https://ria.ru/20230217/koronavirus-1852606677.html

В Москве за сутки госпитализировали 153 пациента с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 153 пациента с COVID-19 - РИА Новости, 17.02.2023

В Москве за сутки госпитализировали 153 пациента с COVID-19

За сутки в Москве выявлено 3 196 случаев COVID-19, умерли 11 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 17.02.2023

2023-02-17T11:09

2023-02-17T11:09

2023-02-17T11:09

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. За сутки в Москве выявлено 3 196 случаев COVID-19, умерли 11 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. "Выявлено случаев за сутки – 3 196, госпитализированы 153 человека, выздоровели 3 028 человек, 11 человек умерли", - говорится в сводке по столице. Накануне было выявлено 3 782 новых случая заражения. Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 394 089 случаев коронавируса, выздоровели 3 190 659 человек, умерли 48 079 человек.

https://ria.ru/20230217/koronavirus-1852604698.html

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

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