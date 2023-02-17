Рейтинг@Mail.ru
"Часами мучила жертву". Кого из преступниц боялись самые матерые уголовники - РИА Новости, 17.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230217/kriminal-1852709392.html
"Часами мучила жертву". Кого из преступниц боялись самые матерые уголовники
"Часами мучила жертву". Кого из преступниц боялись самые матерые уголовники - РИА Новости, 17.02.2023
"Часами мучила жертву". Кого из преступниц боялись самые матерые уголовники
Похитить драгоценности на сотни тысяч рублей, заказать убийство близкого человека и расправится с десятками подчиненных – подобные жестокие преступления, как... РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T15:49
2023-02-17T15:49
сахалин
полтава
антон чехов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155101/54/1551015471_0:63:3000:1751_1920x0_80_0_0_77a2c50b6c244c27ebdfd10a3e352b6d.jpg
МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Похитить драгоценности на сотни тысяч рублей, заказать убийство близкого человека и расправится с десятками подчиненных – подобные жестокие преступления, как правило, на совести мужчин. Однако и среди женщин встречаются отчаянные и крайне опасные личности. РИА Новости рассказывает о тех, кого уважали и побаивались даже матерые уголовники.Сонька Золотая РучкаПервые шаги в криминальном ремесле одесситка Софья Блювштейн сделала еще подростком. Сначала промышляла кражами ради баловства, но постепенно вошла во вкус. Уже к 18 годам стала довольно известной в преступных кругах города. Знакомые отмечали артистический талант девушки, помогавший ей обводить вокруг пальца многих зажиточных торговцев.Одним из них стал богатый мещанин Розенбард. Софья вышла за него замуж, а затем сбежала, прихватив все его деньги и драгоценности. Несколько лет аферистка колесила по стране, обчищала пассажиров поездов и владельцев торговых лавок. Чтобы не попасться полиции, постоянно меняла фамилии и места проживания. Впрочем, однажды все-же была схвачена и отправлена в тюрьму. Новскоре оттуда сбежала.Спустя еще пару лет, в 1888-м, вновь попалась. На этот раз Соньку сослали на сахалинскую каторгу, где с ней вскоре встретился Антон Чехов. Он как раз приехал писать книгу об обитателях острова. "Это маленькая, худенькая, уже седеющая женщина с помятым, старушечьим лицом, - такой запомнилась ему аферистка. - На руках кандалы, на нарах одна только шубейка из серой овчины, которая служит ей и тёплою одеждой, и постелью".После освобождения, Сонька вышла замуж за одного из каторжников и осталась жить на Сахалине. Там в 1902-м и умерла в возрасте 56 лет.СалтычихаДворянка Дарья Салтыкова очень рано овдовела, получив от мужа огромное имение и более 600 крестьянских душ. По меркам 18 века это было целое состояние. Обладая тяжелым и неуживчивым характером, всю злость она вымещала на беззащитных крепостных: жестоко их избивала и морила голодом.Со временем пытки становились все более жестокими. Салтычиха обливала людей кипятком, оставляла их часами на морозе и прижигала кожу раскаленными щипцами. Некоторые, не выдержав издевательств, умирали. Довольно мучительно. По свидетельству очевидцев, вдова также расправлялась с молодыми невестами. А однажды чуть не убила своего любовника.Крепостные боялись хозяйку, как огня, но в полицейские органы сообщили. В уголовном деле Салтычихи набралось более ста эпизодов: десятки убийств и пыток. На суде дворянку лишили всего состояния и приговорили к пожизненному заключению в одиночке. Там она провела более 30 лет и скончалась в возрасте 71 года.Черная вдоваМария Тарновская родилась в Полтаве в 1877-м в семье графа и дворянки. С детства имела проблемы с психикой, которые со временем усугубило постоянное употребление морфина, кокаина и абсента. Девушка рано вышла замуж - за сына богатого промышленника. После чего закрутила роман с его младшим братом и таким образом довела супруга до самоубийства. Затем получила в наследство целое состояние и повторно вступила в брак. С тем самым братом, но вскоре подала на развод.Пока суд делил имущество, Тарновская похитила все семейные драгоценности и сбежала со своим адвокатом в Алжир. Впрочем, деньги быстро закончились, поэтому Марии пришлось искать новую жертву. Им стал граф Комаровский, за которого она вышла замуж. Затем убедила супруга застраховать его жизнь, после чего подговорила очередного любовника застрелить графа. Киллера, в итоге, поймали, и тот, не раздумывая, сдал заказчицу.Тарновскую приговорили к восьми годам колонии. Выйдя на свободу, она в очередной раз вышла замуж - за американского офицера. Однако брак длился недолго, поскольку вскоре жена с аргентинским миллионером сбежала в Буэнос-Айрес. Там в 1949-м и скончалась. После смерти о похождениях Черной вдовы выпустили несколько книг на разных языках.
сахалин
полтава
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Михаил Кевхиев
Михаил Кевхиев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155101/54/1551015471_266:0:2839:1930_1920x0_80_0_0_64e7ea53308b58712d88f08911d536c5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сахалин, полтава, антон чехов
Сахалин, Полтава, Антон Чехов
15:49 17.02.2023
 

"Часами мучила жертву". Кого из преступниц боялись самые матерые уголовники

© РИА Новости / Перейти в медиабанкЗаковка Софьи Блювштейн в кандалы
Заковка Софьи Блювштейн в кандалы - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Похитить драгоценности на сотни тысяч рублей, заказать убийство близкого человека и расправится с десятками подчиненных – подобные жестокие преступления, как правило, на совести мужчин. Однако и среди женщин встречаются отчаянные и крайне опасные личности. РИА Новости рассказывает о тех, кого уважали и побаивались даже матерые уголовники.

Сонька Золотая Ручка

Первые шаги в криминальном ремесле одесситка Софья Блювштейн сделала еще подростком. Сначала промышляла кражами ради баловства, но постепенно вошла во вкус. Уже к 18 годам стала довольно известной в преступных кругах города. Знакомые отмечали артистический талант девушки, помогавший ей обводить вокруг пальца многих зажиточных торговцев.
Одним из них стал богатый мещанин Розенбард. Софья вышла за него замуж, а затем сбежала, прихватив все его деньги и драгоценности. Несколько лет аферистка колесила по стране, обчищала пассажиров поездов и владельцев торговых лавок. Чтобы не попасться полиции, постоянно меняла фамилии и места проживания. Впрочем, однажды все-же была схвачена и отправлена в тюрьму. Новскоре оттуда сбежала.
© Фото : Public domain Сонька Золотая Ручка (Софья Блювштейн)
Сонька Золотая Ручка (Софья Блювштейн) - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
© Фото : Public domain
Сонька Золотая Ручка (Софья Блювштейн)
Спустя еще пару лет, в 1888-м, вновь попалась. На этот раз Соньку сослали на сахалинскую каторгу, где с ней вскоре встретился Антон Чехов. Он как раз приехал писать книгу об обитателях острова. "Это маленькая, худенькая, уже седеющая женщина с помятым, старушечьим лицом, - такой запомнилась ему аферистка. - На руках кандалы, на нарах одна только шубейка из серой овчины, которая служит ей и тёплою одеждой, и постелью".
После освобождения, Сонька вышла замуж за одного из каторжников и осталась жить на Сахалине. Там в 1902-м и умерла в возрасте 56 лет.

Салтычиха

Дворянка Дарья Салтыкова очень рано овдовела, получив от мужа огромное имение и более 600 крестьянских душ. По меркам 18 века это было целое состояние. Обладая тяжелым и неуживчивым характером, всю злость она вымещала на беззащитных крепостных: жестоко их избивала и морила голодом.
Со временем пытки становились все более жестокими. Салтычиха обливала людей кипятком, оставляла их часами на морозе и прижигала кожу раскаленными щипцами. Некоторые, не выдержав издевательств, умирали. Довольно мучительно. По свидетельству очевидцев, вдова также расправлялась с молодыми невестами. А однажды чуть не убила своего любовника.
© Фото : public domainИллюстрация к энциклопедическому изданию "Великая реформа" на которой изображены истязания Салтычихи
Иллюстрация к энциклопедическому изданию Великая реформа на которой изображены истязания Салтычихи - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
© Фото : public domain
Иллюстрация к энциклопедическому изданию "Великая реформа" на которой изображены истязания Салтычихи
Крепостные боялись хозяйку, как огня, но в полицейские органы сообщили. В уголовном деле Салтычихи набралось более ста эпизодов: десятки убийств и пыток. На суде дворянку лишили всего состояния и приговорили к пожизненному заключению в одиночке. Там она провела более 30 лет и скончалась в возрасте 71 года.

Черная вдова

Мария Тарновская родилась в Полтаве в 1877-м в семье графа и дворянки. С детства имела проблемы с психикой, которые со временем усугубило постоянное употребление морфина, кокаина и абсента. Девушка рано вышла замуж - за сына богатого промышленника. После чего закрутила роман с его младшим братом и таким образом довела супруга до самоубийства. Затем получила в наследство целое состояние и повторно вступила в брак. С тем самым братом, но вскоре подала на развод.
Пока суд делил имущество, Тарновская похитила все семейные драгоценности и сбежала со своим адвокатом в Алжир. Впрочем, деньги быстро закончились, поэтому Марии пришлось искать новую жертву. Им стал граф Комаровский, за которого она вышла замуж. Затем убедила супруга застраховать его жизнь, после чего подговорила очередного любовника застрелить графа. Киллера, в итоге, поймали, и тот, не раздумывая, сдал заказчицу.
Мария Тарновская
Мария Тарновская
Мария Тарновская
Тарновскую приговорили к восьми годам колонии. Выйдя на свободу, она в очередной раз вышла замуж - за американского офицера. Однако брак длился недолго, поскольку вскоре жена с аргентинским миллионером сбежала в Буэнос-Айрес. Там в 1949-м и скончалась. После смерти о похождениях Черной вдовы выпустили несколько книг на разных языках.
 
СахалинПолтаваАнтон Чехов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала