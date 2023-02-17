Рейтинг@Mail.ru
В Кузбассе продлили режим "черного неба" для четырех территорий - РИА Новости, 17.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230217/kuzbass-1852587797.html
В Кузбассе продлили режим "черного неба" для четырех территорий
В Кузбассе продлили режим "черного неба" для четырех территорий - РИА Новости, 17.02.2023
В Кузбассе продлили режим "черного неба" для четырех территорий
Власти Кузбасса продлили режим неблагоприятных метеоусловий для Кемерово, Прокопьевска, Новокузнецка и Новокузнецкого муниципального округа на 18 февраля,... РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T09:36
2023-02-17T09:36
кемеровская область
кемерово
прокопьевск
новокузнецк
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0d/1767728424_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_ee44c503701f50e73e32b2610bab749b.jpg
КЕМЕРОВО, 17 фев – РИА Новости. Власти Кузбасса продлили режим неблагоприятных метеоусловий для Кемерово, Прокопьевска, Новокузнецка и Новокузнецкого муниципального округа на 18 февраля, предприятиям рекомендуется сократить выбросы, сообщило региональное министерство природных ресурсов и экологии. Ранее режим неблагоприятных метеоусловий для города Кемерово, введенный с 10 по 13 февраля, был продлен сначала на 14 февраля, а затем – на 15 февраля. Позже режим "черного неба" был продлен еще на два дня, включая 17 февраля. Режим неблагоприятных метеоусловий для Прокопьевска, Новокузнецка и Новокузнецкого муниципального округа был введен до 13 февраля. "В соответствии с прогнозируемыми метеорологическими условиями и ожидаемой синоптической ситуацией, в городе Кемерово ожидаются неблагоприятные метеорологические условия, способствующие накоплению загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. Предприятиям города рекомендуется задействовать мероприятия по сокращению выбросов в атмосферный воздух согласно объявленному режиму с 12 часов 00 минут (08.00 мск) 10.02.2023 до 23 часов 00 минут (19.00 мск) 18.02.2023", – говорится в сообщении. Также неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Прокопьевске, Новокузнецке и Новокузнецком муниципальном округе. Предприятиям этих территорий рекомендуется также сократить выбросы в атмосферу до 18.00 (14.00 мск) 18 февраля. Неблагоприятные метеорологические условия представляют собой краткосрочное особое сочетание метеорологических факторов, способствующих накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.
https://ria.ru/20230121/petarda-1846476232.html
кемеровская область
кемерово
прокопьевск
новокузнецк
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0d/1767728424_27:0:2758:2048_1920x0_80_0_0_ff87974d8f4aa5f64143d5cd06f74929.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
кемеровская область, кемерово, прокопьевск, новокузнецк, общество
Кемеровская область, Кемерово, Прокопьевск, Новокузнецк, Общество
09:36 17.02.2023
 
В Кузбассе продлили режим "черного неба" для четырех территорий

В Кузбассе продлили режим "черного неба" для Кемерово, Прокопьевска и Новокузнецка

© РИА Новости / Александр Патрин / Перейти в медиабанкДым из труб Кемеровской ГРЭС в Кемерове
Дым из труб Кемеровской ГРЭС в Кемерове - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в медиабанк
Дым из труб Кемеровской ГРЭС в Кемерове. Архивное фото
Читать ria.ru в
КЕМЕРОВО, 17 фев – РИА Новости. Власти Кузбасса продлили режим неблагоприятных метеоусловий для Кемерово, Прокопьевска, Новокузнецка и Новокузнецкого муниципального округа на 18 февраля, предприятиям рекомендуется сократить выбросы, сообщило региональное министерство природных ресурсов и экологии.
Ранее режим неблагоприятных метеоусловий для города Кемерово, введенный с 10 по 13 февраля, был продлен сначала на 14 февраля, а затем – на 15 февраля. Позже режим "черного неба" был продлен еще на два дня, включая 17 февраля. Режим неблагоприятных метеоусловий для Прокопьевска, Новокузнецка и Новокузнецкого муниципального округа был введен до 13 февраля.
"В соответствии с прогнозируемыми метеорологическими условиями и ожидаемой синоптической ситуацией, в городе Кемерово ожидаются неблагоприятные метеорологические условия, способствующие накоплению загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. Предприятиям города рекомендуется задействовать мероприятия по сокращению выбросов в атмосферный воздух согласно объявленному режиму с 12 часов 00 минут (08.00 мск) 10.02.2023 до 23 часов 00 минут (19.00 мск) 18.02.2023", – говорится в сообщении.
Также неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Прокопьевске, Новокузнецке и Новокузнецком муниципальном округе. Предприятиям этих территорий рекомендуется также сократить выбросы в атмосферу до 18.00 (14.00 мск) 18 февраля.
Неблагоприятные метеорологические условия представляют собой краткосрочное особое сочетание метеорологических факторов, способствующих накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.
Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля - РИА Новости, 1920, 21.01.2023
21 января, 16:34
В Кемерово работник кинотеатра пострадал из-за взрыва петарды в руках
 
Кемеровская областьКемеровоПрокопьевскНовокузнецкОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала