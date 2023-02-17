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В Астраханской области появится "Белорусский квартал" - РИА Новости, 17.02.2023
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В Астраханской области появится "Белорусский квартал"
В Астраханской области появится "Белорусский квартал" - РИА Новости, 17.02.2023
В Астраханской области появится "Белорусский квартал"
Астраханская и белорусская компании договорились о реализации совместного проекта по строительству в Астраханской области жилого микрорайона "Тёплый", вторым... РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T16:52
2023-02-17T16:53
астраханская область
игорь бабушкин
белоруссия
россия
минск
роман головченко
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 фев – РИА Новости. Астраханская и белорусская компании договорились о реализации совместного проекта по строительству в Астраханской области жилого микрорайона "Тёплый", вторым названием которого станет "Белорусский квартал", сообщил губернатор области Игорь Бабушкин. В эти дни делегация Астраханской области посещает Минск. В рамках визита Бабушкин обсудил с премьер-министром Белоруссии Романом Головченко новые планы взаимного сотрудничества. "Планируем интересный совместный проект по строительству микрорайона "Тёплый", вторым названием которого станет "Белорусский квартал". На первом этапе построят 12 многоквартирных домов и проведут комплексное благоустройство территории, на следующем этапе застроят еще 20 домов, два детских сада и школу", - написал губернатор в Telegram. В администрации губернатора области уточнили, что предварительная договоренность о реализации совместного проекта по строительству достигнута между астраханской компанией "Холдинг "Амитет" и РУП "Белстройцентр". Уже в марте белорусские специалисты приедут в Астрахань для изучения места под строительство. Также совместно с республиканским объединением "Белсемена" в 2023 году будет организована закладка демонстрационных полей по выращиванию овощных культур в Астраханской области. "Коллеги из научного центра по картофелеводству поделятся с астраханцами девятью элитными сортами картофеля, испытают которые также в предстоящем сезоне", - отмечается в сообщении. "Мы заинтересованы в расширении взаимодействия в сфере логистики, готовы содействовать дальнейшему наращиванию транзитных грузоперевозок белорусской продукции через наши порты. Мы придаем особое значение сотрудничеству с Республикой Беларусь и приложим максимум усилий для его дальнейшего развития", - добавил Бабушкин.
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астраханская область, игорь бабушкин, белоруссия, россия, минск, роман головченко
Астраханская область, Игорь Бабушкин, Белоруссия, Россия, Минск, Роман Головченко
16:52 17.02.2023 (обновлено: 16:53 17.02.2023)
 

В Астраханской области появится "Белорусский квартал"

CC BY-SA 4.0 / Astrakhan-musei / Астраханский кремль с высоты птичьего полета (cropped a photo)Астраханский кремль
Астраханский кремль - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
CC BY-SA 4.0 / Astrakhan-musei / Астраханский кремль с высоты птичьего полета (cropped a photo)
Астраханский кремль. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 фев – РИА Новости. Астраханская и белорусская компании договорились о реализации совместного проекта по строительству в Астраханской области жилого микрорайона "Тёплый", вторым названием которого станет "Белорусский квартал", сообщил губернатор области Игорь Бабушкин.
В эти дни делегация Астраханской области посещает Минск. В рамках визита Бабушкин обсудил с премьер-министром Белоруссии Романом Головченко новые планы взаимного сотрудничества.
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"Планируем интересный совместный проект по строительству микрорайона "Тёплый", вторым названием которого станет "Белорусский квартал". На первом этапе построят 12 многоквартирных домов и проведут комплексное благоустройство территории, на следующем этапе застроят еще 20 домов, два детских сада и школу", - написал губернатор в Telegram.
В администрации губернатора области уточнили, что предварительная договоренность о реализации совместного проекта по строительству достигнута между астраханской компанией "Холдинг "Амитет" и РУП "Белстройцентр". Уже в марте белорусские специалисты приедут в Астрахань для изучения места под строительство.
Также совместно с республиканским объединением "Белсемена" в 2023 году будет организована закладка демонстрационных полей по выращиванию овощных культур в Астраханской области. "Коллеги из научного центра по картофелеводству поделятся с астраханцами девятью элитными сортами картофеля, испытают которые также в предстоящем сезоне", - отмечается в сообщении.
"Мы заинтересованы в расширении взаимодействия в сфере логистики, готовы содействовать дальнейшему наращиванию транзитных грузоперевозок белорусской продукции через наши порты. Мы придаем особое значение сотрудничеству с Республикой Беларусь и приложим максимум усилий для его дальнейшего развития", - добавил Бабушкин.
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Астраханская областьИгорь БабушкинБелоруссияРоссияМинскРоман Головченко
 
 
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