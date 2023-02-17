https://ria.ru/20230217/kuzbass-1852593970.html

На развитие курорта "Шерегеш" в Кузбассе выделили около миллиарда рублей

На развитие курорта "Шерегеш" в Кузбассе выделили около миллиарда рублей - РИА Новости, 17.02.2023

На развитие курорта "Шерегеш" в Кузбассе выделили около миллиарда рублей

Правительство выделило около одного миллиарда рублей на развитие туристического комплекса "Шерегеш" в Кемеровской области, сообщается в официальном... РИА Новости, 17.02.2023

2023-02-17T12:03

2023-02-17T12:03

2023-02-17T12:03

туризм

туризм

новости - туризм

россия

кемеровская область

отдых в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761684072_0:70:3308:1931_1920x0_80_0_0_0cd60132a446ce751202cf5f5969c80e.jpg

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Правительство выделило около одного миллиарда рублей на развитие туристического комплекса "Шерегеш" в Кемеровской области, сообщается в официальном Телеграм-канале кабинета министров. Федеральное финансирование в рамках госпрограммы "Развитие туризма" будет распределено на два транша: около 711,3 миллиона рублей направят в 2023 году, 237 миллиона рублей — в 2024 году. За счет этих средств будет продолжено строительство и реконструкция объектов инфраструктуры, необходимых для развития туристического кластера. В их числе — модернизация очистных сооружений, системы водоснабжения, строительство новой автодороги к одному из корпусов комплекса, создание объектов теплоснабжения и техническое перевооружение центральной котельной поселка Шерегеш. "Работа ведется по поручению президента в рамках программы социально-экономического развития Кемеровской области — Кузбасса до 2024 года", — уточняется в сообщении.

https://ria.ru/20230206/sheregesh-1848637288.html

россия

кемеровская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Мария Селиванова

Мария Селиванова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, россия, кемеровская область, отдых в россии