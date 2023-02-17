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В Кузбассе направят средства на развитие туркомплекса "Шерегеш" - РИА Новости, 17.02.2023
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В Кузбассе направят средства на развитие туркомплекса "Шерегеш"
В Кузбассе направят средства на развитие туркомплекса "Шерегеш" - РИА Новости, 17.02.2023
В Кузбассе направят средства на развитие туркомплекса "Шерегеш"
Туристический комплекс "Шерегеш" в Кузбассе получит почти миллиард рублей на развитие, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T15:29
2023-02-17T15:29
михаил мишустин
сергей цивилев
отдых в россии
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КЕМЕРОВО, 17 фев - РИА Новости. Туристический комплекс "Шерегеш" в Кузбассе получит почти миллиард рублей на развитие, сообщает пресс-служба правительства региона. "Развитие спортивно-туристического комплекса "Шерегеш" - один из пунктов программы социально-экономического развития Кузбасса до 2024 года, утвержденной по поручению Президента в 2021 году. Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении свыше 948 млн рублей Кузбассу на развитие спортивно-туристического комплекса "Шерегеш", - говорится в релизе. Уточняется, что финансирование предусмотрено в два этапа: в 2023 году - 711,3 миллиона рублей, в 2024 году – 237 миллиона рублей. "Бизнес проявляет огромный интерес к "Шерегешу", объем планируемых инвестиций уже превышает более 150 миллиардов рублей. Проектируются и строятся новые гостиницы, подъемники, горнолыжные трассы и другие туристические объекты. Коммунальные сети и дороги в Шерегеше создавали в советские годы под нужды небольшого поселка, сегодня турпоток уже исчисляется миллионами человек. Мы получили поддержку правительства РФ и обеспечим курорт необходимой транспортной и инженерной инфраструктурой, что повысит его инвестиционную привлекательность и сделает более комфортным для туристов", - цитирует пресс-служба губернатора Сергея Цивилева. Отмечается, что за счет средств федерального бюджета будет реконструирована система водоснабжения СТК "Шерегеш" и Шерегешского городского поселения, а также система водоотведения сектора "Б". Также запланировано строительство объектов теплоснабжения для обеспечения теплом потребителей сектора "Б" СТК "Шерегеш" с техническим перевооружением существующего источника теплоснабжения - центральной котельной поселка Шерегеш. В секторе "Е" СТК "Шерегеш" смонтируют канализационные очистные сооружения хозяйственно-бытовых и привозных сточных вод. Еще один объект – автодорога от примыкания к действующей трассе Чугунаш – Шерегеш до сектора "Е" СТК "Шерегеш". Кроме того, будут продолжены работы по второму этапу строительства объездной дороги от поселка Шерегеш до горы Мустаг (сектор "Б"). Также в поселке Шерегеш продолжают возводить здание пожарно-спасательного депо, в данный момент готовность объекта составляет 40%.
https://ria.ru/20230213/kuzbass-1851731859.html
https://ria.ru/20230206/sheregesh-1848637288.html
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михаил мишустин, сергей цивилев, отдых в россии
Михаил Мишустин, Сергей Цивилев, отдых в России
15:29 17.02.2023
 
В Кузбассе направят средства на развитие туркомплекса "Шерегеш"

Власти: туркомплекс "Шерегеш" в Кузбассе получит почти миллиард рублей на развитие

© РИА Новости / Ольга РаспоповаКурорт Шерегеш
Курорт Шерегеш - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
© РИА Новости / Ольга Распопова
Курорт Шерегеш. Архивное фото
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КЕМЕРОВО, 17 фев - РИА Новости. Туристический комплекс "Шерегеш" в Кузбассе получит почти миллиард рублей на развитие, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Развитие спортивно-туристического комплекса "Шерегеш" - один из пунктов программы социально-экономического развития Кузбасса до 2024 года, утвержденной по поручению Президента в 2021 году. Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении свыше 948 млн рублей Кузбассу на развитие спортивно-туристического комплекса "Шерегеш", - говорится в релизе.
Сергей Цивилев - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
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Цивилев: резиденты ТОР в Кузбассе инвестировали 8,2 миллиарда рублей
Уточняется, что финансирование предусмотрено в два этапа: в 2023 году - 711,3 миллиона рублей, в 2024 году – 237 миллиона рублей.
"Бизнес проявляет огромный интерес к "Шерегешу", объем планируемых инвестиций уже превышает более 150 миллиардов рублей. Проектируются и строятся новые гостиницы, подъемники, горнолыжные трассы и другие туристические объекты. Коммунальные сети и дороги в Шерегеше создавали в советские годы под нужды небольшого поселка, сегодня турпоток уже исчисляется миллионами человек. Мы получили поддержку правительства РФ и обеспечим курорт необходимой транспортной и инженерной инфраструктурой, что повысит его инвестиционную привлекательность и сделает более комфортным для туристов", - цитирует пресс-служба губернатора Сергея Цивилева.
Отмечается, что за счет средств федерального бюджета будет реконструирована система водоснабжения СТК "Шерегеш" и Шерегешского городского поселения, а также система водоотведения сектора "Б". Также запланировано строительство объектов теплоснабжения для обеспечения теплом потребителей сектора "Б" СТК "Шерегеш" с техническим перевооружением существующего источника теплоснабжения - центральной котельной поселка Шерегеш. В секторе "Е" СТК "Шерегеш" смонтируют канализационные очистные сооружения хозяйственно-бытовых и привозных сточных вод.
Еще один объект – автодорога от примыкания к действующей трассе Чугунаш – Шерегеш до сектора "Е" СТК "Шерегеш". Кроме того, будут продолжены работы по второму этапу строительства объездной дороги от поселка Шерегеш до горы Мустаг (сектор "Б"). Также в поселке Шерегеш продолжают возводить здание пожарно-спасательного депо, в данный момент готовность объекта составляет 40%.
Курорт Шерегеш. Вид на поселок - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
6 февраля, 08:00Туризм
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