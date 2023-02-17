https://ria.ru/20230217/krym-1852635494.html

Вашингтон снимает с Киева табу на Крым, заявил Слуцкий

Вашингтон снимает с Киева табу на Крым, заявил Слуцкий - РИА Новости, 17.02.2023

Вашингтон снимает с Киева табу на Крым, заявил Слуцкий

Вашингтон, управляющий "киевскими марионетками", полностью снимает табу с крымского направления и провоцирует перевод конфликта на Украине в самую горячую фазу... РИА Новости, 17.02.2023

2023-02-17T12:25

2023-02-17T12:25

2023-02-17T12:25

в мире

украина

сша

леонид слуцкий (политик)

виктория нуланд

лдпр

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Вашингтон, управляющий "киевскими марионетками", полностью снимает табу с крымского направления и провоцирует перевод конфликта на Украине в самую горячую фазу с огромным количеством жертв и масштабных разрушений, заявил глава думского комитета по международным делам и руководитель ЛДПР Леонид Слуцкий. Ранее заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд назвала военные объекты в Крыму "легитимными целями" для Украины и сказала, что без "как минимум" демилитаризации Крыма Украина никогда не будет в безопасности. "Что на самом деле может означать сказанное? Первое: Вашингтон, управляющий киевскими марионетками, полностью снимает "табу" с крымского направления. Второе: США признают, по сути, свою прямую вовлеченность в российско-украинский конфликт, подтверждая командную роль в противостоянии России "до последнего украинца". Третье: Вашингтон провоцирует перевод вооруженного конфликта в самую горячую фазу, неизбежно с огромным количеством жертв и масштабных разрушений", - написал Слуцкий в своем телеграм-канале. Также он отметил, что принятое в соответствии с нормами международного права решение жителей Крыма о воссоединении с Россией в расчет не принимается. "И Нуланд, и Байден, и Зеленский, и Боррель должны навсегда усвоить: Крым останется российским. Атака на полуостров - нападение на Россию со всеми вытекающими - самыми жесткими - последствиями", - продолжил Слуцкий. При этом он добавил, что США давно пора признать "государством-спонсором терроризма и потребовать от них репарации" за разрушенную Югославию, Ирак, Ливию, Сирию, и Украину тоже. Именно на Нуланд с ее "печеньками" лежит прямая ответственность за поддержку "кровавого переворота в Киеве в 2014 году, положившего начало всем последующим событиям", добавил политик.

https://ria.ru/20230217/krym-1852597024.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, украина, сша, леонид слуцкий (политик), виктория нуланд, лдпр