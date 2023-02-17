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На развитие курорта "Шерегеш" в Кузбассе выделили около миллиарда рублей
На развитие курорта "Шерегеш" в Кузбассе выделили около миллиарда рублей - РИА Новости, 17.02.2023
На развитие курорта "Шерегеш" в Кузбассе выделили около миллиарда рублей
Правительство выделило около одного миллиарда рублей на развитие туристического комплекса "Шерегеш" в Кемеровской области, сообщается в официальном... РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T12:03
2023-02-17T12:03
2023-02-17T12:03
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Правительство выделило около одного миллиарда рублей на развитие туристического комплекса "Шерегеш" в Кемеровской области, сообщается в официальном Телеграм-канале кабинета министров. Федеральное финансирование в рамках госпрограммы "Развитие туризма" будет распределено на два транша: около 711,3 миллиона рублей направят в 2023 году, 237 миллиона рублей — в 2024 году. За счет этих средств будет продолжено строительство и реконструкция объектов инфраструктуры, необходимых для развития туристического кластера. В их числе — модернизация очистных сооружений, системы водоснабжения, строительство новой автодороги к одному из корпусов комплекса, создание объектов теплоснабжения и техническое перевооружение центральной котельной поселка Шерегеш. "Работа ведется по поручению президента в рамках программы социально-экономического развития Кемеровской области — Кузбасса до 2024 года", — уточняется в сообщении.
https://ria.ru/20230206/sheregesh-1848637288.html
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РИА Новости
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туризм, новости - туризм, россия, кемеровская область, отдых в россии
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Россия, Кемеровская область, отдых в России
На развитие курорта "Шерегеш" в Кузбассе выделили около миллиарда рублей
Правительство выделило около миллиарда рублей на развитие курорта "Шерегеш" в Кузбассе
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Правительство выделило около одного миллиарда рублей на развитие туристического комплекса "Шерегеш" в Кемеровской области, сообщается в официальном Телеграм-канале кабинета министров.
Федеральное финансирование в рамках госпрограммы "Развитие туризма" будет распределено на два транша: около 711,3 миллиона рублей направят в 2023 году, 237 миллиона рублей — в 2024 году.
За счет этих средств будет продолжено строительство и реконструкция объектов инфраструктуры, необходимых для развития туристического кластера. В их числе — модернизация очистных сооружений, системы водоснабжения, строительство новой автодороги к одному из корпусов комплекса, создание объектов теплоснабжения и техническое перевооружение центральной котельной поселка Шерегеш.
"Работа ведется по поручению президента в рамках программы социально-экономического развития Кемеровской области — Кузбасса до 2024 года", — уточняется в сообщении.