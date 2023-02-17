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Пригожин навестил в больнице командира "Ахмата" Алаудинова - РИА Новости, 17.02.2023
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Пригожин навестил в больнице командира "Ахмата" Алаудинова
Пригожин навестил в больнице командира "Ахмата" Алаудинова - РИА Новости, 17.02.2023
Пригожин навестил в больнице командира "Ахмата" Алаудинова
Основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин навестил в больнице помощника главы Чечни, командира спецназа "Ахмат" Апты Алаудинова, который был госпитализирован... РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T17:35
2023-02-17T18:48
общество
москва
евгений пригожин
рамзан кадыров
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин навестил в больнице помощника главы Чечни, командира спецназа "Ахмат" Апты Алаудинова, который был госпитализирован на прошлой неделе после попытки его отравления, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. В понедельник Кадыров рассказал, что Алаудинов на прошлой неделе был отравлен, получив письмо, пропитанное отравляющими веществами. Сейчас Алаудинов находится в госпитале в Москве, его жизни ничего не угрожает. "Многоуважаемый Евгений Пригожин навестил в клинике нашего общего боевого товарища, командира спецназа "Ахмат", заместителя командующего вторым армейским корпусом Апты Алаудинова. В лучших традициях боевого братства Евгений Викторович пришел с фирменным презентом - легендарной кувалдой с логотипом ЧВК "Вагнер" в символическом футляре для музыкального инструмента", - написал Кадыров в своем Telegram-канале. Глава Чечни отметил, что был рад узнать о таком знаке внимания. "Ценю внимание господина Пригожина к нашему дорогому брату, командиру спецназа "Ахмат", - отметил он.
https://ria.ru/20230215/alaudinov-1852127573.html
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общество, москва, евгений пригожин, рамзан кадыров
Общество, Москва, Евгений Пригожин, Рамзан Кадыров
17:35 17.02.2023 (обновлено: 18:48 17.02.2023)
 
Пригожин навестил в больнице командира "Ахмата" Алаудинова

Глава Чечни Кадыров: Пригожин навестил в больнице командира "Ахмата" Алаудинова

© Фото : @RKadyrov_95 / TelegramЕвгений Пригожин и Апты Алаудинов
Евгений Пригожин и Апты Алаудинов - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
© Фото : @RKadyrov_95 / Telegram
Евгений Пригожин и Апты Алаудинов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин навестил в больнице помощника главы Чечни, командира спецназа "Ахмат" Апты Алаудинова, который был госпитализирован на прошлой неделе после попытки его отравления, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
В понедельник Кадыров рассказал, что Алаудинов на прошлой неделе был отравлен, получив письмо, пропитанное отравляющими веществами. Сейчас Алаудинов находится в госпитале в Москве, его жизни ничего не угрожает.
Командир Спецназа Ахмат Апты Алаудинов
15 февраля, 12:19Специальная военная операция на Украине
Алаудинов сообщил, что помимо него отравились еще два человека
"Многоуважаемый Евгений Пригожин навестил в клинике нашего общего боевого товарища, командира спецназа "Ахмат", заместителя командующего вторым армейским корпусом Апты Алаудинова. В лучших традициях боевого братства Евгений Викторович пришел с фирменным презентом - легендарной кувалдой с логотипом ЧВК "Вагнер" в символическом футляре для музыкального инструмента", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Глава Чечни отметил, что был рад узнать о таком знаке внимания. "Ценю внимание господина Пригожина к нашему дорогому брату, командиру спецназа "Ахмат", - отметил он.
Помощник главы Чечни, командир спецназа Ахмат, замкомандующего 2-го Армейского корпуса НМ ЛНР Апты Алаудинов - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
13 февраля, 13:26
Кадыров рассказал о состоянии Алаудинова после отравления
 
ОбществоМоскваЕвгений ПригожинРамзан Кадыров
 
 
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