного сотрудничества. "Планируем интересный совместный проект по строительству микрорайона "Тёплый", вторым названием которого станет "Белорусский квартал". На первом этапе построят 12 многоквартирных домов и проведут комплексное благоустройство территории, на следующем этапе застроят еще 20 домов, два детских сада и школу", - написал губернатор в Telegram. В администрации губернатора области уточнили, что предварительная договоренность о реализации совместного проекта по строительству достигнута между астраханской компанией "Холдинг "Амитет" и РУП "Белстройцентр". Уже в марте белорусские специалисты приедут в Астрахань для изучения места под строительство. Также совместно с республиканским объединением "Белсемена" в 2023 году будет организована закладка демонстрационных полей по выращиванию овощных культур в Астраханской области. "Коллеги из научного центра по картофелеводству поделятся с астраханцами девятью элитными сортами картофеля, испытают которые также в предстоящем сезоне", - отмечается в сообщении. "Мы заинтересованы в расширении взаимодействия в сфере логистики, готовы содействовать дальнейшему наращиванию транзитных грузоперевозок белорусской продукции через наши порты. Мы придаем особое значение сотрудничеству с Республикой Беларусь и приложим максимум усилий для его дальнейшего развития", - добавил Бабушкин.
https://realty.ria.ru/20230118/infrastruktura-1845810185.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
астраханская область, игорь бабушкин, белоруссия, россия, минск, роман головченко
Астраханская область, Игорь Бабушкин, Белоруссия, Россия, Минск, Роман Головченко
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 фев – РИА Новости.
Астраханская и белорусская компании договорились о реализации совместного проекта по строительству в Астраханской области жилого микрорайона "Тёплый", вторым названием которого станет "Белорусский квартал", сообщил
губернатор области Игорь Бабушкин.
В эти дни делегация Астраханской области посещает Минск
. В рамках визита Бабушкин обсудил с премьер-министром Белоруссии Романом Головченко
новые планы взаимного сотрудничества.
"Планируем интересный совместный проект по строительству микрорайона "Тёплый", вторым названием которого станет "Белорусский квартал". На первом этапе построят 12 многоквартирных домов и проведут комплексное благоустройство территории, на следующем этапе застроят еще 20 домов, два детских сада и школу", - написал губернатор в Telegram.
В администрации губернатора области уточнили, что предварительная договоренность о реализации совместного проекта по строительству достигнута между астраханской компанией "Холдинг "Амитет" и РУП "Белстройцентр". Уже в марте белорусские специалисты приедут в Астрахань
для изучения места под строительство.
Также совместно с республиканским объединением "Белсемена" в 2023 году будет организована закладка демонстрационных полей по выращиванию овощных культур в Астраханской области. "Коллеги из научного центра по картофелеводству поделятся с астраханцами девятью элитными сортами картофеля, испытают которые также в предстоящем сезоне", - отмечается в сообщении.
"Мы заинтересованы в расширении взаимодействия в сфере логистики, готовы содействовать дальнейшему наращиванию транзитных грузоперевозок белорусской продукции через наши порты. Мы придаем особое значение сотрудничеству с Республикой Беларусь и приложим максимум усилий для его дальнейшего развития", - добавил Бабушкин.