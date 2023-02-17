https://ria.ru/20230217/kriminal-1852709392.html

"Часами мучила жертву". Кого из преступниц боялись самые матерые уголовники

"Часами мучила жертву". Кого из преступниц боялись самые матерые уголовники - РИА Новости, 17.02.2023

"Часами мучила жертву". Кого из преступниц боялись самые матерые уголовники

Похитить драгоценности на сотни тысяч рублей, заказать убийство близкого человека и расправится с десятками подчиненных – подобные жестокие преступления, как... РИА Новости, 17.02.2023

2023-02-17T15:49

2023-02-17T15:49

2023-02-17T15:49

сахалин

полтава

антон чехов

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МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Похитить драгоценности на сотни тысяч рублей, заказать убийство близкого человека и расправится с десятками подчиненных – подобные жестокие преступления, как правило, на совести мужчин. Однако и среди женщин встречаются отчаянные и крайне опасные личности. РИА Новости рассказывает о тех, кого уважали и побаивались даже матерые уголовники.Сонька Золотая РучкаПервые шаги в криминальном ремесле одесситка Софья Блювштейн сделала еще подростком. Сначала промышляла кражами ради баловства, но постепенно вошла во вкус. Уже к 18 годам стала довольно известной в преступных кругах города. Знакомые отмечали артистический талант девушки, помогавший ей обводить вокруг пальца многих зажиточных торговцев.Одним из них стал богатый мещанин Розенбард. Софья вышла за него замуж, а затем сбежала, прихватив все его деньги и драгоценности. Несколько лет аферистка колесила по стране, обчищала пассажиров поездов и владельцев торговых лавок. Чтобы не попасться полиции, постоянно меняла фамилии и места проживания. Впрочем, однажды все-же была схвачена и отправлена в тюрьму. Новскоре оттуда сбежала.Спустя еще пару лет, в 1888-м, вновь попалась. На этот раз Соньку сослали на сахалинскую каторгу, где с ней вскоре встретился Антон Чехов. Он как раз приехал писать книгу об обитателях острова. "Это маленькая, худенькая, уже седеющая женщина с помятым, старушечьим лицом, - такой запомнилась ему аферистка. - На руках кандалы, на нарах одна только шубейка из серой овчины, которая служит ей и тёплою одеждой, и постелью".После освобождения, Сонька вышла замуж за одного из каторжников и осталась жить на Сахалине. Там в 1902-м и умерла в возрасте 56 лет.СалтычихаДворянка Дарья Салтыкова очень рано овдовела, получив от мужа огромное имение и более 600 крестьянских душ. По меркам 18 века это было целое состояние. Обладая тяжелым и неуживчивым характером, всю злость она вымещала на беззащитных крепостных: жестоко их избивала и морила голодом.Со временем пытки становились все более жестокими. Салтычиха обливала людей кипятком, оставляла их часами на морозе и прижигала кожу раскаленными щипцами. Некоторые, не выдержав издевательств, умирали. Довольно мучительно. По свидетельству очевидцев, вдова также расправлялась с молодыми невестами. А однажды чуть не убила своего любовника.Крепостные боялись хозяйку, как огня, но в полицейские органы сообщили. В уголовном деле Салтычихи набралось более ста эпизодов: десятки убийств и пыток. На суде дворянку лишили всего состояния и приговорили к пожизненному заключению в одиночке. Там она провела более 30 лет и скончалась в возрасте 71 года.Черная вдоваМария Тарновская родилась в Полтаве в 1877-м в семье графа и дворянки. С детства имела проблемы с психикой, которые со временем усугубило постоянное употребление морфина, кокаина и абсента. Девушка рано вышла замуж - за сына богатого промышленника. После чего закрутила роман с его младшим братом и таким образом довела супруга до самоубийства. Затем получила в наследство целое состояние и повторно вступила в брак. С тем самым братом, но вскоре подала на развод.Пока суд делил имущество, Тарновская похитила все семейные драгоценности и сбежала со своим адвокатом в Алжир. Впрочем, деньги быстро закончились, поэтому Марии пришлось искать новую жертву. Им стал граф Комаровский, за которого она вышла замуж. Затем убедила супруга застраховать его жизнь, после чего подговорила очередного любовника застрелить графа. Киллера, в итоге, поймали, и тот, не раздумывая, сдал заказчицу.Тарновскую приговорили к восьми годам колонии. Выйдя на свободу, она в очередной раз вышла замуж - за американского офицера. Однако брак длился недолго, поскольку вскоре жена с аргентинским миллионером сбежала в Буэнос-Айрес. Там в 1949-м и скончалась. После смерти о похождениях Черной вдовы выпустили несколько книг на разных языках.

сахалин

полтава

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Михаил Кевхиев

Михаил Кевхиев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Михаил Кевхиев

сахалин, полтава, антон чехов