https://ria.ru/20230217/koronavirus-1852606677.html
В Москве за сутки госпитализировали 153 пациента с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 153 пациента с COVID-19 - РИА Новости, 17.02.2023
В Москве за сутки госпитализировали 153 пациента с COVID-19
За сутки в Москве выявлено 3 196 случаев COVID-19, умерли 11 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T11:09
2023-02-17T11:09
2023-02-17T11:09
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. За сутки в Москве выявлено 3 196 случаев COVID-19, умерли 11 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. "Выявлено случаев за сутки – 3 196, госпитализированы 153 человека, выздоровели 3 028 человек, 11 человек умерли", - говорится в сводке по столице. Накануне было выявлено 3 782 новых случая заражения. Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 394 089 случаев коронавируса, выздоровели 3 190 659 человек, умерли 48 079 человек.
https://ria.ru/20230217/koronavirus-1852604698.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Распространение коронавируса, Москва, Общество, Здоровье - Общество, Коронавирус COVID-19, Коронавирус в России
В Москве за сутки госпитализировали 153 пациента с COVID-19
В Москве за сутки выявили 3196 новых случаев COVID-19, 11 человек умерли