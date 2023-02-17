https://ria.ru/20230217/kvartal-1852729212.html

В Астраханской области появится "Белорусский квартал"

В Астраханской области появится "Белорусский квартал" - РИА Новости, 17.02.2023

В Астраханской области появится "Белорусский квартал"

Астраханская и белорусская компании договорились о реализации совместного проекта по строительству в Астраханской области жилого микрорайона "Тёплый", вторым... РИА Новости, 17.02.2023

2023-02-17T16:52

2023-02-17T16:52

2023-02-17T16:53

астраханская область

игорь бабушкин

белоруссия

россия

минск

роман головченко

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 фев – РИА Новости. Астраханская и белорусская компании договорились о реализации совместного проекта по строительству в Астраханской области жилого микрорайона "Тёплый", вторым названием которого станет "Белорусский квартал", сообщил губернатор области Игорь Бабушкин. В эти дни делегация Астраханской области посещает Минск. В рамках визита Бабушкин обсудил с премьер-министром Белоруссии Романом Головченко новые планы взаимного сотрудничества. "Планируем интересный совместный проект по строительству микрорайона "Тёплый", вторым названием которого станет "Белорусский квартал". На первом этапе построят 12 многоквартирных домов и проведут комплексное благоустройство территории, на следующем этапе застроят еще 20 домов, два детских сада и школу", - написал губернатор в Telegram. В администрации губернатора области уточнили, что предварительная договоренность о реализации совместного проекта по строительству достигнута между астраханской компанией "Холдинг "Амитет" и РУП "Белстройцентр". Уже в марте белорусские специалисты приедут в Астрахань для изучения места под строительство. Также совместно с республиканским объединением "Белсемена" в 2023 году будет организована закладка демонстрационных полей по выращиванию овощных культур в Астраханской области. "Коллеги из научного центра по картофелеводству поделятся с астраханцами девятью элитными сортами картофеля, испытают которые также в предстоящем сезоне", - отмечается в сообщении. "Мы заинтересованы в расширении взаимодействия в сфере логистики, готовы содействовать дальнейшему наращиванию транзитных грузоперевозок белорусской продукции через наши порты. Мы придаем особое значение сотрудничеству с Республикой Беларусь и приложим максимум усилий для его дальнейшего развития", - добавил Бабушкин.

https://realty.ria.ru/20230118/infrastruktura-1845810185.html

https://ria.ru/20230202/pamyat-1849219659.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

астраханская область, игорь бабушкин, белоруссия, россия, минск, роман головченко