https://ria.ru/20230217/konfiskatsiya-1852652376.html
МИД пригрозил компенсационными мерами в случае конфискации активов
МИД пригрозил компенсационными мерами в случае конфискации активов - РИА Новости, 17.02.2023
МИД пригрозил компенсационными мерами в случае конфискации активов
Россия готова принять равнозначные компенсационные меры, если Евросоюз решит конфисковать ее активы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T13:06
2023-02-17T13:06
2023-02-17T13:25
россия
экономика
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
евросоюз
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Россия готова принять равнозначные компенсационные меры, если Евросоюз решит конфисковать ее активы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Не следует забывать об иностранных активах западных стран, бизнеса граждан, который находится на территории нашей страны. Как известно, страны Евросоюза традиционно являлись крупными инвесторами в российскую экономику, между прочим, извлекая из этого значительные выгоды для себя, для развития собственного бизнеса, хозяйства", - сказала она на брифинге."Это привело к концентрации значительных материальных активов европейских компаний и граждан на нашей территории, кстати, существенно превышающие объемы замороженных российских ресурсов за рубежом", - добавила она, отметив, что эти слова она произнесла "просто для освежения памяти".По ее словам, Россия всегда исходит из законности, "из того, что даем благоразумию партнеров или не партнеров все виды последних шансов". "Но мы готовы при этом к любым шагам по защите национальной собственности, вплоть до применения равнозначных компенсационных мер", - заключила Захарова.
https://ria.ru/20230213/frantsiya-1851583354.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, экономика, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), евросоюз, санкции в отношении россии
Россия, Экономика, Мария Захарова, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Евросоюз, Санкции в отношении России
13:06 17.02.2023 (обновлено: 13:25 17.02.2023)
МИД пригрозил компенсационными мерами в случае конфискации активов
Захарова: Россия готова принять компенсационные меры в случае конфискации активов
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Россия готова принять равнозначные компенсационные меры, если Евросоюз решит конфисковать ее активы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Не следует забывать об иностранных активах западных стран, бизнеса граждан, который находится на территории нашей страны. Как известно, страны Евросоюза традиционно являлись крупными инвесторами в российскую экономику, между прочим, извлекая из этого значительные выгоды для себя, для развития собственного бизнеса, хозяйства", - сказала она на брифинге.
"Это привело к концентрации значительных материальных активов европейских компаний и граждан на нашей территории, кстати, существенно превышающие объемы замороженных российских ресурсов за рубежом", - добавила она, отметив, что эти слова она произнесла "просто для освежения памяти".
По ее словам, Россия всегда исходит из законности, "из того, что даем благоразумию партнеров или не партнеров все виды последних шансов". "Но мы готовы при этом к любым шагам по защите национальной собственности, вплоть до применения равнозначных компенсационных мер", - заключила Захарова.