Вашингтон снимает с Киева табу на Крым, заявил Слуцкий
Лидер ЛДПР Слуцкий заявил, что Вашингтон снимает с Киева табу на крымское направление
Вид на Балаклавскую бухту. Архивное фото
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Вашингтон, управляющий "киевскими марионетками", полностью снимает табу с крымского направления и провоцирует перевод конфликта на Украине в самую горячую фазу с огромным количеством жертв и масштабных разрушений, заявил глава думского комитета по международным делам и руководитель ЛДПР Леонид Слуцкий.
Ранее заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд назвала военные объекты в Крыму "легитимными целями" для Украины и сказала, что без "как минимум" демилитаризации Крыма Украина никогда не будет в безопасности.
"Что на самом деле может означать сказанное? Первое: Вашингтон, управляющий киевскими марионетками, полностью снимает "табу" с крымского направления. Второе: США признают, по сути, свою прямую вовлеченность в российско-украинский конфликт, подтверждая командную роль в противостоянии России "до последнего украинца". Третье: Вашингтон провоцирует перевод вооруженного конфликта в самую горячую фазу, неизбежно с огромным количеством жертв и масштабных разрушений", - написал Слуцкий в своем телеграм-канале.
Также он отметил, что принятое в соответствии с нормами международного права решение жителей Крыма о воссоединении с Россией в расчет не принимается.
"И Нуланд, и Байден, и Зеленский, и Боррель должны навсегда усвоить: Крым останется российским. Атака на полуостров - нападение на Россию со всеми вытекающими - самыми жесткими - последствиями", - продолжил Слуцкий.
При этом он добавил, что США давно пора признать "государством-спонсором терроризма и потребовать от них репарации" за разрушенную Югославию, Ирак, Ливию, Сирию, и Украину тоже. Именно на Нуланд с ее "печеньками" лежит прямая ответственность за поддержку "кровавого переворота в Киеве в 2014 году, положившего начало всем последующим событиям", добавил политик.