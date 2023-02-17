https://ria.ru/20230217/komandir-1852743269.html
Пригожин навестил в больнице командира "Ахмата" Алаудинова
Пригожин навестил в больнице командира "Ахмата" Алаудинова - РИА Новости, 17.02.2023
Пригожин навестил в больнице командира "Ахмата" Алаудинова
Основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин навестил в больнице помощника главы Чечни, командира спецназа "Ахмат" Апты Алаудинова, который был госпитализирован... РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T17:35
2023-02-17T17:35
2023-02-17T18:48
общество
москва
евгений пригожин
рамзан кадыров
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин навестил в больнице помощника главы Чечни, командира спецназа "Ахмат" Апты Алаудинова, который был госпитализирован на прошлой неделе после попытки его отравления, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. В понедельник Кадыров рассказал, что Алаудинов на прошлой неделе был отравлен, получив письмо, пропитанное отравляющими веществами. Сейчас Алаудинов находится в госпитале в Москве, его жизни ничего не угрожает. "Многоуважаемый Евгений Пригожин навестил в клинике нашего общего боевого товарища, командира спецназа "Ахмат", заместителя командующего вторым армейским корпусом Апты Алаудинова. В лучших традициях боевого братства Евгений Викторович пришел с фирменным презентом - легендарной кувалдой с логотипом ЧВК "Вагнер" в символическом футляре для музыкального инструмента", - написал Кадыров в своем Telegram-канале. Глава Чечни отметил, что был рад узнать о таком знаке внимания. "Ценю внимание господина Пригожина к нашему дорогому брату, командиру спецназа "Ахмат", - отметил он.
https://ria.ru/20230215/alaudinov-1852127573.html
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общество, москва, евгений пригожин, рамзан кадыров
Общество, Москва, Евгений Пригожин, Рамзан Кадыров
17:35 17.02.2023 (обновлено: 18:48 17.02.2023)
Пригожин навестил в больнице командира "Ахмата" Алаудинова
Глава Чечни Кадыров: Пригожин навестил в больнице командира "Ахмата" Алаудинова