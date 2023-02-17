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В Крыму призвали не оставить Украине шанса атаковать полуостров - РИА Новости, 17.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230217/krym-1852711688.html
В Крыму призвали не оставить Украине шанса атаковать полуостров
В Крыму призвали не оставить Украине шанса атаковать полуостров - РИА Новости, 17.02.2023
В Крыму призвали не оставить Украине шанса атаковать полуостров
Глава крымского парламента Владимир Константинов допустил попытки Украины атаковать полуостров и призвал не оставить противнику на это ни единого шанса. РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T15:56
2023-02-17T15:56
специальная военная операция на украине
украина
россия
сша
владимир константинов
оон
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов допустил попытки Украины атаковать полуостров и призвал не оставить противнику на это ни единого шанса. Ранее заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд назвала военные объекты в Крыму "легитимными целями" для Украины. По ее словам, существуют военные сооружения в Крыму, которые Россия превратила в важные логистические точки, США поддерживают удары по ним. "Конечно, к этим намерениям надо относиться с предельной серьёзностью. Они будут пытаться атаковать Крым и не сделают этого, только если мы не оставим им на это ни единого шанса", - написал Константинов в своем Telegram-канале. По его словам, как показывает практика, заявления об ударах по Крыму звучат тогда, когда у украинской армии возникают проблемы на фронте. По его словам, такие как Нуланд не могут простить крымчанам того, что они выступили против уготовленной Украине роли пресмыкающихся и настояли на своём, вернувшись в Россию. "Россия была для нас законной целью, поскольку кровно, культурно, ментально мы вернулись домой, поскольку мы так хотели и считали это справедливым. Потому что такова была наша политическая воля… Именно ею мы руководствуемся, а не командами из Вашингтона. Нас за печеньки не купишь", - подчеркнул Константинов. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20230217/zelenskiy-1852711029.html
https://ria.ru/20230217/germaniya-1852696658.html
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украина, россия, сша, владимир константинов, оон
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, США, Владимир Константинов, ООН
15:56 17.02.2023
 
В Крыму призвали не оставить Украине шанса атаковать полуостров

Крымский парламентарий Константинов призвал не оставить Украине и шанса атаковать

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкВид на Балаклавскую Бухту, Крым
Вид на Балаклавскую Бухту, Крым - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Вид на Балаклавскую Бухту, Крым. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов допустил попытки Украины атаковать полуостров и призвал не оставить противнику на это ни единого шанса.
Ранее заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд назвала военные объекты в Крыму "легитимными целями" для Украины. По ее словам, существуют военные сооружения в Крыму, которые Россия превратила в важные логистические точки, США поддерживают удары по ним.
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"Конечно, к этим намерениям надо относиться с предельной серьёзностью. Они будут пытаться атаковать Крым и не сделают этого, только если мы не оставим им на это ни единого шанса", - написал Константинов в своем Telegram-канале.
По его словам, как показывает практика, заявления об ударах по Крыму звучат тогда, когда у украинской армии возникают проблемы на фронте.
"Вот и сейчас, когда им прищемили хвост в Артёмовске, они отвлекают внимание от надвигающейся катастрофы рассказами о том, как они будут бить по Крыму", - подчеркнул глава парламента.
По его словам, такие как Нуланд не могут простить крымчанам того, что они выступили против уготовленной Украине роли пресмыкающихся и настояли на своём, вернувшись в Россию.
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"Россия была для нас законной целью, поскольку кровно, культурно, ментально мы вернулись домой, поскольку мы так хотели и считали это справедливым. Потому что такова была наша политическая воля… Именно ею мы руководствуемся, а не командами из Вашингтона. Нас за печеньки не купишь", - подчеркнул Константинов.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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