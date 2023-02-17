https://ria.ru/20230217/kuzbass-1852701624.html

В Кузбассе направят средства на развитие туркомплекса "Шерегеш"

В Кузбассе направят средства на развитие туркомплекса "Шерегеш" - РИА Новости, 17.02.2023

В Кузбассе направят средства на развитие туркомплекса "Шерегеш"

Туристический комплекс "Шерегеш" в Кузбассе получит почти миллиард рублей на развитие, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 17.02.2023

2023-02-17T15:29

2023-02-17T15:29

2023-02-17T15:29

михаил мишустин

сергей цивилев

отдых в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1e/1848434556_0:176:2016:1310_1920x0_80_0_0_431b354a70f0158bc290937f62a10b8a.jpg

КЕМЕРОВО, 17 фев - РИА Новости. Туристический комплекс "Шерегеш" в Кузбассе получит почти миллиард рублей на развитие, сообщает пресс-служба правительства региона. "Развитие спортивно-туристического комплекса "Шерегеш" - один из пунктов программы социально-экономического развития Кузбасса до 2024 года, утвержденной по поручению Президента в 2021 году. Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении свыше 948 млн рублей Кузбассу на развитие спортивно-туристического комплекса "Шерегеш", - говорится в релизе. Уточняется, что финансирование предусмотрено в два этапа: в 2023 году - 711,3 миллиона рублей, в 2024 году – 237 миллиона рублей. "Бизнес проявляет огромный интерес к "Шерегешу", объем планируемых инвестиций уже превышает более 150 миллиардов рублей. Проектируются и строятся новые гостиницы, подъемники, горнолыжные трассы и другие туристические объекты. Коммунальные сети и дороги в Шерегеше создавали в советские годы под нужды небольшого поселка, сегодня турпоток уже исчисляется миллионами человек. Мы получили поддержку правительства РФ и обеспечим курорт необходимой транспортной и инженерной инфраструктурой, что повысит его инвестиционную привлекательность и сделает более комфортным для туристов", - цитирует пресс-служба губернатора Сергея Цивилева. Отмечается, что за счет средств федерального бюджета будет реконструирована система водоснабжения СТК "Шерегеш" и Шерегешского городского поселения, а также система водоотведения сектора "Б". Также запланировано строительство объектов теплоснабжения для обеспечения теплом потребителей сектора "Б" СТК "Шерегеш" с техническим перевооружением существующего источника теплоснабжения - центральной котельной поселка Шерегеш. В секторе "Е" СТК "Шерегеш" смонтируют канализационные очистные сооружения хозяйственно-бытовых и привозных сточных вод. Еще один объект – автодорога от примыкания к действующей трассе Чугунаш – Шерегеш до сектора "Е" СТК "Шерегеш". Кроме того, будут продолжены работы по второму этапу строительства объездной дороги от поселка Шерегеш до горы Мустаг (сектор "Б"). Также в поселке Шерегеш продолжают возводить здание пожарно-спасательного депо, в данный момент готовность объекта составляет 40%.

https://ria.ru/20230213/kuzbass-1851731859.html

https://ria.ru/20230206/sheregesh-1848637288.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

михаил мишустин, сергей цивилев, отдых в россии