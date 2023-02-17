https://ria.ru/20230217/kuzbass-1852587797.html

В Кузбассе продлили режим "черного неба" для четырех территорий

В Кузбассе продлили режим "черного неба" для четырех территорий - РИА Новости, 17.02.2023

В Кузбассе продлили режим "черного неба" для четырех территорий

Власти Кузбасса продлили режим неблагоприятных метеоусловий для Кемерово, Прокопьевска, Новокузнецка и Новокузнецкого муниципального округа на 18 февраля,... РИА Новости, 17.02.2023

2023-02-17T09:36

2023-02-17T09:36

2023-02-17T09:36

кемеровская область

кемерово

прокопьевск

новокузнецк

общество

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КЕМЕРОВО, 17 фев – РИА Новости. Власти Кузбасса продлили режим неблагоприятных метеоусловий для Кемерово, Прокопьевска, Новокузнецка и Новокузнецкого муниципального округа на 18 февраля, предприятиям рекомендуется сократить выбросы, сообщило региональное министерство природных ресурсов и экологии. Ранее режим неблагоприятных метеоусловий для города Кемерово, введенный с 10 по 13 февраля, был продлен сначала на 14 февраля, а затем – на 15 февраля. Позже режим "черного неба" был продлен еще на два дня, включая 17 февраля. Режим неблагоприятных метеоусловий для Прокопьевска, Новокузнецка и Новокузнецкого муниципального округа был введен до 13 февраля. "В соответствии с прогнозируемыми метеорологическими условиями и ожидаемой синоптической ситуацией, в городе Кемерово ожидаются неблагоприятные метеорологические условия, способствующие накоплению загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. Предприятиям города рекомендуется задействовать мероприятия по сокращению выбросов в атмосферный воздух согласно объявленному режиму с 12 часов 00 минут (08.00 мск) 10.02.2023 до 23 часов 00 минут (19.00 мск) 18.02.2023", – говорится в сообщении. Также неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Прокопьевске, Новокузнецке и Новокузнецком муниципальном округе. Предприятиям этих территорий рекомендуется также сократить выбросы в атмосферу до 18.00 (14.00 мск) 18 февраля. Неблагоприятные метеорологические условия представляют собой краткосрочное особое сочетание метеорологических факторов, способствующих накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

https://ria.ru/20230121/petarda-1846476232.html

кемеровская область

кемерово

прокопьевск

новокузнецк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

кемеровская область, кемерово, прокопьевск, новокузнецк, общество