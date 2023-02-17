https://ria.ru/20230217/kuzbass-1852587797.html
В Кузбассе продлили режим "черного неба" для четырех территорий
В Кузбассе продлили режим "черного неба" для четырех территорий - РИА Новости, 17.02.2023
В Кузбассе продлили режим "черного неба" для четырех территорий
Власти Кузбасса продлили режим неблагоприятных метеоусловий для Кемерово, Прокопьевска, Новокузнецка и Новокузнецкого муниципального округа на 18 февраля,... РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T09:36
2023-02-17T09:36
2023-02-17T09:36
кемеровская область
кемерово
прокопьевск
новокузнецк
общество
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КЕМЕРОВО, 17 фев – РИА Новости. Власти Кузбасса продлили режим неблагоприятных метеоусловий для Кемерово, Прокопьевска, Новокузнецка и Новокузнецкого муниципального округа на 18 февраля, предприятиям рекомендуется сократить выбросы, сообщило региональное министерство природных ресурсов и экологии. Ранее режим неблагоприятных метеоусловий для города Кемерово, введенный с 10 по 13 февраля, был продлен сначала на 14 февраля, а затем – на 15 февраля. Позже режим "черного неба" был продлен еще на два дня, включая 17 февраля. Режим неблагоприятных метеоусловий для Прокопьевска, Новокузнецка и Новокузнецкого муниципального округа был введен до 13 февраля. "В соответствии с прогнозируемыми метеорологическими условиями и ожидаемой синоптической ситуацией, в городе Кемерово ожидаются неблагоприятные метеорологические условия, способствующие накоплению загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. Предприятиям города рекомендуется задействовать мероприятия по сокращению выбросов в атмосферный воздух согласно объявленному режиму с 12 часов 00 минут (08.00 мск) 10.02.2023 до 23 часов 00 минут (19.00 мск) 18.02.2023", – говорится в сообщении. Также неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Прокопьевске, Новокузнецке и Новокузнецком муниципальном округе. Предприятиям этих территорий рекомендуется также сократить выбросы в атмосферу до 18.00 (14.00 мск) 18 февраля. Неблагоприятные метеорологические условия представляют собой краткосрочное особое сочетание метеорологических факторов, способствующих накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.
https://ria.ru/20230121/petarda-1846476232.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кемеровская область, кемерово, прокопьевск, новокузнецк, общество
Кемеровская область, Кемерово, Прокопьевск, Новокузнецк, Общество
В Кузбассе продлили режим "черного неба" для четырех территорий
В Кузбассе продлили режим "черного неба" для Кемерово, Прокопьевска и Новокузнецка
КЕМЕРОВО, 17 фев – РИА Новости. Власти Кузбасса продлили режим неблагоприятных метеоусловий для Кемерово, Прокопьевска, Новокузнецка и Новокузнецкого муниципального округа на 18 февраля, предприятиям рекомендуется сократить выбросы, сообщило региональное министерство природных ресурсов и экологии.
Ранее режим неблагоприятных метеоусловий для города Кемерово, введенный с 10 по 13 февраля, был продлен сначала на 14 февраля, а затем – на 15 февраля. Позже режим "черного неба" был продлен еще на два дня, включая 17 февраля. Режим неблагоприятных метеоусловий для Прокопьевска, Новокузнецка и Новокузнецкого муниципального округа был введен до 13 февраля.
"В соответствии с прогнозируемыми метеорологическими условиями и ожидаемой синоптической ситуацией, в городе Кемерово ожидаются неблагоприятные метеорологические условия, способствующие накоплению загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. Предприятиям города рекомендуется задействовать мероприятия по сокращению выбросов в атмосферный воздух согласно объявленному режиму с 12 часов 00 минут (08.00 мск) 10.02.2023 до 23 часов 00 минут (19.00 мск) 18.02.2023", – говорится в сообщении.
Также неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Прокопьевске, Новокузнецке и Новокузнецком муниципальном округе. Предприятиям этих территорий рекомендуется также сократить выбросы в атмосферу до 18.00 (14.00 мск) 18 февраля.
Неблагоприятные метеорологические условия представляют собой краткосрочное особое сочетание метеорологических факторов, способствующих накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.